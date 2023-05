Orgullo presidencial

La ruta del CB Gran Canaria hasta la conquista de la primera Eurocup de su historia ha estado salpicada de momentos gozosos, pero otros muchos peliagudos. Para todo dan casi 60 años de historia, la que empezaba en el patio del Colegio Claret y esa que el pasado miércoles alcanzó la cima del Viejo Continente, delante de diez mil almas rugiendo en un Arena a reventar. En este camino, al que el técnico Jaka Lakovic aludía en la previa de las semifinales frente al Joventut sintiéndose orgulloso, destaca labor desarrollada por los seis presidentes que han dirigido los designios del club hasta la llegada el pasado verano del actual mandatario amarillo, Sitapha Savané. Con sus respectivos aciertos y errores, Pepe Moriana, Lisandro Hernández, Agustín Medina, Joaquín Costa, Miguelo Betancort y Enrique Moreno pusieron su granito de arena para llegar a la gloria de este Granca campeón.

Moriana, el precursor, recuerda que en su etapa todo era «pedir y solicitar, tener las ideas claras de un concepto de futuro, mantener un compromiso con nuestra sociedad y, sobre todo, tener un gran amor por el baloncesto».

Medina, Costa, Betancor y Moreno aportan también su granito de arena en un Granca campeón

En aquella época, la entidad tenía grandes carencias en cuanto a infraestructuras: «Había que entrenar al aire libre y nuestro techo eran las estrellas; después vino el García San Román y Tamaraceite, en un pabellón con goteras, con unos aros que se cambaban y un reloj que no funcionaba».

Pepe Moriana

Presidente del Gran Canaria (1963-67 y 1973-90) «En mi época, el pabellón siempre se llenaba para venir a ver a nuestro equipo. Al final es el propio deporte el que te lleva a poder conseguir los éxitos deportivos»

A pesar de los pocos medios de los que se disponía, Moriana recuerda que en aquella época «nos iba a ver mucha gente». «El pabellón se llenaba y yo lo único que deseaba era promocionar el baloncesto entre los niños, porque había salido de ahí y conocía el valor del deporte como iniciación y generador de valores en la gente joven», apuntó.

Quién te lleva a ganar títulos es el propio deporte, nosotros queríamos subir a Primera B y en cuestión de seis meses nos vimos compitiendo en la ACB», recalca el exdirigente amarillo.

Lisandro Hernández tomaba el relevo de Moriana en la presidencia del Gran Canaria, hasta ese momento vicepresidente, para proseguir con la línea de trabajo iniciada. «En aquel momento me vi entre la obligación y también el deseo de ser presidente del club del que fui jugador desde pequeñín».

Lisandro Hernández

Presidente del Gran Canaria (1990-10) «Si todos valorásemos, como lo hacen otros equipos, la fortuna que supone poder jugar la Euroliga, aunque fuese de una forma efímera, lo podremos aprovechar para crecer más»

«Una aventura que emprendí con un grupo de amigos entusiastas y que no resultó nada fácil, porque empezamos en Segunda División. En esa etapa aprendimos mucho de algunos entrenadores peninsulares que nos enseñaron un poco como funcionaban las estructuras de los clubes, intentando llegar a la ACB pero con cierta estabilidad, porque ya Pepe lo había conseguido», recuerda el expresidente. «Subimos rápidamente, pero volvimos a bajar de la misma manera, un golpe duro en aquella época», recuerda.

«Comenzamos a dar pasos poco a poco, asumiendo muchos riesgos personales y apoyándonos en muchos amigos, que fueron los que nos permitieron dar un salto económico importante al patrocinarnos sin recibir prácticamente nada a cambio para construir una plantilla cada vez más poderosa, hasta que subimos de nuevo en Gijón a la ACB, que vino de la mano del cambio en la ley de sociedades anónimas deportivas», relata Lisandro. «El club iba a desaparecer al no haber sustento económico y social; entonces apareció la figura del Cabildo, institución que ha sido la gran valedora de este club. Nos cedieron la cancha de San José, hicimos una ciudad deportiva y ése fue el germen de muchos jugadores, con la residencia que creamos de la que han salido los actuales Olek Balcerowski o Khalifa Diop», recalca el expresidente del club claretiano.

Agustín Medina

Presidente del Gran Canaria (2010-11) «En mi etapa tuvimos que atribuirle al club una capacidad empresarial que no tenía, y convencer a los empresarios canarios que era una buena idea invertir en el Gran Canaria»

Capacidad empresarial

Agustín Medina, por su parte, llegaba a la entidad amarilla en un momento complicado. «El Cabildo buscaba configurar un Gran Canaria viable más allá del Mundial de baloncesto de 2014, en el que fuimos una de las sedes y fue lo que al final dio vida al Gran Canaria Arena», recuerda el tercer presidente del club. «Era necesario atribuirle en aquel momento al club una capacidad empresarial que no tenía por aquel entonces. Le dimos ese sentido empresarial, le mostramos a los empresarios canarios que era interesante patrocinarse con el Granca», recuerda el exmandatario.

