No cabe ninguna excusa para un Dreamland Gran Canaria que visita mañana miércoles (19.00 horas) en Breslavia (Polonia) al peor equipo con diferencia del grupo B de la Eurocup, que se presenta a la cita con un paupérrimo balance de dos victorias y 13 derrotas. La victoria de hoy del Cluj obliga a los amarillos a ganar para regresar a las dos primeras plazas.

Los polacos cuentan para esta tarde con la baja por lesión de Lukasz Kolenda y Saulius Kulvietis. Además, el técnico polaco debe de resignarse a la marcha de una de sus referencias, Kendale McCullum, quien abandonaba la disciplina del equipo para reforzar al Maccabi Ramat-Gan israelí, una baja que el propio Jaka Lakovic reconocía que hace del conjunto polaco un «equipo muy diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta en el Arena».

Una lesión de rodilla dejaba al Slask sin la presencia de Jawun Evans, otro jugador importante en su roster, al que se veían obligados a dar la baja al quedarse fuera de combate para toda la temporada.

No todo han sido salidas en el equipo centroeuropeo, que se reforzaba en noviembre, poco después de medirse a los grancanarios en la primera vuelta, con la llegada del interior Andrii Voinalovych y la más reciente del exterior canadiense Marek Klassen, quien ya participó en los dos últimos compromisos de la Eurocup, en los que vencieron al ratiopharm Ülm y pusieron en apuros al Trento, aunque en ambos encuentros, el Slask Wroclaw contó con la presencia todavía de McCullum.

El espejismo de la ida

Su fragilidad en la Eurocup contrasta con su fortaleza en la competición doméstica, donde se proclamaron campeones de invierno tras finalizar la primera vuelta en el primer lugar de la tabla.

Si uno ve el resultado del encuentro entre ambos equipos en la primera vuelta disputada en el Arena, puede inducir a engaño (81-77). Los claretianos se relajaron en exceso en el último cuarto, dejando de defender a su rival que aprovechó para maquillar el resultado final con un parcial de 13-30 que penalizó la desidia del Granca, pero que en ningún momento puso en peligro la victoria amarilla.

El propio Jaka Lakovic ha querido mandar un aviso a sus hombres en sus declaraciones previas al choque de esta tarde recordando que «aunque sea el último clasificado, no podemos menospreciarlo, porque intentan jugar duro, con la mentalidad de que la defensa es lo primero».

Precisamente la «intensidad defensiva», es la obsesión del técnico balcánico de cara a sumar en Polonia la que sería su victoria número 12 de la temporada.

Locura por AJ Slaughter

No obstante, el esloveno ha priorizado el partido ante el Real Madrid del próximo domingo en el Arena (12.00 horas) a la hora de confeccionar su convocatoria final, en la que ha decidido dejar en la Isla a uno de sus mejores jugadores, Nico Brussino, para que no gaste energías de cara al exigente duelo ante los blancos. Tampoco se ha desplazado hasta Polonia Rubén López de la Torre al no haber problema de cupos en la segunda competición europea.

El que no faltará a la cita es el incombustible AJ Slaughter, una de las grandes atracciones para el público local, deseoso de ver en acción, aunque sea con la elástica amarilla, a uno de los máximos referentes de su selección nacional.

Partido especial para el 4, que recibirá el calor de la afición polaca antes y después del partido. El escolta ha sido uno de los jugadores de los que tiró en su momento Jaka Lakovic para cubrir la ausencia por lesión de Ferran Bassas en la posición de base. No obstante, la cercanía del encuentro con el Real Madrid hace pensar que Jovan Kljajic dará bastante descanso al escolta polaco ante sus paisanos.