Natalia Santana: «No tener un pacto progresista no es positivo para Canarias»

¿Esperaba los resultados del 28M o hubo sorpresas?

Lo que nos sorprendió fue lo de Román en la lista regional, pero bueno. Él tiene una capacidad admirable. El liderazgo es innato en él y nos dice que hay que seguir adelante, reinventarse. Y es verdad que en el resto de resultados Nueva Canarias no ha sido una de las grandes perjudicadas de estas elecciones. Ha habido un vuelco, ha habido un giro hacia la derecha y NC se ha mantenido. De hecho tenemos más concejales en Gran Canaria y hemos entrado más en Fuerteventura y Lanzarote que antes no teníamos prácticamente nada. Entonces los resultados en líneas generales son positivos a excepción de Telde y de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Tenían previsto el giro generalizado hacia la derecha?

A todos nos pilló un poquito por sorpresa. Sí que es cierto que sabíamos que estaba ahí, que era un fenómeno porque iba creciendo. Pero no de la manera que irrumpió en el caso del Parlamento de Canarias o a nivel del Estado. Allí también están todas las luces de color verde oliva encendidas. Pero cometimos el error de no fijar bien el foco y pensamos que al ignorarlo iba a desaparecer, cuando lo que ha hecho es generar un bloque fuerte y que va creciendo. Lo que más me preocupa es la extrema derecha, me parece una formación antidemocrática y no debería estar en las instituciones y muchísimo menos gobernar.

¿Por qué cree que Román Rodríguez se quedó fuera?

Él lo explicó bien el otro día. Se debe a esos dos bloques y que también hubo bastiones de Nueva Canarias que sufrieron ese descenso. Evidentemente el pueblo es soberano, pero en Puerto del Rosario tenemos una sensación agridulce. Estamos contentos por lograr un diputado por Fuerteventura, pero tristes por Román. Porque además, él ha demostrado que ha estado a la altura, que es positivo para Canarias y al no estar en el escenario político no solo pierde Canarias, perdemos todos. Pero bueno, él dice que hay que seguir para adelante y quizás del golpe viene algo positivo porque se va a centrar en la organización, en hacer trajes a medida para cada una de las islas. Va a ser positivo para la organización y podremos salir reforzados teniéndolo a él desocupado de esas responsabilidades institucionales y centrado totalmente en las orgánicas.

Usted conoce bien Telde porque nació allí y fue concejala del Ayuntamiento. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido en el municipio? ¿La ciudadanía ha castigado la gestión de NC?

Es un voto de castigo, y hay que respetarlo. Pero Carmen Hernández en 2015 se encontró con un municipio en un estado lamentable y poco a poco se ha ido eliminando deuda, abriendo escuelas infantiles y recuperando el orgullo de ser teldense. Yo me quedé sorprendidísima y fue un palo para NC en Telde por la dedicación y la gestión que ha hecho el grupo de Carmen. Y yo no puedo olvidar que Ciuca en el pasado metió a Telde en un agujero negro en el periodo del caso Faycán.

«No he visto nunca un gesto con tanta altura política como el de Carmen Hernández en Telde»

¿Comparte la decisión de Carmen Hernández de echarse a un lado?

Lo ha hecho para que se de un pacto de progreso para Telde, que al final parece que no se va a dar. No he visto nunca un gesto con tanta altura política y de tanta generosidad y grandeza. Y se lo trasladé a ella, creo que pocas personas tienen esa altura, ese saber estar y esa generosidad política. Y eso la hace aún más grande.

Su compañero de partido en Lanzarote, Yone Caraballo, está pendiente del recuento de votos para saber si mantiene su escaño. ¿Cómo están viviendo esta situación?

Con mucha incertidumbre, a la espera. Confío en que finalmente pueda obtenerlo porque además es lo mejor que le puede pasar a Lanzarote en el Parlamento de Canarias. Es un joven comprometido y no solo desde ahora, lleva peleando por la sanidad en la isla desde hace muchos años. Se lo merece. Estamos a la espera, le voy mandando mensajitos de apoyo. El lunes (por hoy) saldremos de dudas. La incertidumbre es el peor enemigo del ser humano, pero estamos con serenidad, con calma.

