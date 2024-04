El “alocado” viaje de la canaria Yanely Hernández a la isla de Ré: “Todos iban en bici menos yo, que soy torpe”

Yanely Hernández, actriz, presentadora y empresaria canaria, realizó hace dos años uno de esos viajes imprevistos que sin proponérselo acaban dejando huella. Su idea era recorrer el País Vasco pero por aquella época y a raíz de las restricciones derivadas del brote de coronavirus decidió cambiar sobre la marcha de destino. Ella y su pareja improvisaron y así vivió la que es, hasta el momento, su escapada favorita.

“En el País Vasco no nos podíamos quedar así que salimos en coche desde allí y nos recorrimos la costa francesa. Nos íbamos inventando el plan sobre la marcha; no llevamos nada preparado. Fue un viaje estupendo y en una de esas paradas visitamos la isla de Ré”, dice. Las estrechas calles y las casas blancas, azules o verdes la conquistaron.

“Todos sus rincones están decorados en esos tonos ofreciendo un aspecto casi de postal. La isla está llena de flores porque a sus habitantes les apasionan. Lo tienen todo muy cuidado y el conjunto es superbonito”, afirma. Esa belleza la cautivó, pese a lo llenas que estaban las calles de turistas en pleno agosto.

“Fue una visita muy divertida y también algo alocada. Estaba a rebosar de gente y encima en Ré todo el mundo se mueve en bicicleta, vehículo con el cual no me llevo nada bien porque soy bastante torpona. De hecho, al final me terminé calentando, me bajé de ella y seguí caminando”, explica.

La actriz y productora está inmersa en una vorágine de trabajo, como es costumbre en esta todoterreno de la interpretación. Sigue con sus proyectos de teatro como la obra En estado de show y su comedia absurda Musas. A esos dos espectáculos, que siguen llenando salas y teatros, se suman otros trabajos que, por el momento, se están cociendo a fuego lento.

QUÉ COMER

“Venden cubos de mejillones y ostras frescas recién recogidas; son baratas y riquísimas, más aún si las acompañas de un buen vino blanco”.

QUÉ VISITAR

“Todo Ré merece la pena conocerlo. No podría elegir un lugar o un sitio concreto pero hay que recorrerla con tranquilidad para disfrutarlo”.