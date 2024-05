Nadal y Alcaraz cumplen con el plan en Madrid y dan "pasos adelante" hacia Roland Garros

"En el deporte todo puede cambiar muy rápido". La frase, pronunciada por un sonriente Rafa Nadal apenas unos minutos después de ser eliminado en el Mutua Madrid, era un aviso a navegantes. Lo que hace no tanto parecía un imposible en la cabeza del balear empieza a tomar forma y el plan trazado para llegar a Roland Garros siendo "competitivo" responde, algo que hace un par de semanas no parecía poder darse por descontado.

Siempre contenido y prudente en su mensaje, el ganador de 22 Grand Slams empieza a dejar caer que las cosas van bien. En apenas 20 días, Nadal ha pasado de no tener claro si podría volver a “jugar un partido oficial” a enlazar cuatro a gran nivel en la misma semana, alimentando su confianza. Tras jugar dos choques a medio gas y con el freno de mano en el Conde de Godó, sin poder estar más de dos horas en pista y con evidentes dificultades al sacar para no forzar el abdominal, llegó a Madrid asegurando que jugaba por una cuestión "emocional" que tenística y avisando que, de verse así en unos semanas, "no jugaría en Roland Garros".

Pero durante su estancia en la capital las sensaciones dieron un vuelco. De menos a más, la convincente victoria ante De Miñaur en segunda roda fue gasolina para el cuerpo y la mente de un Nadal que pasó de no ser capaz de enfrentarse a cargas de más de 120 minutos un par de semanas atrás a rendir a Pedro Cachín en más de tres horas y volver a la pista al día siguiente para enfrentarse a un jugador de nivel "altísimo" como Jiri Lehecka y competir de tú a tú.

Porque el balear quiso mandar un mensaje muy claro a pesar de la derrota y afirmó que "el primer set con Lehecka ha sido el mejor que jugué desde que volví a competir. Es el día que estaba mejor posicionado en pista". Más suelto al saque (la velocidad media de su primer y segundo servicio ha subido más de 10 kilómetros por hora), si las piernas responden y el cuerpo respeta, el nivel de juego sigue ahí y puede dar un susto a cualquiera.

En total, cuatro choques seguidos a buen nivel que provocan que el pesimismo de los últimos tiempos empieza a virar. Aunque la decisión sobre su presencia en Roland Garros no está tomada y habrá que esperar a que las buenas sensaciones se confirmen en Roma, torneo que Nadal ha ganado diez veces, las posibilidades de verle en París han crecido tras su paso por Madrid. "Llegué con dudas en todos los sentidos, y me voy con menos dudas. He dado pasos adelante en todos los sentidos y ahora tenemos que consolidar estos avances", se explayó.

"Habría firmado llegar a cuartos antes del torneo"

También se marcha contento Carlos Alcaraz tras su paso por la capital a pesar de no haber podido revalidar el título que conquistó en 2022 y 2023. Como Nadal, Alcaraz también llego al Masters 1.000 de casa envuelto en un mar de dudas, en este caso por los problemas en el antebrazo derecho que le obligaron a renunciar a Montecarlo y Barcelona y le tuvieron un mes parado. De hecho, el murciano espero hasta última hora para tomar la decisión de saltar a pista.

Carlos Alcaraz durante el partido ante Rublev de cuartos de final del Mutua Madrid Ope. / EFE

"Un día antes de empezar el torneo no sabía si podría competir y estuve casi una semana sin golpear de drive", explicó el murciano tras caer ante Rublev en cuartos. "Está claro que una vez que entro a pista no me gusta nada perder, pero considero esta semana muy positiva porque he podido jugar cuatro partidos a una intensidad alta. Ahora toca seguir trabajando para recuperar cuanto antes la normalidad en mi golpe de derecha".

Necesitaba Alcaraz de partidos y ritmo competitvo para empezar a rodarse de cara a Roland Garros, fecha marcada en rojo en el calendario del murciano y que está ya a la vuelta de la esquina (arranca el 20 de mayo). El murciano cifró en "dos ó tres" los choques con los que se iría contento antes del torneo, y dicho y hecho. Dos de escasa exigencia (Shevchenko y Seyboyh Wild) y un tercero ante Rublev en el que hincó la rodilla, aunque en este caso y a juzgar por su reacción, ceder el trono en Madrid no resultó dramático e incluso estaba dentro de lo previsto.

“Hubiera firmado esta semana sin duda, ni mi equipo ni yo mismo pensábamos que iba a llegar a donde he llegado. La primera vez que toqué raqueta después de una semana fue aquí, pegándole muy suave. Ahora, a seguir trabajando para ver si puedo recuperar mi derecha normal y volver a jugar sin pensar en el antebrazo. A ver cómo sigue en las próximas semanas”.

En Roma seguirá luciendo el aparatoso vendaje que cubre todo su brazo derecho y que protege su musculatura. "Voy con esa protección extra, veremos estas semanas. En Roma seguiré jugando con ella por precaución, pero el pensamiento es ir a allí con las mejores sensaciones posibles", que podría perder el tercer puesto del ránking ATP si Medvedev sigue avanzando en Madrid.