Parece que CC y PP tienen todos los ingredientes para lograr un pacto para gobernar Canarias los próximos cuatro años. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la Isla?

Hay que esperar, no se puede juzgar ya. Hay que darle 100 días de gracia (risas). Pero lo que está claro es que no tener un pacto progresista no es positivo para Canarias. Sobre todo porque ya se había plantado como esa semilla en estos cuatro años tan complejos. Y se dejó la mirada puesta en el futuro para seguir avanzando en la senda del progreso. Yo espero, confío y deseo en que ese camino medio andado se siga. Que no giren totalmente a la derecha dejando a un lado políticas sociales, dejando a un lado la educación, la sanidad, que siempre son para mí las grandes damnificadas cuando hay un gobierno de derechas porque se olvidan de esa parte. Espero que, al margen de los colores y de las ideas, que se siga por la senda que se dejó marcada. Es complicado, pero no pierdo la esperanza.

Uno de los objetivos que se marcó en campaña es conseguir que Fuerteventura deje de ser «isla de segunda». Ahora que ha conseguido el escaño, ¿cuáles son los temas prioritarios?

Tenemos un problema serio con las infraestructuras hídricas y habrá que ver de qué manera se dota económicamente a la isla para atajar esto. También el tema de la sanidad. No es posible que no tengamos especialistas en la unidad hemodinámica. Falta, que lo teníamos previsto para septiembre, una dotación económica para ponerla en marcha y traer a los cardiólogos especializados. También el tema de los centros escolares. Las infraestructuras educativas influyen en el desarrollo académico y emocional de los niños y mi hijo va a un cole en el que su aula es un contenedor de obra. Y el tema de la sanidad en la zona sur, hay que instalar una unidad de atención de urgencias hospitalarias. También seguir trabajando en carreteras. Defender que no se vuelva al pasado. Luchar no solo por seguir avanzando en lo que falta, sino también por no retroceder.

¿Cómo cree que será la convivencia en la Cámara regional ahora que Vox cuenta con representación?

Espero que sea positiva. Al final no dejamos de ser personas, independientemente del color de la camiseta de cada uno. La democracia es así, hay que respetarla y que haya una cordialidad, una diplomacia y un saber entendernos, porque al final la ciudadanía lo que quiere son soluciones. No peleas, ni enfrentamientos. A lo mejor yo soy de la neopolítica y lo veo un poco todo de color de rosa, pero creo que si todos arrimamos el hombro, remamos juntos y miramos por nuestra tierra, nos irá mejor.

«Espero que PP y CC dejen a un lado los colores y sigan por la senda que se marcó en esta legislatura»

¿Está de acuerdo con la idea de acudir a las elecciones generales en una gran plataforma nacionalista?

Es necesario. Todavía eso está en el aire, no se ha cerrado nada y están con las negociaciones y los diálogos pertinentes, pero creo que es necesario para Canarias. No compartimos a lo mejor una hoja programática, ni una ideología matriz, pero sí que compartimos la defensa de Canarias por encima de cualquier otra cosa. Esa alianza nacionalista, sobre todo con el panorama político que tenemos actualmente, es necesaria. Sería lo más idóneo, lo necesario, lo adecuado. Esa alianza ha funcionado en años anteriores y ha sido positiva. Cuando hemos ido con CC los diputados han sabido dejar al margen esas diferencias y luchar por nuestra tierra, que es lo importante, darle voz en Madrid y que defendamos que Canarias existe y que no es la cenicienta de España.

¿Le hubiera gustado que Román Rodríguez encabezara esa propuesta?

Evidentemente hubiese sido un gran candidato. A nadie se le escapan las capacidades, la altura, la capacidad de gestión y cómo brilla. Pero respeto profundamente su decisión. Nos lo explicó y lo entendí. Pero si él hubiese dicho que se lanzaba a ese escenario, pues evidentemente lo hubiésemos visto con muy buenos ojos.

