El Festival Jazz & Más se celebrará en siete Islas en su vigesimonovena edición

La vigesimonovena edición se adaptará a la nueva normalidad, con lo que se garantizarán las medidas de seguridad sanitarias, tanto para el público como para los músicos que participarán entre los días 31 de julio y el 15 de agosto en casi cuarenta conciertos. Ayer, el festival se presentó en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria), en un acto que contó con la presencia de Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, institución que duplica su aportación económica en esta edición.

El propio Márquez anunció la incorporación de Lanzarote y comentó que "aún es posible que se sume La Graciosa, con lo que el festival estaría presente en las ocho islas". El viceconsejero destacó durante su intervención la importancia del jazz en Canarias. "Es un lenguaje que ha calado" y no dudó en relacionar la gran cantidad de seguidores que tiene el género "con la celebración de un festival que el año que viene cumplirá 30 años, es ya una institución y hace una aportación enorme al ecosistema cultural" del Archipiélago.

Buenos proyectos

Buenos proyectosPor su parte, el director del Canarias Jazz & Más, Miguel Ramírez, agradeció "la implicación de todas las instituciones que en este año tan complicado han hecho posible" que ayer pudieran estar en el teatro. Sobre la programación, recordó que el que estaba previsto antes de la aparición de la pandemia "era brutal, pero el bichito lo trastocó todo y hubo que esperar y luego tomar la decisión de salvar el festival". Aún así defendió un cartel "en el que hay muy buenos proyectos internacionales y nacionales, pero sobre todo se ha hecho también una apuesta por nuestros músicos, creíamos que en estas circunstancias tocaba también apoyarlos más que nunca. Siempre ha habido mucha presencia de artistas canarios, pero este año habrá más".

La nómina de artistas que presenta esta 29ª edición estará capitaneada por el líder y bajista de Snarky Puppy, Michael League & Friends, que girará durante el verano de 2020 por todo el mundo con un ensamble de primer nivel formado por increíbles músicos como la ecléctica Magda Giannikou (Banda Magda) el teclista Justin Stanton (Snarky Puppy) y el percusionista Adri Trujillo (Antonio Lizana).

Otro de los proyectos destacados viene de Polonia, Atom String Quartet. El grupo combina las capacidades de un cuarteto de cuerda con la improvisación en su sentido más amplio. Atom está formado por los violinistas Dawid Lubowicz y Mateusz Smoczy?ski; el violista Micha? Zaborski; y el violonchelista Krzysztof Lenczowski. Todos se graduaron de la Universidad de Música Frederic Chopin de Varsovia. En el ámbito internacional también destacan el guitarrista belga Julien Tassin; el soulman holandés Steffen Morrison; el combo de latin jazz The Cuban Jazz Sindycate; también Next.Ape, con base en Bruselas y músicos de diferentes nacionalidades; North String Quartet, un cuarteto jazz-folk holandés con el que actuará el guitarrista local Javier Infante.

Como representantes del jazz patrio tendremos al trío gallego Sumrrá, el saxofonista gaditano Antonio Lizana o la excelente vocalista Susana Sheiman, que estará acompañada por el Chano Gil Quartet; y también habrá una importante representación de bandas locales, nombres ligados desde hace años al festival, algunos defendiendo sus proyectos desde su actual residencia en tierras peninsulares, como Polo Ortí, que llega con su nuevo proyecto, OMN; o el saxofonista tinerfeño Kike Perdomo, Kike Perdomo, que presentará su proyecto en formato de sexteto y su nuevo espectáculo, inspirado en la danza de la lluvia, y para la que ha formado una sensacional banda compuesta por Nasim López-Palacios (batería), Daniel González (batería), Andrés Dorado (bajo eléctrico), David Quevedo (piano y Rhodes) y Nico Martín (guitarra). El cartel lo completan 2 For The Road, A Few Colors, Alexis Alonso Quartet, Augusto Báez, Fábrica La Isleta, Local Jazz Band, Luis Merino Quartet, Mónica Santana Project, Orquesta de Jazz del Atlántico, Quevedo & Rascón, ST Fusion y Yul Ballesteros Canarian Quintet.