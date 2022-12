Ocho triunfos y la Copa en la palma de la mano

El 2022 que se está acabando da para hablar largo y tendido sobre las decisiones internas del CB Gran Canaria –cómo no– y sobre lo que aconteció en el plano deportivo. Marcado hasta junio por las guerras que mantuvieron la parte política y la directiva, con Willy Villar y Porfirio Fisac en medio del fuego desde los despachos, finalmente el entrenador segoviano se marchó de la entidad con un amargo regusto entre el aficionado, al que nunca terminó de convencer a pesar de que en la esfera deportiva sí que cumpliera con la clasificación para el Playoff durante sus dos temporadas. Sin embargo, en la Eurocup, el recuerdo más amargo con el que se va a quedar la Marea Amarilla fue que cuando más fácil lo tenía para levantar el título continental, cayó eliminado por sorpresa frente a un Andorra que descendió en Liga Endesa. Ahora, el aire nuevo que trae el dúo Jaka Lakovic desde el banquillo y Sitapha Savané desde la presidencia va acorde con el buen estado de salud del club en la cancha, donde acumula ocho triunfos en la Liga Endesa, tiene el pase copero en su mano y a su vez marcha líder en la fase de grupos de la Eurocup.

24 Cuarta temporada sin jugar la Copa del Rey

Una racha de siete derrotas consecutivas provocó que el Granca, a pesar de marchar tercero en la tabla clasificatoria en la jornada ocho y codearse con el Real Madrid y Barcelona en lo más alto, supuso una cuesta abajo sin freno y que dejó por cuarta temporada consecutiva al equipo claretiano sin poder disputar la Copa del Rey. Fisac y el seno interno del club aludió a las enfermedades por covid como el causante del bajón.

23 Fin a una racha de siete derrotas seguidas

Lenovo Tenerife, Hereda San Pablo Burgos, BAXI Manresa, Surne Bilbao Basket, UCAM Murcia, Valencia Basket y de nuevo BAXI Manresa fueron los verdugos de un Granca titubeante entre un mar de lesiones y contagios por coronavirus dentro del vestuario. Finalmente el mal fario del equipo amarillo concluyó con el partido frente al Monbus Obradoiro en Siete Palmas en el que los insulares vencieron por 71-69.

22 Balcerowski regresa tras su cesión en Serbia

Uno de los movimientos más extraños del verano de 2021 fue el que se produjo con Olek Balcerowski. El pívot polaco tuvo que marcharse cedido al KK Mega Mozzart para, tal y como justificaron desde el club, que pudiera llegar a las filas claretianas Artem Pustovyi. Ambos jugadores están representados por la misma agencia. Finalmente, en febrero de 2022 el canterano decidió que su casa estaba en Gran Canaria.

21 El derbi es claretiano, Granca 89-77 Lenovo

«Canta y no llores», esos versos de la canción Cielito Lindo retumbaron en el Gran Canaria Arena por parte de la afición claretiana, que disfrutó como hacía tiempo que no lo podía hacer con su equipo al recuperar el derbi y dejarlo en casa al vencer al Lenovo Tenerife por 89-77, una diferencia de doce puntos con el que le ganaba el basketaverage a los aurinegros y sumaba su duodécima victoria de la temporada.

20 Cuatro canteranos a la vez en el Palau

Llegaba el Gran Canaria al Palau Blaugrana con cuatro victorias en su bolsillo seguidas, pero ante el reto de enfrentarse al trasatlántico que supone el Barça. El partido fue una auténtica pesadilla para los amarillos, que volvieron a depender en exceso de las individualidades. La imagen del orgullo para maquillar el marcador la protagonizaron Javi López, Khalifa Diop, Olek Balcerowski y David Mutaf al coincidir en la pista.

19 El Andorra apuñala el corazón de la Eurocup

Cinco segundos y cuatro décimas para el final. AJ Slaughter recoge el balón con 77-79 en el marcador, se tira un triple, y se confirma un nuevo fracaso del Granca. El Andorra, colista en la Liga Endesa, se mete en las semifinales de la Eurocup y deja helado a un pabellón de Siete Palmas que no supo ni cómo reaccionar ante la eliminación claretiana. Ni pitos, ni lamentos, solamente indiferencia. El puñal más grande al corazón claretiano.

18 El filial obra el milagro y se queda en LEB Plata

El filial del Granca se jugaba la vida en Gijón para mantener la categoría en LEB Plata. Una diferencia en contra de 12 puntos (62-74) y jugando en cancha visitante parecía una cuesta arriba imposible de superar. Hasta que los chicos de Gabi Alonso se propusieron obrar el milagro y no solo remontar el encuentro sino apabullar al conjunto asturiano por 73-104 (+31) Aleksandre Phevadze firmó 26 puntos y 5 rebotes.

