México es sin duda un país extremadamente grande que resulta imposible conocer en un único viaje pero todo lo que vi me encantó”, reconoce el campeón palmero de lucha canaria Ricardo Jesús Rodríguez Brito, Medianito VI, de 41 años, quien admite que además de sus paisajes e historia le enamoró “el encanto de su gente”.

“Siempre me ha gustado viajar pero no he podido hacerlo tanto como quisiera porque dedicarse profesionalmente a la lucha implica una dedicación a tiempo completo y muchas veces, cuanto tengo un descanso, he preferido volver a mi isla para visitar a mi familia”, cuenta este campeón que se inició con seis años en esta disciplina.

“Ahora que resido de nuevo en La Palma intento aprovechar el mes de descanso para viajar con mi pareja”, añade. No obstante, a lo largo de su extensa carrera como luchador pudo conocer numerosos lugares como Corea, donde participó en el Campeonato del Mundo de Lucha Ssireum; Escocia, lugar en el que se proclamó campeón de Europa en las modalidades de Gouren y Back-Hold y campeón de Europa con la selección de Canaria, o, entre otros, Senegal, donde se alzó campeón de su categoría.

Sus inicios en el deporte

Hijo del luchador El pollo del Mediano, se inicia en este deporte por tradición familiar. “He pasado por numerosos equipos, tanto de La Palma”, dice, “como de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria”, un periplo que le ha llevado desde “las escuelitas del Club de Lucha Idafe, en Los Llanos de Aridane, hasta el CL Chijafe del Valle de San Lorenzo (Arona), con la categoría de Puntal C el primer año y Puntal B los seis siguientes”.

En Lanzarote peleó para el CL Playa Honda y en Gran Canaria lo hizo con el CL Maninidra de Ingenio, o el CL Agüimes. Tras su regreso a La Palma fichó en el CL Tamanca Las Manchas (El Paso), el CL Tijarafe y actualmente forma parte del CL Candelaria de Mirca.