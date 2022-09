Jaka Lakovic se mostró en su primera rueda de prensa oficial de la temporada preocupado por la falta de entrenamientos con todos sus hombres disponibles, por las 'Ventanas FIBA', el Eurobasket y la AmeriCup, lo que hace que sea «difícil decir en qué momento llegamos al partido por varias razones. El equipo, en todo su conjunto, ha hecho solo tres entrenos. Era una pretemporada complicada para construir unos automatismos básicos». Esta situación no implica que el equipo tenga de cara al choque de mañana ante el Barça (20.30 horas) tenga «todas las ganas, toda la ilusión y todo el espíritu competitivo para hacer el mejor partido posible», matizó el esloveno.

En cuanto al estado general del equipo, el preparador claretiano afirmó que «el equipo está sano», pero dio la luz de alarma por el estado físico de Vitor Benite que según sus palabras «será duda hasta última hora».

Centrándose en el rival que espera a los amarillos, Lakovic reconoce que «contra el Barça siempre es un partido muy difícil. Sabemos que el Barça ha construido un equipo para competir todas las competiciones, para ganarlas, como siempre. Ya han tenido partidos de pretemporada, oficiales, y duros. Están ya en rumbo competitivo desde la semana pasada». Para él la única manera de contrarrestar el potencial culé es «jugar con toda la ilusión, con todo el esfuerzo, son dos cosas no pueden fallar. La parte del esfuerzo, sacrificio y la ilusión debe estar al 110%».

El nuevo inquilino del banquillo claretiano hacía un llamamiento a la afición, que en su opinión debe «ser un factor muy, muy importante para nosotros. Invito a la afición a volver al Gran Canaria Arena para ayudar al equipo, luchar juntos y recuperar ese vínculo que había en el Centro Insular de Deportes. Sería una gran ayuda para los jugadores».

Lakovic no quiso ponerle nombres y apellidos a los objetivos del club en la presente temporada, apostando por «ir mejorando partido a partido, día a día, pero siempre con las expectativas altas».

En lo referente a la confección de la nueva plantilla del Barça, considera que «es muy fuerte, y equilibrada, aunque la vuelta de Mirotic, cuando sea, será el mejor fichaje para ellos».

El preparador balcánico habló de la aportación de los jóvenes durante toda la pretemporada, afirmando que «Jovan, y no solo él, sino todos los jóvenes que nos han ayudado durante la pretemporada, han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para ayudar a los jugadores del primer equipo. En esta pretemporada, varios jugadores han demostrado que se puede contar con ellos. Jovan ha tenido buena pretemporada, ha demostrado su carácter, energía y ambición. Las cosas le han salido bien, y creo que puede aportar cosas al equipo con su físico, su energía y ayudar a otros para que puedan entrar a dinámica».

Lakovic incidió en el efecto de las «ausencias debido al EuroBasket, AmeriCup… y también por la aparición de algunas molestias musculares de jugadores que sí estaban. Todo esto ha hecho que el trabajo haya sido difícil. Nos hubiera gustado llegar mejor, más sincronizados, pero es lo que hay. Entiendo que otros equipos también han tenido problemas parecidos. Hay que trabajar con ello, construir y poner más esfuerzo, intensidad para que se puedan cubrir algunos defectos», recalcó el esloveno.

Para el nuevo entrenador del Granca «En ACB no puedes perder por esfuerzo contra nadie. En actitud, intensidad… No puedes perder. A veces puede ser que tácticamente, como ahora mismo, o por química en ataque… No estés a tope. Pero no puede faltar las cosas que puedes controlar: esfuerzo, entrega, ambición», reafirmando que en su equipo la intensidad y el esfuerzo no son negociables.

En cuanto al estado de forma con el que llega su rival a la cita de mañana, el claretiano recuerda que «ellos han jugado también la Copa Cataluña y dos partidos serios con Joventut y Girona. En la Supercopa Endesa contra Real Madrid, se puede ver qué tipo de equipo quieren ser y que están aún en proceso de crear un conjunto», analizó.

Lakovic reconoció que «el Barça siempre será un club especial para mí, viví muchos años exitosos con el Barça pero ahora mismo es un partido más para mí. Soy entrenador de Gran Canaria, me siento totalmente integrado y es un partido mas para mi».

En lo referente a su debut oficial al frente del banquillo amarillo, declaró que «las sensaciones siempre son bonitas. Siempre es especial. Como primer partido, me gustaría venir a este encuentro con mejores sensaciones de equipo. Pero es lo que hay».

Jaka Lakovic se mostró contento con la incidencia de la llegada de Savané a la presidencia, afirmando que «por ahora las sensaciones son muy buenas con el nuevo presidente. Llega con una gran ilusión, con una gran ambición para hacer muchas cosas aquí. Veo mucho foco en involucrar a la gente con el club, lo siento, y es una de las cosas principales que quiere hacer».

Por último ante la posibilidad de dar salida a algún jugador en calidad de cedido, el balcánico reconoció que «hemos tocado el tema. La decisión aún no está tomada pero entiendo que el plan inicial era tener 13 jugadores, y que si es así habrá que tomar decisiones de alguna cesión para cumplir con esa idea. Por ahora, la decisión no está tomada».