E n lo más adusto del adusto mes de agosto, el pasado lunes día 17, HBO vino a salvar vidas con una de las series más esperadas del año: Territorio Lovecraft, espectacular adaptación de la novela de Matt Ruff sobre un joven veterano de la guerra de Corea que se enfrenta a monstruos sobrenaturales, los de Lovecraft, y reales, los del racismo, mientras busca a su padre desaparecido a través del segregado sur de los años 50.

La serie está producida por Jordan Peele y J. J. Abrams, dos nombres clave del fantástico contemporáneo. Su showrunner es Misha Green ( Underground), quien asegura que la serie es heredera tanto de Déjame salir como de Perdidos, cuyo piloto "marcó un nuevo nivel a la hora de hacer televisión", según explicó en la gira de prensa virtual de la Television Critics Association.

Bibliófilo y flacucho

Ni Abrams ni Peele ni Green están presentes en el junket de prensa virtual al que tiene acceso Prensa Ibérica & Zeta pero sí todos los actores principales de la serie, empezando por su protagonista, Jonathan Majors. "No tuve que trabajar mucho en ciertos aspectos de Atticus", dice sobre su heroico personaje. "Yo también fui bibliófilo de pequeño. También era flacucho; tuve que abrirme paso con ese aspecto entre los hombres duros del sur de Tejas. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, algo con lo que Atticus lidia, ya había hecho obras y películas sobre el tema", sostiene.

Territorio Lovecraft puede servir para reavivar el debate sobre si Estados Unidos merece que los hombres negros luchen por su causa. "Es un gran debate en la comunidad afroamericana", afirma Majors. "La contradicción de ser negro e ir a la guerra por este país. Montrose, el padre, critica a Atticus por hacerlo, algo que él entiende, pero que no le lleva a cambiar de idea", relata.

Regreso al hogar

Al comienzo de la historia, Atticus regresa al hogar, a Chicago, tras recibir una carta en la que Montrose dice saber por fin de dónde procedía su difunta esposa y que debe informarle sobre cierto legado secreto. Allí le reciben su tío George, encarnado por Courtney B. Vance; su tía Hyppolita, con el rostro cálido de Aunjanue Ellis, y su sobrina Diana, la joven Jada Harris. Pero no su padre, ausente desde hace unos días, quizá desplazado a la ficticia Ardham, que rima con la legendaria Arkham de Lovecraft.

El negocio de la familia es La guía de viajes seguros para negros, una especie de Green book en la que recogen indicaciones sobre dónde hospedarse o comer en territorios no siempre acogedores con la gente de color. Hyppolita aprovecha un momento de intimidad para sugerirle a George que ella también quiere viajar y tomar notas. Ese momento de intimidad no es poca cosa: unos minutos de amor negro maduro, algo inusual en televisión. "Estas escenas no son divertidas de rodar, seamos sinceros", comenta Vance. "No sabes cómo colocarte ni dónde poner la mano. Toda la negociación que ha de hacerse para llegar donde ha de llegarse, un minuto de amor, es un montón de trabajo".

De momento, George no se va de exploración con Hyppolita, sino con Atticus, dispuesto a localizar a su padre en el país de Lovecraft, y Letitia (Jurnee Smollett-Bell), amiga de infancia de este último. Smollett-Bell repite con Misha Green después de protagonizar Underground: "Serie en la que ella y yo, al principio, nos llevamos fatal", recuerda. "Pero llegada la hora de rodar Territorio Lovecraft, yo entendía su forma de escribir y ella entendía mi proceso. Ya no nos cuesta comunicarnos y lo agradezco; esta historia requiere mucha entrega".

Letitia se sube al carro (o a la ranchera de George, una Packard Serie 22) tras haber sido mal recibida en su regreso a casa. Su hermana Ruby (Wunmi Mosaku) no le perdona, entre otras cosas, que no fuera al funeral de su madre.

Racistas y monstruos

En su misterioso road trip, Atticus, Leti y George acaban pronto viéndose las caras con bichos de todo tipo, entre ellas la misteriosa Christina (Abbey Lee), hija del líder de una cábala secreta. "Tuve que investigar bastante sobre la situación de las mujeres en los EEUU de los 50", dice Lee, modelos vampírica en The neon demon. "Para mí es como una mujer que se libera del yugo patriarcal, solo que de las formas más dudosas. No quería dejarla en simple psicópata. Lo más interesante de ser actriz es encontrar la humanidad en lugares difíciles".

Majors espera que Territorio Lovecraft ayude a sentir más empatía no por la gente blanca, sobrada de ella, sino por los ciudadanos negros. "Los monstruos de la serie son una manifestación del odio. Un odio que nace del desconocimiento. En la televisión se menciona mucho a George Floyd, pero apenas se habla sobre quién era. Aquí tienes 10 horas para aprender sobre Montrose y sobre su familia, desde múltiples puntos de vista, además".