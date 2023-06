Vuelven los desahucios pero se mantiene la gratuidad de las guaguas

El 30 de junio es el último día en que estarán operativas algunas de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno central para aliviar el impacto de la inflación en las economías domésticas. Entre ellas se encuentra la del veto a los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad que no tienen otro lugar en el que vivir. No es así en el caso de las guaguas urbanas e interurbanas del Archipiélago, y el tranvía tinerfeño, que seguirán tener coste alguno para los residentes que los utilizan de manera habitual; al menos en quince ocasiones cada mes.

Claro que no sería la primera ni la segunda vez en que el Ejecutivo aprueba una prórroga sobre la bocina. El año pasado –las ayudas no eran las mismas– decidió una ampliación de la vigencia en un Consejo de Ministros celebrado el 25 de junio. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, retirar ahora el oxígeno aparece como una extrañeza.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha hablado sobre la cuestión esta misma semana y no ha ocultado que prorrogar todo el paquete hasta final de año cuesta mucho dinero. Habló de estudiar caso por caso la cuestión, por lo que no se descarta que parte de la red puesta bajo la sociedad en el final del pasado año pueda ir al baúl del olvido. Seguirán «las más eficientes», señaló, y ya ayer confirmó que la reducción del IVA (no afecta a Canarias, que tiene IGIC) en alimentos de primera necesidad continuará mientras los precios se mantengan altos.

Los ERTE de La Palma

Entre estas, firmes candidatos son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya prorrogados, para las personas físicas y jurídicas afectadas por la erupción volcánica que se inició en septiembre de 2021 en La Palma. Ha transcurrido el tiempo suficiente y el daño electoral que podría causar poner punto y final está muy acotado. Lo mismo ocurre en el caso de los armadores y tripulantes de barcos pesqueros que se quedaron sin poder faenar en aguas palmeras por el mismo motivo. Las ayudas que recibían para compensar los perjuicios económicos que les causó esta situación también podrían estar entre los que toquen a su fin.

Otra gran diferencia entre el momento actual y el pasado año es que por ese mismo adelantamiento de la cita electoral anunciado por el presidente Sánchez el día después de los comicios autonómicos, insulares y locales del 28M, las Cortes están disueltas. No obstante, el legislativo nunca se detiene del todo. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se basta para dar curso al decreto en caso de que el Ejecutivo decida una nueva prórroga.

¿Por qué las guaguas y el tranvía están a salvo? Costó que el Gobierno central accediera a consentir que los canarios que utilizan de manera habitual estos medios de transporte no tuvieran que pagar nada. En la Península hay descuentos importantes en los títulos multiviaje –estos sí caducan al final de este mes– mientras que la gratuidad queda reservada a los trenes de cercanías y media distancia y está vigente durante todo el año.

Los nacionalistas canarios protestaron en el Congreso de los Diputados: en las Islas no hay tren; «nuestros trenes son las guaguas», clamó sin éxito en el Senado Fernando Clavijo en septiembre del pasado año. En la exposición de motivos del decreto, dejar sin coste para los ciudadanos los trenes y no el resto de las modalidades de transporte tenía como justificación que los primeros están electrificados por lo que pueden utilizar energía proveniente de fuentes renovables; el resto, no.

La prórroga, de existir, la tendría que aprobar la Diputación Permanente

Aparte de que ese razonamiento, suficiente o no, obviaba el tranvía de Tenerife, Pedro Sánchez estaba a pocos meses de tener que salir a buscar apoyos para sacar adelante el presupuesto estatal de este año. Cuando le tocó negociar con CC, Ana Oramas ya tenía preparada la correspondiente enmienda que, con una dotación de 81 millones de euros, dejaba sin coste las guaguas durante todo este año a los ciudadanos residentes en las Islas que las utilizan de manera habitual.

En lo que respecta a la vivienda, además de la prohibición de los desahucios que afecten a personas sin recursos, también caduca el 30 de junio la prórroga automática de los alquileres siempre que se trate de la residencia habitual. Sin embargo, sí que se mantiene hasta el final del año el tope máximo del 2% en las revisiones al alza de los contratos.

Al final del año pasado se puso fin a la ayuda generalizada de 20 céntimos por litro de combustible, pero se mantuvo la subvención para los profesionales del transporte por carretera. También las partidas que Madrid envió a las comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España para el pago del carburante de las guaguas del sector público. Pues bien, estas también se van al limbo con la finalización de este mes salvo que el Gobierno central decida lo contrario en próximas semanas.

Se reactiva el impuesto que grava la producción de energía eléctrica y, por tanto, el recibo

También se reactiva el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que grava el recibo de la luz, y expira el límite del precio de la bombona de butano, topado en los 18,55 euros (la bombona de 12,5 kilos).

En lo laboral, además del previsible final de los ERTE de La Palma, también quedarán libres para aplicar despidos objetivos las empresas beneficiarias de ayudas dirigidas a paliar el incremento de los precios energéticos. Entre estas las industriales, que son grandes consumidoras de energía eléctrica y a las que se les rebajaron en un 80% los peajes que tienen que abonar para sufragar la intensidad de su demanda.