«El convenio con el UB La Palma permitió formar jugadores de la base allí, como fue el caso de Fabio, Palacios o Sikma, que llegó a ser MVP en Europa», afirma Medina, poniendo en valor toda la gestión efectuada en aquella etapa.

Miguelo Betancor

Presidente del Gran Canaria (2015-17)

«Para que el Gran Canaria sea grande no basta con ganar un título como el de la Eurocup, sino que hay que contar con una estructura adecuada de club para poder competir»

Del CID al Arena

Joaquín Costa le sucedía en el cargo. Por agradecimiento al club tras su etapa como técnico, aceptó la presidencia: «Fueron unos años maravillosos en los que conté con un gran grupo de trabajo y pasamos desde el Centro Insular de Deportes (CID) al Arena, un punto de inflexión para llegar a lo que es el actual Granca; además, logramos cerrar un acuerdo de patrocinio con Herbalife y conseguimos traer a Aíto García Reneses como entrenador, un referente. Vivimos un momento de crecimiento, de mucha suerte y de mucho trabajo. Conseguimos jugar una final de la Eurocup y cumplimos el objetivo de dejar el club en un nivel superior al que lo encontramos».

Miguelo Betancor sustituía a Costa y se erigía en el quinto presidente del Gran Canaria. «Acepté el cargo porque fui jugador del club, soy de esta Isla y del baloncesto», asegura el también exárbitro internacional. «Intenté dar lo mejor que podía. Fue una época preciosa, pero también de mucha dedicación», recuerda.

Nuestro recorrido acaba en la figura de Enrique Moreno, quien se encuentra con «un club totalmente profesionalizado, con una gran estructura en todos los niveles». «Conseguimos la mejor clasificación histórica en la ACB y por méritos deportivos, la Euroliga; aunque todo premio tiene al final su pena. Resultó muy duro para nosotros, además sufrimos las consecuencias del covid», señala, para añadir que se siente especialmente contento «por la creación en mi etapa del proyecto SUMA, una iniciativa integradora que sigue hoy vigente y con un alto nivel de aceptación».

Enrique Moreno

Presidente del Gran Canaria (2015-17) «Conseguimos la mejor clasificación histórica en la Liga ACB y clasificarnos por méritos propios para disputar la Euroliga, aunque todo premio tiene al final su pena»

El halo de Savané

A la hora de hablar del actual presidente del Granca, Pepe Moriana destaca que Savané «es uno de esos dirigentes que han nacido con un halo de suerte, pero se lo trabaja muy bien». «Ha tenido la suerte de contar con un equipo unido, un entrenador joven, coherente y con ilusión, un segundo entrenador como es Víctor García que es el mejor de Europa, y ha sabido ser un líder que arrastra, que convence y que también trabaja mucho por el club», apunta.

La elección de Taph para la presidencia se convirtió en «una sorpresa» para Lisandro Hernández, porque consideraba que él estaba muy bien situado en un trabajo que le daba imagen pública y promoción: «El tiempo ha demostrado que ha sido una decisión acertadísima, porque el club estaba en un momento débil y hacía falta una figura nueva, limpia y que gracias a su condición de jugador tenía también la imagen de ídolo».

En opinión de Costa, «Taph ha recuperado el espíritu del Granca, va a ser un presidente magnífico, siempre he tenido una confianza ciega en él, es el hombre adecuado y seguro que le dejan trabajar».

Para Miguelo Betancor, «con la llegada de Savané a la presidencia hay una oportunidad, porque se trata de una buena persona, tiene un gran componente social y la formación suficiente para gestionar un club : espero que lo aprovechen, o si no, cuando sienta que no está a gusto se irá».

Joaquín Costa

Presidente del Gran Canaria (2011-15) «Savané ha recuperado el espíritu del Granca, va a ser un presidente magnífico, es sin duda alguna el hombre adecuado y estoy seguro que el Cabildo le permitirá trabajar»

Mirando a la Euroliga

Moriana reivindica que para hacer un buen papel en la próxima Euroliga, si se juega, «el Cabildo debe tener claro hacia dónde va. Lo que no puede ser es que un equipo profesional como el Gran Canaria no tenga un esponsor». «Si todos valorásemos, como lo hacen otros clubes, lo que supone estar en la Euroliga, aunque sea de una forma efímera, aprovecharemos esa fortuna y la usaremos para seguir creciendo, porque todo no está conseguido», reivindica Lisandro Hernández. Para Agustín Medina, «si el club ha trabajado para ser campeón de la Eurocup es porque el Cabildo es consciente de la deriva a la que le lleva esto, que es a la necesidad de subir el presupuesto la temporada que viene». «Para que el Granca sea grande no basta con ganar un título como la Eurocup, sino que hay que contar con una gran estructura de club», recuerda Betancor. «Paciencia y tener una plantilla muy larga, con experiencia para que no se alejen de sus objetivos en la ACB», aconseja Enrique Moreno.