17 Favorazo del Betis para jugar el Playoff

El Granca debió dar las gracias al Betis de los ex claretianos Berdi Pérez, Jacob Wiley, Anzejs Pasecniks, Beqa Burjanadze y sobre todo de Eulis Báez, ya que le brindaron una victoria agónica en los segundos finales contra el Bilbao Basket (98-99) para dejar al conjunto vizcaíno sin el triunfo que le hacía falta para superar a los insulares, que finalmente mantuvieron la octava plaza a pesar de perder contra el Real Madrid.

16 Pedro Montesdeoca, el ‘Doc’, en lo más alto

No hay nadie que no recuerde a Pedro Montesdeoca como lo que fue: una buena persona, en resumen. En el último partido de la temporada regular, un sentido homenaje, con su familia in situ en el parqué de juego pudieron ver cómo sus amigos del entorno del club de baloncesto le rindieron el respeto que se ganó durante los 30 años que estuvo ligado al club. En lo más alto del pabellón vive el recuerdo de El Doc.

15 Derrota amarga contra el Barça en el Playoff

La crueldad se cebó con el Granca ante el Barça (86-88) al quedar apeados del playoff de la Liga Endesa. Las ganas de llevar la eliminatoria a un tercer encuentro en Barcelona quedaron reflejadas con la entrega de los interiores desde el primer balón en disputa. El Arena estaba lleno, vibró como nunca pero una canasta final de Cory Higgins silenció al pabellón de Siete Palmas en el último partido de la temporada.

14 El TSJC dicta pagar 95.000 euros a Berdi

La decisión de Francisco Castellano de prescindir en verano de 2020 del anterior director deportivo, Berdi Pérez, le costó a las arcas del club un total de 95.000 euros al entender que había cumplido las cláusulas en su contrato para la renovación del mismo. «Triste y apenado porque nunca esperas que en un club tan señor como el Granca esté en esta tesitura con una persona que solamente ha estado 30 años en él», expresó.

13 Khalifa Diop cumple su sueño de la NBA

Se hizo de rogar el nombre de Khalifa Diop sonara en las cuatro paredes del Barclays Center de Brooklyn, lugar en el que celebró ayer el Draft de la NBA. Hasta la elección 39 que tenía en posesión los Cleveland Cavaliers nadie se interesó en decantarse por el canterano del Granca, que después estuvo exhibiendo sus cualidades sobre la cancha con distintas franquicias de la NBA en los campos de entrenamientos.

12 Fin a la etapa de Porfirio Fisac como entrenador tras dos temporadas

En la última comparecencia de Porfirio Fisac en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, en la que quiso despedirse de los medios de comunicación, «aunque costara» como el segoviano remarcó en su rueda de prensa, el ya ex entrenador del conjunto insular volvió a apuntar a la cúpula del club en su adiós, a pesar de que se contradiga en sus últimas intenciones. «No entiendo por qué comunica mi salida hace dos días, cuando desde final del año sabían que no iba a continuar en un sitio en el que no creyeran en mi», sentenció el estratega. Expresó que no podía «criticar» a Enrique Moreno, porque no es «su estilo» ni «su forma de ser». Actualmente está entrenado al Casademont Zaragoza, con el que coqueteó durante el verano.

11 Jaka Lakovic coge el banquillo tras pagar su rescisión al ratiopharm Ulm

El décimo entrenador de la historia del Granca en la ACB recayó sobre Jaka Lakovic. El técnico esloveno se convirtió de esta forma en el primer balcánico en hacerse con las riendas del conjunto amarillo después de efectuar el pago de la cláusula liberatoria que mantenía con el ratiopharm Ulm, equipo al que dirigió durante las tres últimas temporadas. El contrato que firma el esloveno es de una temporada más otra opcional. Lakovic mantuvo contactos con el Bilbao Basket, equipo en el que debutó como entrenador en la temporada 2018 de forma casual en los útlimos cuatro partidos de la temporada, pero finalmente el proyecto del Gran Canaria le convenció y llegó con aires nuevos a la escuadra insular.

10 Khalifa Diop opta por permanecer en el equipo y pasa del interés del Valencia

Los agentes de Khalifa Diop nos dicen que las posibilidades de que continúe en el equipo la próxima temporada son mínimas independientemente del puesto en donde acabe en el Draft.«Si no va a la NBA la idea es que ejecuten la cláusula de salida». Esa frase se escuchó en el Gran Canaria Arena hace 17 días de boca de Willy Villar. Hoy, tres semanas después el panorama ha cambiado de tal manera que el club ha podido renovar las condiciones económicas de Khalifa Diop con una subida sustancial y anunciar que se queda hasta 2025. En el club del Turia consideraban que 650.000 euros no era una cantidad viable e intentaron fórmulas para rebajar tal montante. Ahora Khalifa sigue sonriendo en el Arena.

