El Granca, sin complejos

El Barça, colíder de la Liga Endesa junto al Real Madrid, se convertía en la primera víctima del nuevo Gran Canaria de Jaka Lakovic en la jornada inaugural de la liga regular, en un choque igualado de principio a fin en el que los insulares se llevaron la victoria final en el Arena (88-85) con Olek Balcerowski como jugador más destacado con un 22 de valoración, mientras que en el bando culé Kalinic, con un 25, se erigía en el MVP del duelo.

La segunda víctima amarilla sería el Valencia Basket en la jornada 13, nuevamente en Siete Palmas. Un partido en el que Khalifa Diop destacaba como el mejor de un bando local que se imponía al conjunto taronja por 95-89. Los hombres de Álex Mumbrú, sin embargo, se tomaron la revancha en el último partido liguero antes de la Copa. El pasado domingo, en la Fuente de San Luis, el equipo levantino aprovechaba los cinco últimos minutos para el olvido de los claretianos, y con Chris Jones marcando las diferencias, para culminar la remontada (82-76).

El anfitrión de la cita copera, el Joventut, también hincaba la rodilla ante el Granca, que asaltó el escenario del torneo del KO, el Pabellón Olímpico, en una jornada 17 que cerraba la primera vuelta. Allí, los amarillos confirmaban matemáticamente la clasificación con Balcerowski y Albicy como jugadores más destacados en el contundente triunfo (75-91).

Finalmente, el Unicaja se convertía en el cuarto equipo clasificado para la Copa del Rey en caer en la Liga Endesa esta temporada a manos del Granca. Los de Jaka Lakovic habían caído en la segunda jornada en el Martín Carpena a manos de los cajistas, en un partido marcado por su cortocircuito en el tercer acto (70-63). Sin embargo, el Granca servía la venganza en plato frío. Le devolvía el golpe con creces a los malagueños en la jornada 19 en el Arena, guiados por un Nico Brussino espectacular que batía todos los registros con un 49 de valoración para conseguir un triunfo con valor doble (88-70), cerrando el póker de equipos copero derrotados por los claretianos.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza encontramos a los otros tres equipos que se le han resistido al Gran Canaria en en lo que llevamos de temporada, y con los que va a coincidir en la Copa. El Lenovo Tenerife, rival de los claretianos en los cuartos de final del viernes en un derbi canario histórico, doblegó a sus vecinos en el Arena en un mal encuentro de los de Jaka Lakovic (70-86) cuando transcurría la sexta fecha liguera. Por su parte, el Baskonia también asaltó el pabellón de Siete Palmas en la jornada 11 en uno de los peores choques de los amarillos este curso (68-96), al igual que hizo el Real Madrid en el WiZink en la 15 (105-85).

La presión también juega en Badalona

El Granca y el Lenovo Tenerife afrontan en la Copa del Rey de Badalona el primer derbi canario en la historia de la competición. Mientras para los hombres de Jaka Lakovic, tras cinco años alejados de la cita copera, la mera clasificación ya es todo un premio pues en cierta medida les libera de toda presión por esa sensación de haber cumplido su objetivo, todo lo contrario sucede con su rival. El Canarias aterriza en el Olímpico con la vitola no sólo de ser cabeza de serie y de haber liderado durante varias semanas la clasificación de la ACB, sino que lo hace después de conquistar su tercera Copa Intercontinental y proclamar a los cuatro vientos su condición de campeón del otro mundo, en el que no se incluyen ni los equipos de la NBA, ni los de la Euroliga ni los de la Eurocup, entre los que se encuentra el propio Granca. La ausencia de los dos equipos futboleros, Barça y Real Madrid por su parte del cuadro, añade si cabe un plus de presión para los aurinegros, que ven en esta Copa una ocasión única para alcanzar la final por primera vez en su historia, un premio que ya logró sin embargo el Granca en A Coruña en 2016 de la mano de Aíto García Reneses, en una cita inolvidable en la que los claretianos consiguieron poner contra las cuerdas al Madrid (81-85). | S. I.