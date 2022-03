Fisac, entrenador del Granca: "Yo no voy a entrar nunca al Arena a perder"

Fisac: "Yo no voy a entrar nunca al Arena a perder". Un total de seis años perdiendo en casa con el Lenovo Tenerife son los que lleva el Granca hasta el momento. Una cifra considerable que no debe de influir a sus hombres a la hora de afrontar el derbi canario como lo que es, "un partido vital de cara a lograr el objetivo de clasificarnos para el playoff", afirmaba contundentemente el segoviano en rueda de prensa, recalcando que las matemáticas obligan al equipo a ganar, para no alejarse más de los ocho primeros puestos de la tabla. Es una ocasión única para devolverle a los aficionados el apoyo incondicional que les están brindando en las últimas fechas, este es el otro gran argumento al que se aferra el segoviano para que más allá de la etiqueta de favorito que pueda traer el Canarias, debe de llevar a su equipo a defender el Arena y romper con las estadísticas para sumar un triunfo con valor doble ante el eterno rival.

El entrenador claretiano alabó el trabajo de la dirección deportiva y del cuerpo técnico del Lenovo Tenerife en los últimos tiempos, resaltando que en su opinión "ha adoptado un criterio de plantilla muy lógico, apostando por incorporar a jugadores muy inteligentes, con la capacidad de leer las distintas variantes que se producen en el juego", lo que le ha dado al equipo un gran resultado temporada tras temporada. Porfi reconoció las dificultades para poder minimizar el impacto en la cancha de jugadores como Shermadini, al que no pudieron sujetar en el encuentro de ida en La Laguna o el sempiterno Marcelinho Huertas, del que no dudó en afirmar que "es el máximo exponente de la inteligencia dentro de la pista". El segoviano recalcó no obstante que sería un error no tener en cuenta el resto de alternativas de un equipo compensado en todas sus líneas, con jugadores que conocen muy bien la ACB y que en su opinión "realizan un baloncesto del mas alto nivel". El entrenador claretiano confirmó la disponibilidad de Olek Balcerowski para el partido, tras superar la torcedura que le obligó a ser atendido por los fisioterapeutas del equipo en la recta final del partido del pasado miércoles ante el Buducnost y de Kenny Chery, del que afirmó categóricamente que "va a debutar sí o sí", debido fundamentalmente a la sobrecarga de partidos de jugadores como Andrew Albicy y Dylan Ennis, a raíz de la lesión de Chris Kramer. Del nuevo base canadiense del Granca, Porfi resaltó que "aunque no tiene las mismas características que Chris, es un poco más vertical en el carácter ofensivo, con un rango de tiro superior, con más dificultades en el trabajo defensivo y tenemos que adaptarlo”. Capítulo a parte merece la situación de AJ Slaughter. Fisac confirmó la disponibilidad médica del jugador para ser de la partida en el derbi canario, estando condicionada su participación a sus sensaciones con la máscara protectora durante los entrenamientos previos al partido, si bien públicamente el entrenador amarillo pidió un esfuerzo extra al escolta para poder ayudar al equipo en uno de los partidos más importantes del presente curso para los grancanarios.