Savané: «Soy optimista de cara a la Copa»

El presidente del Granca, Sitapha Savané, durante el cóctel navideño con los medios de comunicación, reconoció que más allá del complicado calendario que le resta al equipo hasta el final de la primera vuelta, para cerrar su clasificación para la Copa del Rey, es «optimista viendo la plantilla que tenemos y el compromiso de los jugadores, con ganas de no esconderse y de ayudar al grupo».

El máximo mandatario claretiano no quiso recordar lo acaecido el año pasado cuando el equipo perdió en la recta final sus opciones de estar en la cita copera de Granada, aunque reconoció que: «Lo que hemos hecho hasta ahora nos da un pequeño colchón, pero también estamos en un momento complicado físicamente, van pesando más las piernas y es ahora cuando es necesario». Lo que no quiere Savané son «excusas» y que los jugadores sean conscientes de que tienen «un objetivo cerca muy bonito y hay que dar un plus para el 2023».

Conseguir un patrocinador principal para el club es uno de los principales objetivos para el presidente del Granca, si bien en su hoja de ruta particular el directivo afirmó que su propósito «es hacer bien todo lo que está en nuestra mano para ser más atractivos de cara no solo a ese posible patrocinador principal, sino también para un nuevo grupo de empresas que puedan entrar en esta nueva familia Granca para hacer sostenible este nuevo proyecto».

«Necesitaría un clon para poder doblar cada día y llegar a todo, porque el tiempo es lo que más escasea» afirmó un Savané que reclama más tiempo para llevar a cabo sus ideas para moldear el club.