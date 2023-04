Palau Blaugrana, sábado, 19.45 horas: Barça-Granca. Un partido que supone una piedra en el zapato dado el calendario competitivo. Primero para el equipo claretiano por tener en el horizonte la semifinal de la Eurocup el próximo miércoles contra el Joventut y tener que vérselas contra el líder de la Liga Endesa este fin de semana. Y segundo y no menos importante, para el propio conjunto azulgrana, que vive situación parecida a la de los insulares, pues el mismo día arrancan su serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Zalgiris Kaunas.

Ante tal situación, Jaka Lakovic no esconde que cree que tanto su equipo como el Barça está con la mente puesta en sus compromisos continentales. "Aunque no sea una obsesión" y "sabiendo que la Liga Endesa es importante", el esloveno prefirió admitir lo obvio y abrazar el ideario de que Jasikevicius se encuentra en las mismas circunstancias y que se tomarán el encuentro para "sacar las mejores sensaciones para la semana que viene".

Otra película

En lo que respecta a la lectura del partido, Lakovic apuntó a que a diferencia del triunfo que logró el Granca en el primer partido liguero contra los culés, "esta vez estará Niko Mirotic", por lo que la película va a ser totalmente distinta de lo vivido en Siete Palmas hace ya siete meses. Eso sí, con la salvedad de que se desconoce qué artillería va a emplear Jasikevicius para medirse a los claretianos, dado su infinito fondo de armario y en caso de que optase por dar descanso a sus piezas más importante de cara a la Euroliga.

Cuestión distinta que el entrenador balcánico empleará en el Palau Blaugrana. Pasa de rotaciones porque quiere a sus hombres rodados para el la próxima semana contra la Penya después de que no tuvieran que sufrir en exceso en el cruce del miércoles contra el París Basketball. "Ningún jugador ha tenido demasiados minutos en el partido y prepararemos este partido como uno importante de la Liga Endesa", reflexionó Jaka.

Más allá del factor Mirotic

Sobre las amenazas que cree que puede tener controladas más allá de la de Mirotic en caso de que juegue mañana en el Palau, Lakovic apuntó a Laprovittola, Vesely, Satoransky, o el ex claretiano Kyle Kuric, de quien se empieza a hablar sobre una posible salida de Can Barça al término de la actual temporada y por qué no regresar a la Isla pudiera ser una opción más que fructífera.