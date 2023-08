El acuerdo entre Jean Montero y el Anadolu Efes explota y el Granca tiene un problema

El CB Gran Canaria tiene un problema grande con Jean Montero. La operación que mantenía el entorno del jugador con el Anadolu Efes ha saltado por los aires. A pesar de que el dominicano llegó a un acuerdo para sellar su traspaso por el equipo de Estambul, el pacto ha quedado en agua de borrajas y los turcos van a fichar a Justuz Hollatz para suplir a Doğuş Özdemiroğlu, que tiene el ligamento anterior cruzado roto. De esta forma, el conjunto claretiano mantiene con contrato a un jugador que se quiere ir a toda costa del club.

Montero, que transmitió la semana pasada haber cerrado su traspaso por el Anadolu Efes cuando se encontraba con la selección de República Dominicana jugando un torneo en Granada, ve cómo su deseo se ha quedado en nada. Ni tan siquiera el planteamiento de que el equipo turco firme tanto a Hollatz, ex jugador del Río Breogán, como al caribeño es posible. No entra en los planes otomanos fichar a ambos jugadores y mucho menos pagando por el canterano insular.

De esta forma el Granca, que era conocedor de la intención del Efes de fichar a su jugador a cambio de un montante que se situaba en los 375.000 euros, mantiene con contrato a un jugador que no contempla la opción de regresar a la Isla.

Las conversaciones que se han mantenido entre distintas personas de relevancia dentro del Granca con el jugador no han convencido a Montero para que juegue con la camiseta claretiana. No quiere saber nada del equipo amarillo. Incluso teniendo en cuenta que las personas con las que mantuvo un enfrentamiento en el pasado ya no están en el club.

En este escenario, la entidad claretiana tiene que solventar el entuerto en el que se encuentra en cuanto a la confección de la plantilla. Por mucho que pese la construcción de la misma contando con Montero, si el jugador se niega a jugar para el Granca, el club deberá encontrar una solución viable para no verse con un problema a la hora de las convocatorias en la Liga Endesa.