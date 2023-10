Primer conflicto en el pacto que sustenta el Gobierno de Canarias. Sin llegar a cumplir los 100 días en su cargo, el director general de Infraestructuras Educativas y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Fernando Miñaro, ha presentado su renuncia.

A través de un correo electrónico, Miñarro, ha trasladado al responsable de la Administración educativa, Poli Suárez, argumenta que su dimisión se sustenta en la falta de recursos del área que dirige.

Según ha informado Radio Club Tenerife, el alto cargo ha insistido en que su decisión no se basa en "un tema personal o de desavenencias", sino que obedece a lo que considera una escasez de medios en el departamento que dirige.

“No tenemos garantías de que se dote al centro directivo de los recursos humanos adecuados para poder gestionar todo el trabajo que tenemos por delante”, indica el director general ante los micrófonos de la emisora antes de añadir: “Yo he venido aquí a trabajar y a solucionar problemas y, si no tengo garantías de un equipo con el que pueda hacer mi trabajo, no estoy pintando nada”.

Suspensión de clases

Esta decisión se produce poco después de la histórica suspensión de la actividad lectiva tras una ola de calor en Canarias, la pasada semana y que, según se desprende de sus palabras, ha venido a corroborar la necesidad de dotar con más fondos el departamento.

Entre los retos a los que alude Miñarro se encuentran las aulas modulares, el amianto que “todavía sigue habiendo en los colegios”, la escasez de sombras o la falta de espacios naturalizados.

En sus declaraciones, Miñarro insiste en sus malos augurios de cara al futuro: "No lo veo claro en este momento", dice. Además, alude a que tiene conocimiento de próximas modificaciones en el reglamento que, a su juicio, "desvirtúan mucho" la gestión de la Dirección General de Infraestructuras: "La intención es quitar competencias en materia de contratación", asegura.

¿Conflicto político?

A pesar de los argumentos del director general acerca de su decisión, cabe destacar que su nombramiento se produjo como resultado del apoyo de ASG, formación en la que milita, al pacto de Gobierno entre nacionalistas y populares para ocupar el Ejecutivo regional tras las elecciones autonómicas del pasado mayo.

En el reparto de áreas resultante de esas negociaciones, la Consejería de Educación quedó a manos del PP y fue Poli Suárez quien ocupara el cargo. No obstante, en el organigrama del área se incluyó a Miñarro, de ASG, tras el apoyo del líder de esta formación política, Casimiro Curbelo, al nuevo acuerdo de Gobierno en las Islas.

En la anterior legislatura, Miñarro ocupó el cargo de director general de Infraestructuras Turísticas en la Consejería regional de Turismo, dirigida por Yaiza Castilla. En esa etapa también fue foco de discrepancias: "Va por libre", llegó a decir a consejera.