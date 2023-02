Gara Morales: "Cualquier persona que dé un paso sin importarle la opinión de la gente es digna de admirar"

¿Por qué decidió presentarse?

Porque el año pasado salí ganadora en el Carnaval Internacional de Maspalomas también con mis diseñadores y mi patrocinador.

¿De qué otras formas ha vivido el Carnaval?

He salido en comparsas y en el concurso de disfraces infantil. En cuanto a comparsas estuve en Kizamba, Cubatao y Lianceiros.

¿Qué tal la experiencia de ser Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas?

No me lo creía porque había muchas candidatas que también venían de Las Palmas de Gran Canaria y yo era nueva y mi diseñador no había presentado Reina adulta, era algo totalmente nuevo para él como para mí y no me esperaba ganar. Cuando gané estaba como en una nube, bueno, estoy a día de hoy.

Su diseñador ganó el Trono Infantil de este año, ¿se siente orgullosa?

Sí, yo también he colaborado en ese traje porque en nuestro taller somos un equipo y colaboramos tanto en el traje infantil como adulto. Fue fascinante que ganara ella porque la niña tenía mucha ilusión y hay mucho trabajo detrás.

¿Qué nos puede contar de su fantasía?

No mucho, se titula, ‘Va por ti’ por el Carnaval sobre todo, pero también por algo personal tanto de mi diseñador como mío porque los dos estamos cumpliendo un sueño de presentarnos en Las Palmas de Gran Canaria en la gala de la Reina.

¿A qué se dedica?

Terminé el año pasado la carrera de Educación Infantil, ahora mismo estoy estudiando para opositar y mientras trabajo de dependienta.

¿Por qué quiere ser maestra?

Es la etapa donde los niños más necesitan que los ayuden, están creciendo y tienen muchas dudas y preguntas y tenemos que estar a su lado para apoyarles y que decidan ser lo que ellos quieran ser y estudiar lo que quieran estudiar pero sobre todo que crezcan en un ámbito que sepan que son libres y creo que es la edad perfecta para ello.

¿Cómo se definiría?

Soy una persona persistente y muy enfocada en lo que quiero, como te comentaba antes yo siempre busco la manera y el tiempo para hacer tanto lo que me gusta como lo que debo porque también hay obligaciones que tienes que cumplir. De hecho, en el Carnaval llevo toda mi vida intentando presentarme hasta que lo he conseguido.

¿Por qué dice que lleva toda la vida intentándolo?

Porque es difícil que un diseñador se fije en ti y ahora me surgió la oportunidad, pero hay muchas chicas que están intentándolo mucho tiempo y no lo consiguen. Yo ya conocía a mis diseñadores y me dijeron que querían presentar una candidata adulta y que estaban pensando en mí y yo por supuesto acepté, les dije que iba a defender el diseño como si se me fuese la vida en ello y así fue. Creo que les gusté tanto que por el de Las Palmas de Gran Canaria me lo volvieron a decir, que de hecho, me lo propusieron en el sur en el Holiday World, estábamos un día todos los del equipo y el director del Holiday World me puso en un vídeo cómo me proclamaban Reina de Maspalomas y me dijeron que si quería ser su próxima candidata para la capital.

¿Es más de música disco o actual?

En mi familia se escucha un montón de música disco, es verdad que ahora escucho mucha música pop, pero sí es verdad que antes escuchaba de otra época, vivo muy cerca de mi abuela y ella escucha muchas canciones de antes y actuales también porque yo se las he incluido.

¿Es importante la relación con los abuelos para conocer el pasado?

Sí, de hecho, estoy muy unida a mis abuelos y tenía una abuela que ya no está conmigo que iba a verme a todas las comparsas, me hubiese gustado que me hubiera visto ahora, pero sé que estará de una forma u otra.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido de sus abuelos?

La persistencia, que si hay algo que quieres y te gustaría hay que luchar y seguir por ello.

¿Es fanática a algo?

A la música, a cualquier hora y momento estoy con los cascos. Me encanta porque te evade de los problemas, la vida no sería igual sin la música.

De ser elegida Reina, ¿qué cree que puede aportar al Carnaval?

Frescura y ser una figura para las personas que quieren dar un mensaje, al final si eres Reina vas a ser un año la imagen del Carnaval y tienes la oportunidad de dar voz a esas personas que, a lo mejor, tienen algún problema y quieren sacarlo a la luz y no pueden. Yo puedo ser el foco donde ellos puedan apoyarse.

Si pudiera hacer voluntariado, ¿qué tipo de acciones haría?

Estuve haciendo voluntariado mientras estudiaba en la universidad, estaba en Oncología en el Materno, es cierto que tienes que ser fuerte para ello, pero es una experiencia que cualquier persona debería vivir. Me gustaría hacer cualquier voluntariado que fuera con la finalidad de ayudar a alguien.

¿Qué hacía exactamente en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria?

Estaba con los niños dos horas y organizaba juegos para que se evadieran un poco y que no fuese la vida entre esas cuatro paredes sino que jugaran y no fueran niños que están encerrados en un Hospital.

¿Qué le ha enseñado esa experiencia?

Lo tuve que dejar durante la pandemia, por desgracia, pero la experiencia me ha enseñado que no puedes dejar para mañana nada y que tienes que vivir el ahora porque al final mañana no estás aquí. Se nota más en los niños que no saben lo que están pasando y no tienen tiempo para vivir lo que nosotros podemos experimentar, por lo que hay que aprovechar al máximo y donde puedas ayudar, ayudes. Tienes que ser humilde con la gente.

¿Cuáles son sus aspiraciones?

Dedicarme a ser profesora de educación infantil para ayudar a los más pequeños y luego lo que surja. Estoy abierta a todo lo que tenga que pasar en mi vida si son cambios para bien bienvenidos sean.

¿Hay algo que le gustaría aprender?

Desde pequeña estuve en una academia de canto y estaba empeñada en que quería ser cantante, no se me dio, pero lo intenté.

¿Va a muchos karaokes?

Me encanta, yo tenía siempre los martes de karaoke, ahí estaba yo cantando canciones desde Rocío Dúrcal, porque me encanta, hasta canciones actuales.

¿Había alguna canción que no faltaba todos los martes?

La de Como una ola.

¿Admira a alguien?

Cualquier persona que dé un paso en su vida sin importarle la opinión de la gente sino siendo feliz es digna de admirar. Admiro a mis padres por su forma de criarme y sacar la vida adelante.

¿Cómo fue su crianza?

Me dieron la libertad de elegir lo que quiero ser, en ningún momento me juzgaron. De pequeña me presentaba a concursos de Reina o probaba en algunos deportes, siempre me dejaron libertar para que yo hiciera lo que quisiera porque al final es mi vida.