Brad Newley volverá a casa el 27 de abril

La sorpresa que se estaba guardando el CB Gran Canaria ya está resuelta. El último homenaje que tiene previsto de la serie de jugadores que han ido recibiendo el cariño de la afición claretiana será Brad Newley. El alero australiano volverá a la que fue su casa durante cuatro años el próximo 27 de abril, la fecha que está marcada en el choque entre el Dreamland y el Joventut (19.45 horas), un choque que se antoja determinante para la lucha final por el Playoff

El anuncio se hizo público ayer a través de las redes sociales del conjunto claretiano con un vídeo en el que se podía ver al propio Brad comunicando que dentro de 23 días se va a reencontrar con la afición a la que encandiló el 20 de octubre de 2013, cuando demostró el compromiso con el club insular al querer jugar la segunda parte del choque contra el UCAM Murcia después de haber dormido apenas 3 horas durante la noche anterior por el nacimiento de su hija, Beth Rosa.

La niña que vino al mundo en Gran Canaria y que llevará de por vida el vínculo español a través de su segundo nombre –la matrona del parto se llamaba Rosaura–, también hacía su puesta en escena en el mismo vídeo con el que Newley anunciaba su vuelta a la Isla después de que en 2016 se desvinculara del Herbalife.

«Hola, Marea Amarilla, soy Brad Newley y he estado mirando alguna de mis viejas camisetas y ojalá pudiera estar en Gran Canaria para celebrar el 60 aniversario. ¡Qué club, qué años pasé allí! Llegamos a jugar una final de Eurocup, una de Copa, los Playoffs, grandes partidos en el CID, y claro, cuando nos mudamos al Arena. Pero estamos en Australia, tan lejos...», iniciaba su intervención el ex claretiano, para acto seguido aparecer en el plano del vídeo su hija y contestarle de la forma más cariñosa: «¿Por qué no volvemos a España?». La respuesta, clara, «¡qué gran idea Beth Rosa!».

Brad puso punto y final a su carrera el pasado 31 de marzo, cuando disputó el quinto partido de la final del Playoff de la liga de Australia y Nueva Zelanda con los Melbourne United frente a los Tasmania Jack Jumpers –en el que jugaba la pasada campaña el también exclaretiano Josh Magette–, no pudiendo ponerle el broche final a su carrera al perder por 81-83.

Una carrera en la que Newley jugó 152 partidos con la camiseta amarilla entre ACB, Supercopa y Copa del Rey en las cuatro tempoadas que estuvo en el Gran Canaria (2012-2016).

En su primera campaña Brad jugó su segundo partido liguero con la camiseta verde que diseñó la marca AND1 como la tercera equipación del equipo, con inspiración salesiana. Una camiseta que ya está a la venta en las tiendas oficiales del club y que el propio Newley sostuvo durante la intervención del vídeo anunciante.

Los juniors, en la Euroliga

El equipo junior del Gran Canaria jugará este fin de semana la fase clasificatoria del Adidas Next Generation que se disputará en París frente al Panathinaikos (mañana, 12.30 h.); Mónaco (sábado, 8.00 h.) y PFYM INSEP Paris (19.15 h.)

Suscríbete para seguir leyendo