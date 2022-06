Un canario por Nueva York. La gran ciudad apareció este jueves por la mañana con la imagen gigantesca de Quevedo, el trapero canario que despuntó con el remix Cayó la Noche que ha logrado ser seleccionado como el Discover New Artists on the Horizon de Radar España de la empresa de streaming musical Spotify. Un hito que ha recorrido las redes sociales y que da un impulso a su carrera.

Relacionadas En la cuna de la música urbana