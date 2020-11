Siete entorchados continentales, entre Euroligas y Copas de Europa; 24 ligas de la extinta URSS y 25 de la Federación de Rusia; nueve veces campeón de la VTB League, la competición que reúne a los mejores equipos de Europa del Este... Si enumerásemos la colección de títulos uno a uno que reúne el CSKA de Moscú como colectivo, casi que faltarían líneas; si se hiciera lo propio con el repertorio de títulos individuales que han acaparado hombres como Vladimir Tkachenko, Sergei Belov, Gennady Volnov, Aleksandr Volkov leyendas soviéticas, o ilustres más recientes como, Andrei Kirilenko, Theodoras Papaloukas, Marcus Brown o Sonny Weems.

Ese escudo mítico del baloncesto continental y mundial aterriza hoy en Siete Palmas (20.30 horas, #Vamos). La armada del entrenador griego Dimitrios Itoudis prepara un reto mayúsculo para el Herbalife Gran Canaria, que recibirá a uno de los equipos míticos de Europa en la cuarta jornada de la Euroliga. El CSKA de Moscú, único equipo invicto de la Euroliga junto al Real Madrid tras la derrota de ayer del Fenerbahçe, pisará el Gran Canaria Arena con el firme objetivo de seguir la estela de los blancos. Ese es el gran objetivo de los moscovitas, no solo para la tabla de esta fase regular sino también para sus vitrinas. Solo el Real Madrid, con 10 títulos continentales en sus vitrinas, supera al CSKA en el trono de Europa.

Y para ello, este verano se volvió a dejar varios millones de rublos este verano. Por ejemplo, incorporó a dos hombres forjados en la NBA: Alec Peters y Joel Bolomboy. El primero, un ala-pívot forjado en la Universidad de Valparaiso que la pasada temporada jugó en los Phoenix Suns. Vinculado a los Northern Arizona Suns de la Liga de Desarrollo, promedió 17.6 puntos, 7.1 rebotes y 2 asistencias. El segundo, otro interior, nacido en Ucrania hace 24 años de madre rusa y padre congoleño, con experiencia sobrada en la G-League y también en la NBA de la mano de Utah Jazz y Milwaukee Bucks.

Pero los 'regalos' para Dimitrios Itoudis, técnico heleno que recaló en 2014 en Moscú, no pararon ahí. Daniel Hackett, ex de Olympiacos, también aterrizó este verano en el CSKA. Todo con el mejor valor ya en casa: Nando De Colo y Sergio Rodríguez. El base-escolta francés y el base tinerfeño hacen bailar a un equipo que solo puede ganar esta edición de la Euroliga: lo demás sería un fracaso.

El galo promedió la temporada pasada 16.7 puntos, 2.3 rebotes y 3.7 asistencias para valorar 18.9 de media en 32 partidos. Una muestra de la influencia que tiene en el juego, el que probablemente, junto a Sergio Llull sea el jugador más determinante de Europa.

El poderío del CSKA no acaba ahí: Cory Higgins. Will Clyburn, Semen Antonovy, Nikita Kurbanov. Othello Hunter... Una serie de recursos infinitos para volver a triunfar en Europa, algo que no consiguen desde la temporada 2015-2016. Y eso, para un gigante es demasiado tiempo.

"Hablar de la calidad del rival, es que no vamos a gastar mucho tiempo, la tiene toda. Tiene grandes jugadores y creo que es una motivación extra, tenemos ganas de competir contra ellos. En casa, además, así que se dan todos los ingredientes para venir al pabellón y disfrutar", aseguró Salva Maldonado, técnico del Herbalife Gran Canaria en la previa del encuentro.

El Granca, con sus armas, intentará, al menos, dificultarle el partido al CSKA. La condición de local del Herbalife Gran Canaria se antoja como clave. Encontró el apoyo de Siete Palmas cuando lo necesitó ante el Barcelona Lassa en su primera y única victoria esta temporada en la Euroliga. Pero solo con eso no vale: mejorar el 29,5% en acierto de tres -el peor equipo de la competición- será fundamental para que los amarillos tengan opciones. Eso e intentar igualar con arrojo el talento de una plantilla de lujo que solo tiene un objetivo: volver a ser el zar de Europa.