Tanto si sabes lo que buscas, como si necesitas asesoramiento, o si requieres de un profesional para solucionar un problema informático, la tienda HP en Las Palmas es el lugar adecuado. Esta tienda está especializada en productos HP, tanto de consumo para particulares como para el cliente profesional que necesita equipar su empresa.

La tienda de informática en Las Palmas ubicada en la calle Viera y Clavijo, cuenta con una plantilla de profesionales en HP especializada, para la atención al cliente particular, profesional y empresas. Por primera vez en Canarias, la marca HP cuenta en un único espacio con todo el catálogo completo de productos disponibles para conocer y probar, también aquellos especializados que no se encuentran en otros comercios, e incluso con soluciones a medida para poder cubrir todas las necesidades.

The HP Shop Las Palmas es la única tienda HP oficial de Canarias, con una variedad única en productos a la venta y servicio técnico HP oficial.

HP marca la diferencia con otras marcas gracias a una amplia gama de productos, con los que llega a todo tipo de clientes, desde empresas y profesionales al usuario de a pie. En la Tienda HP Canarias es posible vestir y equipar una oficina con todo lo necesario, desde accesorios, consumibles, tintas y productos de impresión en los que HP es referencia. Este servicio es algo que pocas marcas y tiendas especializadas pueden ofrecer, y un valor añadido a la nueva tienda de Las Palmas.

Servicio personalizado

Orientado a prestar un servicio personalizado, de acompañamiento en todo el proceso, HP Las Palmas suma un valor añadido que no tienen las grandes superficies o las tiendas no especializadas, la de aconsejar y orientar hacia los productos que mejor se adaptan a las necesidades del cliente, de forma honesta, sincera y profesional para quien sabe de informática y para quien no tiene conocimientos previos.

La tienda ha abierto en Las Palmas para mostrar, asesorar, probar y comprar todo el catálogo de HP disponible. La plantilla profesional de la HP Shop de Las Palmas tiene desde portátiles y ordenadores de sobremesas de toda la vida, como en equipos innovadores como Workstation y All in One, equipados con los últimos procesadores AMD del mercado y la última tecnología disponible.

Esta tienda de informática en Las Palmas dispone de una amplia gama de ordenadores profesionales HP con procesadores AMD, así como de consumo, gaming y toda clase de periféricos, impresoras y consumibles de la marca HP. Encuentra el equipo más competitivo en calidad-precio o prueba productos de gama alta como Workstation, equipos diseñados y dedicados para el trabajo . El abanico de precios está pensado para todo tipo de públicos, además de un servicio de productos a medida según las necesidades del cliente.

Portátiles, ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras, memorias USB, ratones y teclados, accesorios, disponibles en versión online y ahora también en Canarias con tienda física en el centro de la ciudad. Entre los productos disponibles destacan los procesadores AMD, que ofrecen más potencia a un precio competitivo, marcando una diferencia con otras marcas con la mejor calidad-precio del mercado. Este procesador es tecnología de última generación, la apuesta más rápida para dar vida y potencia al “corazón” del ordenador.

Lo último en equipos gaming y toda clase de periféricos, impresoras y consumibles de la marca HP con asesoramiento profesional para encontrar el producto que se ajusta a cada necesidad. La plantilla HP aporta el valor añadido a esta tienda, que es más que eso gracias a un servicio de atención personal para asesoramiento y consulta. Además, HP Shop Las Palmas cuenta con el Business Center, donde profesionales cualificados dan un soporte de venta, asesoramiento y servicio técnico oficial a empresas y autónomos.

En HP Canarias, con base en Las Palmas de Gran Canaria, se atiende, se repara y se envían productos a todas las islas, en un plazo de entre 24 horas a una semana según el stock. Para resolver incidencias y reparaciones, esta tienda se libera de intermediarios aligerando los plazos. La tienda HP Las Palmas es el lugar con la solución más rápida, con el servicio técnico oficial operando en la misma tienda y la operativa más ágil en caso de necesitar piezas como contacto directo con el fabricante.

Las incidencias se resuelven dentro y fuera de garantía, para todo tipo de equipos de la marca HP, hayan sido o no comprados en la tienda canaria de la marca.

Servicio técnico oficial HP

La marca cuenta con apenas unas tiendas oficiales HP en España, pero ya han llegado al archipiélago, en una apuesta firme por Las Palmas de Gran Canaria y por la comodidad de sus clientes. Como destino estrella para nómadas digitales , teletrabajadores, y lugar estratégico empresarial y económico, HP aterriza para dar facilidades a los clientes y los nuevos usuarios para mantener sus dispositivos HP con soporte automatizado, actualizaciones y correcciones incorporadas para sus PCs e impresoras, para resolver incidencias y para dar a conocer de forma cercana sus nuevas ideas.

HP se mantiene como una de las marcas de soluciones informáticas e innovación digital más audaz del panorama internacional y sigue su plan de acelerar el crecimiento de los socios y aprovechar las oportunidades en el corazón de los híbridos y el hogar.

La tienda HP Shop de Las Palmas de Gran Canaria centraliza el servicio técnico oficial y cuenta con un equipo de profesionales para asesorar, acompañar al cliente en el proceso de compra o en la renovación de equipo. Más cerca y profesional, la tienda HP acerca el amplio catálogo de PCs y All in Ones para uso personal y profesional a las islas, con un equipo de especialistas HP que tratan caso a casa tanto si lo que buscas en crear una oficina, proteger tu herramienta de trabajo o tu seguridad, adaptar tu negocio, teletrabajar en casa, renovar productos o dar rienda suelta a la creatividad con equipos de alto rendimiento o con la libertad de una tableta.