El CB Gran Canaria hizo público ayer el plan de pretemporada que llevará a cabo durante el verano para ponerse a punto de cara a la temporada 2023-24 que arranca el domingo 24 de septiembre contra el BAXI Manresa en el recinto deportivo de Siete Palmas. La fecha fijada para dar el pistoletazo de salida a la preparación estival es el próximo 14 de agosto.

Sin embargo, antes de que los jugadores se vistan de corto en la Sala Club del Gran Canaria Arena se procederá a realizar los pertinentes reconocimientos médicos a los miembros de la plantilla que están fichados por el momento.

A falta de acometer el fichaje del escolta que falta para completar el roster de Jaka Lakovic, y si se decidiese incorporar un tercer pívot, el único jugador que se perdería la pretemporada al estar convocado con la selección de República Dominicana para jugar el Mundial es Jean Montero. Aun así, el escolta tiene pie y medio fuera del club.

Por lo tanto, Lakovic podrá contar con casi todo su plantel, dado que Albicy no está convocado con Francia y Argentina no se clasificó para el Mundial y por tanto Brussino no acudirá al torneo.

Así pues, los partidos fijados para la preparaciónveraniega que ha concretado el Granca le citan con el UCAM Murcia y el Coviran Granada para disputar dos amistosos en la ciudad nazarí durante los días 8 y 9 de septiembre respectivamente.

Por último, los clásicos derbis de verano contra el Lenovo Tenerife se jugarán el día 14 en la Isla vecina y el 17 se resolverá la Copa Isora en el Gran Canaria Arena como partido de vuelta.