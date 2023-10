"La muy buena noticia es que podemos pasar página", con estas palabras arrancaba la intervención del presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, quien aprovechaba para recordar a los medios de comunicación presentes que habían adelantado durante la semana pasada que "se había llegado a un punto en el que ya no se veía una vuelta atrás y al final nos hemos acercado a un win-win". "Al final lo importante no es aplicar políticas del ojo por ojo, sino buscar las mejores situaciones para el propio club y estamos muy satisfechos con el acuerdo que hemos alcanzado", se reafirmaba el directivo claretiano.

"Cuando un chico tiene contrato con el club y decide incumplirlo, sólo se podía buscar una salida, porque como ya hemos reiterado en varias ocasiones, en el Granca sólo queremos a gente que quiera estar aquí y que valore lo que es jugar en este club y representar a esta Isla", explicó el 7, para quien "desde el momento que esto no es así, había que encontrar una salida, pero no valía una cualquiera, porque los contratos están para cumplirse y en este caso pudimos encontrar una solución que va a ser beneficiosa para el Granca".

Sitapha Savané ofrecía su valoración de las declaraciones prestadas por Jean Montero, al periodista dominicano Manuel Reyes (Marega Deportes), concedidas el pasado martes, pero que veían la luz en la madrugada de ayer, según las cuales el jugador afirmaba que "el presidente y el entrenador sabían desde el principio lo que yo quería hacer". "Las acciones nuestras hablan mucho más que nuestras palabras", respondía tajante el presidente amarillo y "tanto este presidente como el entrenador de este club, llevamos unos 40 años ligados al baloncesto español, con unas trayectorias intachables", añadía. "Con Jean Montero he hablado personalmente en tres o cuatro ocasiones por WhatsApp, en la última conversación fue la primera vez en la que me manifiesta que le gustaría salir, pero que obviamente si no encontramos un arreglo para las dos partes, cumpliría como el buen profesional que es", desvela el directivo, al tiempo que recalca que "lo siguiente que ha pasado no ha sido de un buen profesional, todos conocen los pasos que se han dado porque por nuestra parte hemos sido totalmente transparentes, hemos enviado un burofax al no recibir respuesta por su parte, requiriendo al jugador que venga a su puesto de trabajo, no lo ha hecho y nos ha contestado con otro burofax". "Es literalmente la definición de ponerse en rebeldía, todo lo demás son palabras en el aire", recriminaba el propio presidente.

El presidente del Dreamland Gran Canaria rehusaba a dar públicamente las cifras correspondientes al acuerdo alcanzado con el jugador y con el MoraBanc Andorra, por la "confidencialidad de los contratos". "Para el club se trataba de encontrar el mejor mecanismo para optimizar nuestros flujos de ingresos y a nadie se le escapa que este año hemos tenido ya dos ventas de jugadores este verano y siempre hay que pensar en el mañana", explicaba el directivo.

En cuanto a los posibles fallos por parte de la entidad claretiana en el culebrón Montero, Savané reconocía que se había hecho esta pregunta "muchas veces y la respuesta que he encontrado echando la vista atrás es que el único fallo ha sido el de creerme las palabras que nos dice Jean Montero, porque una cosa es lo que otra gente pueda decir, pero si hablan dos personas yo me creo a la persona con la que hablo directamente, con su agente nunca he hablado, porque esto es algo que le corresponde al director deportivo, pero cuando hablo con un jugador y me traslada algo, yo entiendo que su trabajo es buscar opciones". "Me remito a los hechos, un jugador que tenía contrato con este club pegó una espantada hace tres años teniendo contrato en vigor y hace poco teniendo también contrato en vigor, se ha puesto en rebeldía, por mucho que a él no le guste esta palabra", recalcaba el presidente, no sin recordar que él jugó "18 temporadas en España y Jaka Lakovic ha tenido una carrera de 20 años, he cumplido con cada uno de mis contratos y con mi palabra, por eso allí donde voy siempre se me ha recibido bien". La leyenda claretiana aprovechaba la ocasión para recomendarle al jugador que "intente ser profesional y cumplir con su palabra, porque la vida da muchas vueltas y los nombres son los que quedan por encima de hacer algún que otro buen partido".

Savané tampoco quiso entrar a valorar el anuncio oficial del MoraBanc Andorra que hablaba de un contrato con el jugador hasta 2026, ciñéndose en sus palabras a la existencia "de una cesión hasta final de temporada, después hay muchas opciones y otros derechos que tiene el club sobre el jugador y que pertenecen más a la confidencialidad del contrato". "Entiendo que ellos pueden hablar del futuro, pero el futuro puede estar en Andorra o en cualquier sitio tratándose de este caso en particular, yo desde luego no apostaría mucho", recalcaba el presidente insular sobre el destino del jugador más allá de esta temporada.

"El Gran Canaria no puede tener interés en un jugador que no tiene interés en nosotros, esto lo hemos dicho y no lo vamos a cambiar", volvía a incidir el máximo responsable de la entidad claretiana que manifestaba su comprensión con el malestar de la afición hacia el jugador, "lo entiendo perfectamente por qué a mí siempre se me ha enseñado a ser agradecido, todos los días agradezco lo que me ha dado esta Isla, este club y para mí es el mayor de los orgullos el poder ser su presidente, por eso cuando veo una situación así me sorprendo, porque una cosa es tener jugadores como Khalifa Diop y Olek Balcerowski que salieron de aquí muy agradecidos por todo lo que este club les ha dado". "Hace 12 meses, ¿dónde estaba la carrera de Jean Montero?, este club le ha dado la oportunidad de reflotar una carrera que casi estaba en la UCI, podíamos no haber cedido al jugador al Betis, no sabemos donde estaría hoy en día", reflexionaba el directivo, incidiendo en que él "estaría agradecido", porque además "el Granca no necesitaba ni un euro más esta temporada para su presupuesto de esta temporada, podíamos haber ido a una estrategia de hacerte pagar y que te sientes un año entero, pero esto tampoco iba a aportar nada al club ni es algo que vaya con nuestra forma de ser", concluía Savané.