Una sorpresa mayúscula e inesperada.

Estos son los dos sentimientos que ha generado la noticia sobre la preselección de la cantante grancanaria Cristina Ramos como posible representante de San Marino en el Festival de Eurovisión 2022.

La cantante, natural de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido elegida como una de las posibles candidatas para representar a San Marino en Turín el próximo 10 de mayo.

La ganadora de la primera edición de Got Talent España, tercera finalista de Tu cara me suena y una de las voces más reconocidas y queridas de Canarias asumirá esta importante responsabilidad con un tema que tendrá que defender en Una Voce Per San Marino, la gala en la que se elige al representante del país en el afamado festival.

El certamen sanmarinense cuenta con dos bloques de artistas, los emergentes y los "consagrados", y la cantante canaria participará en el concurso formando parte de esta última.

Con esta participación, Cristina Ramos suma a su lista de éxitos internacionales una nueva experiencia que se complementa con otras como su presencia en La Voz México, America's Got Talent: The Champions, World's Got Talent, y Britain's Got Talent: The Champions.

¿Posible rival de Chanel?

Será el próximo 19 de febrero cuando la cantante de ópera y rock se bata el cobre con el resto de artistas seleccionados para el certamen sanmarinense y cuando se sepa si, finalmente, será la encargada de representar al país en Turín.

En caso de resultar triunfadora de este importante concurso, la grancanaria se convertirá en una de las rivales más duras de Chanel Terrero, la recientemente nombrada representante de España en el Festival de Eurovisión 2022 con su canción SloMo.

Tras anunciarse su candidatura para representar a San Marino en el festival de música más importante de Europa, la grancanaria se ha manifestado a través de su perfil de Twitter con un mensaje protagonizado por un icono de corazón con el que, suponemos, muestra su alegría por formar parte de este certamen.

La actuación de Cristina Ramos así como todo el festival sanmarinense podrá seguirse en directo en España a través del canal TEN.