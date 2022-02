El fallecimiento de la actriz grancanaria, Isabel Torres, ha dejado un grandísimo vacío en el mundo de la interpretación nacional y en los corazones de los seguidores de la serie 'Veneno', ficción que la catapultó al éxito después de toda una vida dedicada al mundo de la interpretación y el espectáculo.

La intérprete, de 52 años, ha muerto hoy a causa de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2020 y contra el que ha estado luchando desde que supo la dolencia que le afectaba.

Desde que la familia de la actriz anunció la marcha de Torres, las muestras de cariño inundaron las redes sociales recordando la importancia de la figura de Isabel en la sociedad, su papel en la ficción de Los Javis y los grandes pasos que dio en defensa del colectivo LGTBIQ+.

Ahora, con el corazón roto pero con un recuerdo imborrable y una presencia inolvidable, las compañeras de reparto de Isabel Torres han querido rendirle un sentido homenaje en las redes sociales destacando lo mucho que la van a echar de menos y lo mucho que ha marcado la vida de los que tuvieron la suerte de conocerla.

Porque, siguiendo el ejemplo de Cristina Ortiz 'La Veneno', Isabel Torres caminó para que las demás pudieran correr.

Jedet, Daniela Santiago y Los Javis, desgarrados por la pérdida

El elenco de 'Veneno' así como sus directores están completamente desgarrados tras el fallecimiento de Isabel Torres.

Así lo han manifestado a través de sus perfiles en Instagram, plataforma que han utilizado para recordar y homenajear a la actriz grancanaria como merecía.

El primer fue Javier Ambrossi, quien señala que "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor".

Por su parte, Javier Calvo, roto de dolor, le dedicó unas hermosas palabras a Isabel. "Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos... Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido"

A este dolor se sumó su compañera Daniela Santiago, quien definió a Isabel como una mujer "eterna" que, sabe, "siempre nos estará cuidando".

Por último, Jedet, que también compartió escenas con Isabel, asegura sentirse completamente devastada por el fallecimiento de su querida y admirada compañera. "Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero".