Autoestima intacta ante el tsunami blanco. Fotis Katsikaris, técnico del Herbalife Gran Canaria, reconoció el coraje del equipo claretiano tras el parcial de 37-16 del primer cuarto de un Real Madrid pletórico en triples -ocho convertidos de once intentos a los diez minutos-. "La reacción que tuvimos en el segundo cuarto es lo que me vale, necesitábamos competir y se logra así".

Justifica la derrota (91-73) en la falta de rigor defensivo en ese capítulo inicial de tintes dramáticos. "En defensa no tuvimos energía en el primer cuarto y eso ante un equipo con el potencial ofensivo del Madrid y un gran talento, de ahí el marcador en esa fase del partido".

Para Katsikaris, tras el arreón inicial blanco, lograron asentarse en el parqué. "Nuestra reacción en el segundo cuarto fue muy buena y también jugamos bien el tercero, pero en el último el Madrid controló mejor que nosotros las fases determinantes del partido y se llevó la victoria". Elude sacar conclusiones fatalistas tras el desliz, solo fue la primera "toma de contacto".

Para el técnico heleno, su misión se centra en analizar y resaltar los puntos fuertes de su equipo tras un debut aciago. "He visto cosas positivas en todos los jugadores y ahora toca descansar e ir a por el próximo partido [mañana y desde las 17.30 horas ante el Andorra]".

Receta cautela tras permanecer tres meses sin competir por el virus. "Pasó mucho tiempo y esto era un gran examen. No ha sido fácil, y hemos tenido momentos interesantes ante un gran rival".

Satisfacción merengue

Laso, técnico del Madrid, desecha que se relajasen. "No hubo relajación, solo se bajó el nivel defensivo. La salida fue muy buena, con ritmo, acierto y también con una buena defensa. Era difícil mantener ese nivel de esfuerzo y acierto. Sabíamos que iba a ser difícil porque hace tres meses que no jugamos (...) Fuimos capaces de manejar bien la ventaja y no es fácil".