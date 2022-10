El entrenador del Granca Jaka Lakovic se mostró confiado en poder contar con la presencia de Andrew Albicy en el partido de mañana ante el Coviran Granada que se disputará en el Arena (19.45 horas, Movistar Deportes). "Esta mucho mejor, ayer ya hizo un entreno con nuestro preparador físico y parece que se puede unir al resto de los compañeros en dinámica. Veremos si responde bien para el partido de mañana", declaró el esloveno que considera que el francés "es un jugador que puede cambiar partidos o ser decisivo sin anotar. Tiene una capacidad defensiva increíble, puede subir las líneas, y puede defender a casi cualquier exterior. Nos resuelve muchas dudas en los matchups defensivos en los que podríamos tener problemas. Por eso es muy importante. Pero necesitamos a Andrew sano y preparado, no queremos arriesgar", recalcó el técnico claretiano anteponiendo ante todo la salud de su jugador.

En lo referente al resto de inquilinos de la poblada enfermería amarilla, señaló que están "mejor en general", recordando las molestias de Salvó "desde el partido de Breogán donde se torció un poco el tobillo", aunque descartó totalmente a Oliver Stevic, "está aún fuera de convocatoria" y casi con toda probabilidad a John Shurna, porque "aún no está entrenando y es difícil que mañana esté".

Lakovic no quiso poner excusas por el largo viaje de vuelta desde Patras e hizo hincapié en que "el único inconveniente es la derrota, que te hace estar más cansado que después de una victoria. Este viaje en particular es largo, pero es lo que es, es algo que no se puede cambiar y hay que prepararse bien para mañana".

Centrándose en el próximo rival de los claretianos, el Coviran Granada, el esloveno considera que los nazarís "han empezado la temporada jugando bien, con una transición de defensa a ataque muy rápida, en contraataque o con bloqueos directos en transición". La otra clave para el técnico esloveno es la batalla por el rebote ante el mejor equipo de la Liga Endesa en dicho apartado -los granadinos suman 40,5 rebotes hasta el momento en lo que va de curso-, en este sentido "estamos trabajando mucho, poniendo mucho foco en ello. El último partido en Patras, en el rebote estuvimos bien. Contra Breogán hemos sufrido, sobre todo en la primera parte. Tenemos que mejorar. No solo los jugadores grandes, sino como equipo, también los exteriores", resaltó el entrenador balcánico.

El técnico claretiano destacó las individualidades del conjunto nazarí, "Renfroe dirige bien el equipo, incluso anotando y asistiendo. Felicio -al que dirigió durante su estancia en el ratiopharm Ulm- es un interior muy fuerte, muy rápido, que finaliza bien en poste bajo y en continuaciones. Es un equipo que juega bien: Bropleh, Costa o Luke Maye. Son un equipo con una mezcla de veteranos en la Liga Endesa, y con jugadores que han subido desde LEB Oro".

En cuanto a la reciente derrota en Patras, Lakovic apunta a que "en ataque tuvimos momentos con tiros abiertos, donde podríamos haber roto el partido, pero no los hemos metido y hemos dejado a los griegos que cojan confianza, y con un gran parcial han ganado el partido", haciendo hincapié en que "tenemos que coger la confianza desde la defensa y no al revés".

El inquilino del banquillo amarillo volvió a reclamar el apoyo de la marea amarilla, señalando que "nuestra afición será un factor muy importante, especialmente en estos partidos en casa, y sobre todo mañana donde venimos de un viaje largo. Puede ser que falte algo de energía, y esto nos lo da la afición. Estamos en casa y tenemos que aprovechar el momento". En la misma línea, el esloveno estima "que ha habido buena conexión entre equipo y afición, porque han reconocido el esfuerzo, y la energía con la que los jugadores juegan. Esto es importante. Se ganará o se perderá, pero no podemos perder y mantener nuestro ADN: jugar agresivos, buena defensa y con esfuerzo. La gente reconoce esto, y ahí es cuando se crea esta buena conexión. Se ganará o se perderá, pero no hay que perder el ADN», recalcó en su alocución ante los medios de comunicación.