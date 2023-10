La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, inauguró este martes 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, la Jornada Salud mental, salud mundial: un derecho universal, y animó a la población y a las instituciones a cuidar la salud mental “desde la infancia hasta la vejez”. En sus palabras de bienvenida, Astrid Pérez destacó “el incansable trabajo” de las familias de las personas afectadas y de “las asociaciones que velan por los derechos de este colectivo”. Valoró la trayectoria de entidades como AFES, El Cribo, ATELSAM, AFESUR, Salud Mental La Palma, ASOMASAMEN o TLP Impulso, que organizaron este acto a través de la Federación Salud Mental Canarias.

Para Astrid Pérez, “la salud mental no es un problema de unos pocos, sino una cuestión que afecta a toda la sociedad, por lo que nos debe implicar a todos. Tiene tantas caras como personas encontramos en la calle. No tiene edad, ni sexo, ni condición social. No es algo que se elija ni que permanezca inalterable a lo largo de la vida”.

La presidenta de la Cámara repasó algunos datos de la realidad de la salud mental en el Archipiélago y señaló que “cada año, en Canarias, unas 67.000 personas son atendidas en servicios públicos de salud mental”, mientras que “el movimiento asociativo atiende con sus recursos a unas 7.000 personas más”.

“En nuestras islas, una de cada cuatro personas está en riesgo de padecer un trastorno mental durante su vida”, recordó la presidenta de la Cámara, quien también hizo “un sincero reconocimiento a las familias que, día a día, pelean para superar los obstáculos que la salud mental ha puesto en sus vidas. A los profesionales y voluntarios que dedican su tiempo a trabajar por la calidad de vida de los afectados. Y, especialmente, a quienes sufren esta situación en primera persona, en una sociedad que muchas veces no está preparada para atender sus necesidades”.

En esta jornada también participó la presidenta de la Federación Salud Mental Canarias, Cristina Acosta, quien remarcó en su intervención que “las personas con problemas de salud mental son ciudadanas de pleno derecho de nuestra sociedad”, y que “para defender este principio rector, las organizaciones que integramos la Federación Salud Mental Canarias estamos liderando en las Islas un enfoque de salud mental que pone en el centro a las personas, su recuperación, su integración social y laboral y la defensa de sus derechos fundamentales como ciudadanas”.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, protagonizaron la Mesa Institucional Derechos Fundamentales en Salud Mental. La representante de Salud Mental Atelsam en el Comité Pro Salud Mental Canarias, Celia Herrera, cerró el acto con la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental.