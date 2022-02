Las Palmas de Gran Canaria inaugura un espacio en el que estas insignes figuras del arte son homenajeados en la ciudad que los vio nacer. Salas Manolo Millares/Elvireta Escobio, reza la placa que hoy ha descubierto su compañera de vida en las galerías de arte del CICCA. "Es una sorpresa muy agradable", comenta la pintora, "me emocionan todos los actos que se hacen en su nombre, es más, todavía no me creo que hayan pasado 50 años de su fallecimiento, ¡me lo tendrían que jurar!".

