La cabeza de lista de Sumar por Las Palmas al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones del 23 de julio, Noemí Santana, abogó hoy en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, por un acceso a la vivienda que no sea "la ley del lejano oeste". La candidata señaló que es preocupante que se "expulse" de los barrios a los vecinos de toda la vida y se llenen de alquiler vacacional.

Para paliar esta situación, Sumar, propone regular el alquiler vacacional y poner un límite a la compra de viviendas por parte de personas que no residan en Canarias. Por un lado, porque se está provocando el encarecimiento de las viviendas y, por otro, porque esto va en detrimento de los servicios públicos. "Cuando se estudian los barrios y municipios para saber dónde hacen falta centros de salud, más transporte, más colegios, etc, lo que se analiza es a quiénes van a ir dirigidos esos servicios públicos. Si es una población flotante o extranjera no se van a tener en cuenta estas necesidades", explicó.

Santana dejó claro que Sumar, la coalición que lidera Yolanda Díaz, "no dice no al turismo", sino que considera "caduco" el modelo por el que se ha apostado tradicionalmente y hay transformarlo hacia uno de "mayor calidad y menor cantidad".

La propuesta de regular el alquiler vacacional que hace Sumar pone el foco en los grandes tenedores y no en las familias. "Los canarios y canarias que pongan en explotación su apartamentito en el Sur o su casa de campo, que han comprado con muchísimo esfuerzo, van a poder seguir haciéndolo", aclaró. La regulación consiste en establecer un número de meses en los que se puede poner la casa en alquiler vacacional, y también un número de propiedades máximo que se pueden explotar en esta modalidad de alquiler.

"Se trata de frenar la especulación, sobre todo, de los grandes tenedores, que buscan un beneficio empresarial y no un beneficio social", añadió. La candidata de Sumar considera "un despropósito" que el alquiler vacacional sea "la ley del lejano Oeste y luego la Ley del Suelo de Coalición Canaria no deje vivir a los canarios y canarias en sus casas, alegando que es zona turística, como está pasando en el Sur de Gran Canaria".