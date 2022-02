El área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Encarna Galván, ha prestado su apoyo a la producción de un centenar de espectáculos celebrados en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós desde mayo de 2020, en una acción respaldada por el sello Cultura en Acción. La concejala y Tilman Kuttenkeuler, director de la Fundación, presentaron ayer el balance de estas ayudas a la producción. Apoyos que se han prestado a 456 espectáculos en los que han participado 3.411 artistas y 1.542 técnicos, con la asistencia de 96.500 espectadores.

La respuesta del público ha supuesto un importante respaldo, que ha mantenido activo un sector fuertemente golpeado por la crisis. Además, continuó con espectáculos en vivo en pleno proceso de desescalada tras el confinamiento por la Covid-19 -un periodo en el que el área también propició la emisión de espectáculos en streaming, con 415.116 visualizaciones registradas-.

Cultura en acción se mantendrá en adelante como un sello activo en la ciudad, independientemente de su papel como soporte de la industria y el derecho a la Cultura en plena pandemia. Esta iniciativa ejercerá ahora también como paraguas de la Cultura de base y los proyectos culturales emergentes en la capital grancanaria, propiciando una mayor visibilidad de nuevos artistas y propuestas incorporadas al catálogo del área municipal de Cultura.

Cultura en acción se ha mantenido este año como iniciativa activa en la capital grancanaria, propiciando además la visibilidad de nuevos artistas o proyectos incorporados al catálogo municipal, tal como ha sucedido con su agenda de invierno, desarrollada desde el pasado 29 de enero en el Palacete Rodríguez Quegles, el Castillo de Mata, el Auditorio José Antonio Ramos (en el parque Doramas) y la sala The Paper Club.

Tres temporadas llenas de éxitos

En esa misma fecha, Marta Bolaños inauguraba con su espectáculo Panamericana la agenda de invierno. El calendario se ha desarrollado con artistas como Los Tres Aries, Cubana, Skinny Soul, Gabriel Domínguez, Ant Cosmos, Rayko León Quartet, Alba Gil Aceytuno, Agüita de Coco, Raquel Amegashie, Midnight Soul, Jazzaire, Michael Alonso, Ari Jiménez, Javi Montero Jazz Band, Pablo Rodríguez & Humberto Ríos, Joana Cerpa, Ron Voodoo, Belice y el teatro improvisado de ImproCanarias. Además de los shows familiares de Totó el payaso, Yabbadabbaduu!, Lía Fantasía y Jessica Guloomal, programados los domingos en el Auditorio José Antonio Ramos.

En lo que atañe a las ayudas a la producción concertadas por el Ayuntamiento y la Fundación Auditorio y Teatro, hay que subrayar que estas han apoyado la representación de hasta 134 funciones hasta este mismo 2022. En cuanto a espectáculos figuran los de Omayra Cazorla, Kike Pérez, los jóvenes talentos de Fábrica La Isleta (VI Fábrica Fest Plus Islas Canarias), el festival Masdanza, Nancy Fabiola Herrera y el cuarteto Ornato y Juan F. Parra, Xoel López, Profetas del Mueble Bar (Suicidio de una actriz fustrada), Bely Basarte, los conciertos Eat to the Beat, Albert Pla, Denia Santana y Jorge Bolaños, Ezequiel Reina, Gautama del Campo y Germán López y Rocío Pozo (Tributo al maestro), Latonius & Praise Theory, Pancho Varona, Iván Martín y Jabicombé, solo en 2020.

En 2021 esta relación se amplió con Zalakadula, Encantadas, la Gran Canarias’s Women Band, Antonia San Juan y Nuria Roca, el SunBeat 2021, el Homenaje a Manzanero, Ara Malikian, Aarón Gómez, El Kanka, Abubukaka, Zenet, Delia Santa y Javier Auserón (Farándula), Marwan, India Martínez, Benito Cabrera, In media res, Marlango, el 30 aniversario de Sergio Dalma, Yo amo a Shirley Valentine, The Radio Festival Orchestra, Kids Rock History, Panegíricos, Paula Espinosa, Pedro Guerra. Alba Reche, Informe para una academia, Silvia Pérez Cruz, M Clan, Ilustres ignorantes, entre otros.

En el presente 2022 aún se han añadido los espectáculos del Sun Beat 2022, La Chirimurga del Timple, Lo que esconden las risas, Magdalena Padilla, Pastora Soler, Bob Pop, Valeria Ros, Hijo de la Luna (homenaje a Mecano), Dulce Pontes o Ainhoa Arteta.