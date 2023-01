Entre las temporadas 1992 y 1993 cinco chicos se reunieron en la Universidad de Michigan para alcanzar las finales de la NCAA por dos años consecutivos y formaron los míticos Fab Five –Fabulosos cinco–. Un hilo conductor tres décadas después que enlaza directamente con La Vega de San José, cuna de la última hornada de los cinco canteranos que se han asentado en la primera plantilla del Granca con Jovan Kljajic, Rubén López de la Torre, David Mutaf y en especial con las torres gemelas formadas por Khalifa Diop y Olek Balcerowski.

Un repoker de jugadores en los que Jaka Lakovic ha puesto su confianza durante la temporada y que retrotraen a la memoria el siglo pasado, cuando Manolo Hussein dispuso en la primera plantilla de Berni Hernández, Santi Toledo, Juanma Rodríguez, Willy Villar –actual director deportivo– y Juanmi Morales –director de cantera– como producto local, además del tinerfeño Iván Rodríguez. Una camada que ha tardado en igualarse más de treinta años para contar con el mismo número de efectivos como profesionales.

Y eso que a pesar de que ninguno de los cinco canteranos hayan nacido en el Materno Insular por las venas les corre sangre claretiana y en su vocabulario relucen palabras tan cotidianas como cholas, guagua, o tantas otras que tardarían «todo un día para decirlas», como reseña Olek, que quiere ya casi más a Las Canteras –uno de sus parajes favoritos de la Isla– que a su Świdnica natal.

Olek y Khalifa actualmente son las piezas más codiciadas de la corona de La Vega. Los dos pívots y la NBA van ligados a lo largo de su trayectoria. Y si el senegalés fue drafteado por los Cleveland Cavaliers el pasado verano, tentado por el Valencia y continúa en las filas amarillas es porque «no hay mejor sitio en el que te cuiden como en el Granca», tal y como explica Diop sobre el peso que tuvo haber sido criado en la cantera insular para continuar esta temporada como claretiano. «Aquí es donde puedo crecer, es mi casa, es donde lo he aprendido todo y eso no lo podía obviar», matiza el africano, que se queda con cada consejo que le han dado sus mentores: «Mira, alguien viene y te da un consejo para frenarte y que no te vengas arriba y sepas que tienes que seguir mejorando, ¿quién te va a decir eso fuera de aquí y que te lo tomes bien?».

En esa línea, los cinco jugadores comparten el pensamiento de que el trabajo de los entrenadores que han tenido desde las categorías de formación es lo que les ha llevado a la primera plantilla. «Si podemos jugar a este nivel y seguir mejorando es por todo lo que hemos trabajado en esta cancha –en referencia al parqué del pabellón de la Vega de San José–», traslada Rubén López de la Torre.

El guante se lo recoge David Mutaf, quien se siente «feliz» por las oportunidades que le está dando Jaka Lakovic esta temporada en el primer equipo. «Cuando me llamaron sabía que venía a un club grande y que trabaja bien con la cantera», incide el turco, que además es un «enamorado» del Sur y Vegueta y sus locales de gastronomía y ocio.

Porque no hay que obviar que a los chicos también les gusta pasárselo bien fuera de la cancha. Están en la edad de disfrutar y la complicidad entre los cinco es más que patente no solo sobre el parqué. Muchas son las anécdotas que comparten en sus años en la residencia con la comida como gran vehículo humorístico.

«Muchos se comían por la noche el almuerzo y la cena, la báscula a veces no se portaba bien», comentan entre Khalifa y Olek, uno de los que tenía línea directa con el Telepizza. «Si se escuchaba la moto sabíamos que era él el que había pedido», añade Juanmi Morales, director de la cantera. Ocurrencias a las que Jovan también deja claro que a él le encantan las palmeras de chocolate. «Es que en mi país –Montenegro– no hay», refleja con una sonrisa picarona.

Morales es «como un padre» para todos ellos. El que les ha permitido sentir tener «una segunda casa» en la Isla y a quien le deben su devoción por el escudo. «Yo tengo por seguro que me voy a quedar a vivir aquí de viejo», subraya un Olek que es el más parlanchín del grupo y que quiere agradecer también a Suliman Boughrrouss que se levantara «a las seis de la mañana antes de que fuera al colegio» para hacer sesión de tiro con él. «Eso no lo hace nadie»; remarca el polaco.

Todos tienen palabras de agradecimiento para Armando Guerrero, Alejo Melero y a Gabi Alonso (y un sinfín de más nombres que fueron relatando), que les ha entrenado en todas las categorías y les llevó a cotas tan altas como el subcampeonato cadete de España, a jugar la final four de la Euroliga junior o germinar lo que para ellos es el éxito más importante de su carrera: «Jugar la Copa del Rey los cinco».