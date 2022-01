Torres ve "lógico" retrasar el Carnaval y la oposición critica la improvisación

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se suma a las voces que piden el retraso en la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022, que el Ayuntamiento retrasó 15 días por la alta incidencia de esta sexta ola en la isla. El líder regional ve "lógico" que, con tantos casos como se están produciendo a diario en el Archipiélago, se pueda plantear la celebración de estas fiestas en otro momento e insiste en que, si se pidiera un informe en estos momentos acerca de esta cuestión, "sería negativo sin duda". Una idea que ya ha sido presentada por los principales partidos de la oposición en el Ayuntamiento capitalino, quienes creen que unas carnestolendas sin posibilidad de festejar en las calles, "no pueden ser consideradas como tal".

En una entrevista en Cope Tenerife este miércoles, el presidente canario ha señalado que, tal y como está la situación en estos momentos, “no estamos para estar pensando en carnavales en febrero y es lógico que se retrasen. Eso es lo que están decidiendo las instituciones que se encargan de organizarlo y son ellas quienes deben establecer a cuándo lo retrasan”. Mientras que en Las Palmas de Gran Canaria, el comienzo se demorará 15 días, hasta el 25 de febrero, en Santa Cruz de Tenerife lo harán hasta junio. Torres ha recordado que Salud Pública "se limita a emitir informes sobre la situación de la pandemia cuando se le solicita de forma preventiva”, para luego insistir en que, aunque la última decisión sea tomada por las propias instituciones, "lo lógico y prudente es retrasarlo".

De hecho, no ha dudado en afirmar que, a día de hoy, si se pidiera un informe sobre la viabilidad de celebrar las carnestolendas, "sería negativo sin duda. En febrero no se debería hacer el Carnaval", al tiempo que ha agregado que le parecería "muy lógico" retrasarlo "dos semanas y volver a hacerlo si no se dieran las circunstancias sanitarias".

En ese sentido, la portavoz del Partido Popular en la capital grancanaria, Pepa Luzardo, ha asegurado que muchos grupos del Carnaval se han puesto en contacto con ella para decirle que están teniendo problemas para ensayar con las restricciones, y que con el paso al nivel 4 de la isla desde este sábado, serán todavía mayores, por lo que algunos ya han decidido desistir y no participar en esta edición, de continuar celebrándose del 25 de febrero al 20 de marzo. "El Carnaval es alegría, diversión, y también es una cuestión de industria económica: si no se venden disfraces, si no trabajan los maquilladores, si la gente no podrá salir a la calle -con lo que ello significa para el ocio y la restauración- no se va a recibir ese dinero que sirve de retorno para la ciudad", ha matizado la líder popular.

Por su parte, el viceportavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, también ha abogado por retrasar las fiestas, sobre todo para evitar unos carnavales "descafeinados" justo el año en que pueden ser declarados Fiestas de Interés Turístico Internacional. "Queremos que se haga un Carnaval en la calle, con toda su amplitud", ha aseverado Suárez, quien también ha denunciado que se haya tomado la decisión de retrasar sin contar con los grupos que participan en ellas.

Ambos han puesto también sobre la mesa lo que entienden "falta de previsión" del equipo de Gobierno con los contratos que se han adjudicado ya para el montaje del escenario de La Tierra. Luzardo ha recordado que son 1,4 millones de euros, una cantidad nada desdeñable que se destinarán, según entendió de las declaraciones del alcalde y la concejala de Carnaval, "para hacer unas galas de televisión y poco más, algo que no puede ser considerado Carnaval en sentido estricto". Por su parte, Suárez ha anunciado que CC llevaría al pleno ordinario de enero una pregunta escrita de respuesta oral a Inmaculada Medina para que explique si existen o no las cláusulas necesarias en los contratos para que los trabajos puedan retrasarse en caso necesario. La concejala aseguró la semana pasada, al presentar la programación de las fiestas, que eso no era un problema, sin entrar en más detalles.

Los sanitarios, por su parte, han lamentado que haya primado el interés económico sobre la salud pública de la población. Maribel Ramírez, representante de Comisiones Obreras en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Chuimi), ha apuntado categórica que "no es de recibo" celebrar las fiestas tal y como está la situación. "Hemos tenido que abrir una planta más de este complejo hospitalario, tenemos 200 pacientes con Covid más los 20 que están en UMI", ha detallado para añadir que el personal de enfermería "está doblando, agotado porque esto lleva así muchos meses y porque ya no tenemos personal enfermero que contratar, porque o están contratados por otro lado, o están de baja".

La opinión de los sanitarios es refrendada por la mayoría de la población. En una encuesta digital de LA PROVINCIA sobre si celebrar o no las carnestolendas, un 85% -más de 450 personas- creen que no deberían tener lugar porque la incidencia sigue siendo muy alta. Una ciudadana rechazó en redes sociales lo que considera "una auténtica tomadura de pelo", al tiempo que llamó a la ciudadanía a manifestarse "en contra de estos actos". Otra, por su parte, ironizó sobre lo que significará "seguir con el agujero de Navidades en Carnaval" al indicar que toda la ciudadanía "estará de baja por Covid".