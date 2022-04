El UCAM Murcia golpea dos veces al Granca (86-75)

Derrota de las duras la del Granca en su visita al UCAM Murcia por 86-75. No solo por el simple hecho de no sumar una victoria que le hubiera permitido colarse directamente en la zona del Playoff, sino porque lo hace con uno de sus rivales directos en esa lucha por los ocho primeros clasificados por segunda vez en la temporada.

Se mantuvo vivo el choque hasta el minuto 34, en el que Thad Mcfadden con tres triples comandó un parcial 12-0 para el conjunto de Sito Alonso y dejó noqueado al Granca, incapaz de dar respuesta y perdido en una rotación incomprensible de Porfi Fisac en los últimos minutos del partido.

Con 14 triunfos y 13 derrotas, el Granca esperará esta noche a una derrota del Baskonia frente al Burgos para poder colarse en el Playoff al tenerle ganado el desempate al conjunto vasco después de que le ganara en su pista la pasada semana por segunda vez en el curso.

Arrancó la contienda con Porfirio Fisac intentando dar solución a la ausencia de Dylan Ennis en sus filas a causa de una gastroenteritis que se ha enrevesado durante la semana y que no permitió que el canadiense estuviera en Murcia. Sin la aportación del máximo anotador del Granca, el segoviano le dio galones a Nico Brussino, que jugó por momentos de escolta con libertad absoluta en las tareas ofensivas.

Así el argentino, que se crece cuando se siente importante, anotó 13 puntos en la primera parte merced a sus 4 de 4 en triples. Se echó el equipo a la espalda Brussino cada vez que el Murcia parecía que cogía la directa en el marcador. Lo hizo cuando el UCAM alcanzó la máxima de +9 en el primer cuarto con 15-6 y permitió poner por delante a los suyos con las canastas que firmaron el 20-22 a la conclusión del primer cuarto y el 28-29 durante los primeros compases del segundo.

Si Fisac tuvo en Brussino a su estilete en los primeros 20 minutos (concluyó con 22 puntos), Sito Alonso vivió la misma sensación con Tomás Bellas. El que fuera capitán del Granca se ha entonado las dos veces que se ha enfrentado a su ex equipo esta temporada (en la primera vuelta anotó 11 puntos, su máxima del curso) y lideró al UCAM en todo momento. 11 puntos para él (terminó con 15) y una exhibición defensiva atosigando a sus pares en todo momento, tanto como para forzar a los amarillos a cometer ocho pérdidas antes del descanso, por solo tres de los pimentoneros.

Si el base madrileño se marchó del club en 2015 porque la dirección deportiva de por entonces no quiso reconocer su “valor de mercado” como él mismo confesaba a este periódico en una entrevista posterior a su salida, todavía sigue mandando mensajes para los que le descartaron; al igual que ocurrió cuando se puso a tiro hace dos temporadas atrás cuando se quedó en el limbo en Fuenlabrada.

Reincidente Rojas

A la vuelta del descanso, con 42-36 en el luminoso, los intercambios de golpes continuaron en ambos aros, hasta que Sadiel Rojas se lo tomó al pie de la letra… pero en la cara de AJ Slaughter. En una penetración del dominicano, cuando ya había anotado la canasta y mirando por el rabillo del ojo, sacó el codo una vez más en su carrera y este fue a parar al pómulo de AJ, que si no tiene poco ya con la máscara que le protege la nariz se volvió a llevar otro golpe en su rostro al igual que pasara la semana pasada.

No jugó más Rojas, quizás porque Sito Alonso no vio ético que un jugador que casi manda al hospital a Slaughter fuera a continuar en el parqué. Aunque afortunadamente AJ pudiera volver a la pista en el último cuarto, un regreso que sorprendió a todos pues la expresión facial del jugador cuando se dirigía a la enfermería totalmente conmocionado no eran halagüeñas.

En esas, desde la grada del Príncipe Felipe el director deportivo del Granca, Willy Villar publicaba el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Nadie se avergüenza, todo el mundo mira para el otro lado, que asco. Y pasará una desgracia y habrá responsables". Post que fue respondido por el ex entrenador del club Pedro Martínez con un "incluso hay quien lo justifica".

Nadie se avergüenza , todo el mundo mira para el otro lado , que asco y pasará una desgracia y habrá responsables — willy villar (@willyvillar13) 10 de abril de 2022

Volvió AJ en el minuto 34, cuando el tanteador reflejaba 66-64, en el último tren que tuvo el Granca para seguir compitiendo el partido, porque entonces Thad Mcfadden se puso el traje de súper héroe y en apenas un minuto torpedeó el aro insular desde el triple en tres ocasiones para sentenciar la contienda.

Del 68-66 al 80-66, el UCAM se vino arriba con el parcial de doce puntos consecutivos, merced a los regalos que se empeñó en hacer no solo el Granca con cinco pérdidas seguidas, sino por Porfirio Fisac que se perdió en la rotación y mantuvo en pista a un muy desacertado Olek Balcerowski, incapaz de leer de forma acertada los ataques claretianos y atascando los movimientos de sus compañeros en los dos aros.

Sin mucho más que ofrecer y con Tomás Bellas infalible desde la línea de tiros libres cuando el Gran Canaria se entregó a la desesperada, sumó una victoria con valor doble el UCAM por su rivalidad directa por el Playoff con los claretianos y que puede ser determinante en los desempates posibles en la jornada 34.