9 La rescisión de Dylan Ennis provoca división de opiniones en la afición

El Granca le comunicó a Dylan Ennis que no contaba con él para la presente temporada y el canadiense tuvo que hacer las maletas para poner rumbo a Turquía y firmar por el Galatasaray a pesar de que le restara un año más de contrato en el equipo insular. El escolta no era del agrado de Jaka Lakovic y el esloveno prescindió de él para quedarse con AJ Slaughter como cañonero. Dylan, siempre activo en sus redes sociales respondió a un reportaje publicado por este medio titulado: «Dylan Ennis, embajador grancanario», con el siguiente mensaje. «Siempre agradezco este amor, todo el mundo sabe que haría todo lo posible por esta Isla y la gente que vive en ella. Gracias por siempre Gran Canaria». La afición quedó dividida.

8 Savané a la presidencia y Moreno dice adiós

En un giro de los acontecimientos por la parte política, el grupo de gobierno formado por Nueva Canarias y el PSOE se pusieron de acuerdo para acabar con la nefasta gestión de Enrique Moreno al frente de la presidencia del club insular y concretar el fichaje de Sitapha Savané para suplirle. Atrás quedaron los años de pérdidas económicas y ahora llega un presidente del agrado de todos los sectores posibles.

7 La plantilla se cierra con el fichaje de Benite

Vítor Benite fue la última pieza del puzle confeccionado por Willy Villar para entregárselo a Jaka Lakovic con el que competir la próxima campaña tanto en Liga Endesa como en la Eurocup. El escolta brasileño fue el elegido para acompañar a AJ Slaughter en las funciones de exterior y para cubrir el hueco dejado por Dylan Ennis una vez rescindieron al canadiense para que tomara rumbo al Galatasaray.

6 Déficit de récord: 1,9 millones de euros

El último regalo que dejó la gestión nefasta de Enrique Moreno en su etapa como presidente del Granca al cierre de las cuentas del curso pasado, fue que la entidad claretiana arrojara una deuda de 1.889.551,67 euros que, cómo no, volvió a cubrir el Cabildo insular con un suplemento de crédito a través de los remanentes líquidos de la tesorería del organismo. De esta forma, el club bate un nuevo récord de descubierto económico.

5 Víctor García se cuelga el oro en el Eurobasket

El entrenador grancanario volvía a tener un rol clave en el cuerpo técnico de Sergio Scariolo, que al frente de una remozada selección española, por la que nadie apostaba, conseguían sorprender al mundo del baloncesto, colgándose al cuello una medalla de oro para la historia. Víctor García reforzaba una vez más su condición de ser uno de los mejores entrenadores asistentes de nuestro país y todo un lujo para el Gran Canaria.

4 330.000 mil euros a Katsikaris vía Supremo

La entidad claretiana fue condenada a pagar a Fotis Katsikaris, su técnico durante la temporada 2019-2020, una cantidad de 328.291,50 euros brutos en concepto de indemnización. El club apuró todos los recursos hasta llegar al Tribunal Supremo, que desestimó las acciones legales del club y dio la razón al griego por haberle despedido de forma improcedente aun habiendo cumplido los objetivos de su contrato.

3 Nadie más podrá manchar el 7 de Taph

El dorsal 7 eterno de Sitapha Savané luce en lo más alto del Gran Canaria Arena junto al 20 de Jim Moran, el 11 de Greg Stewart y la camiseta del doctor Pedro Montesdeoca, el queridísimo Doc. Después de dimes y diretes entre la directiva y la leyenda senegalesa, finalmente llegó el día en el que el dorsal fue retirado para que ningún jugador más pueda mancharlo. El ahora presidente fue homenajeado en el derbi de este año.

2 Lakovic entrenador del mes de noviembre

El técnico esloveno, Jaka Lakovic, lograba en el mes de noviembre ser reconocido como el mejor entrenador del mes en la Liga Endesa. Un reconocimiento que le venía al balcánico de parte de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, gracias a sus tres victorias consecutivas en sus visitas al Monbus Obradoiro y al Básquet Girona, además de la lograda en el Arena ante el BAXI Manresa del exclaretiano Pedro Martínez.

1 Ocho triunfos y la Copa en la palma de la mano

El triunfo trabajado en la última jornada ante el Valencia Basket, permite al Granca depender de sí mismo para clasificarse para la disputa de la Copa del Rey. Betis, Real Madrid y Joventut fuera de casa y el Fuenlabrada en el Arena, es el camino que le queda a los claretianos en el arranque del 2023 para sellar su billete copero, para el que además cuentan con un margen de dos victorias sobre el noveno clasificado.