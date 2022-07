Un nuevo proyecto musical a la sombra del Espacio Miller surge bajo el nombre de LPA Groove Summer. Dinamizará los tres primeros fines de semana del mes de agosto con conciertos, de carácter gratuito, que protagonizarán bandas internacionales, nacionales y locales. Instituto Mexicano del Sonido, Fundación Tony Manero, The Lehmanns Brothers y Pipiolas forman parte de un ciclo de conciertos que se completará con otras cuatro bandas canarias: D’Local Groove, Buzo Ruso, Ant Cosmos y Monkey Faces. Todos los conciertos comenzarán a las 21.00 horas. El aforo está limitado a 350 personas.

El término 'groove' suele utilizarse para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile. Y eso es lo que pretende esta iniciativa, convertir el espacio en el que se celebrará en una auténtica pista de baile, en improvisada discoteca. Eso pretende LPA Groove Summer, convertir el espacio Miller en pista de baile con la mejor música en vivo. Y se llevará a cabo en agosto, un mes en el que habitualmente la ciudad 'se vacía' de programación cultural, con lo que esta propuesta ofrece continuidad en la oferta musical a una ciudad que además ha logrado situarse como referente del turismo urbano.

El programa contempla la actuación el 5 de agosto de D’Local Groove y The Lehmanns Brothers; a la semana siguiente, el 12 de agosto, con Buzo Ruso y Fundación Tony Manero; después, el 19 de agosto: Ant Cosmos y Pipiolas; y, por último, el 20 de agosto estarán Monkey Faces e Instituto Mexicano del Sonido

Bandas

The Lehmanns Brothers ponen al público en pie en cada concierto con su groove. Sus ritmos combinan acordes de jazz junto con elementos de Hip-Hop, Un-Soul y House. The Lehmanns Brothers son un excelente ejemplo de jazz contemporáneo, Funk y Afrobeat. Los referentes son James Brown, Jamiroquai, The Roots, ellos son las influencias detrás de este sonido único, con un explosivo ritmo y voces increíbles. T. McLenden, de Afropunk, dice de ellos que «seguramente traerá un poco de luz en directo a sus altavoces y una línea de bajo killer para tus zapatos de baile». Sus conciertos son emocionantes, llenos de alegría y energía positiva.

Fundación Tony Manero nace en 1996 en Barcelona, haciéndose rápidamente un nombre como banda de disco-funk salvaje, de directos festivos en los que rendían homenaje a los clásicos del género con versiones desacomplejadas. Fue cuestión de tiempo que un pequeño sello de la ciudad les ofreciese grabar uno de sus directos en el disco Bikini 17 y 18 de marzo '99. La creatividad del grupo les motivó a componer un repertorio propio que se plasmó en Looking For La Fiesta. Tras publicar en 2020 Disco Para Adultos, un trabajo formado por diez rompepistas en el que cuentan con las colaboraciones vocales de Cimafunk y Joel Sarakula, el 29 de septiembre de ese mismo año anunciaron su gira de despedida, que además coincide con el veinticinco aniversario de su formación.

Instituto Mexicano del Sonido es, sencillamente, Camilo Lara; el proyecto madre de este defeño que de vez en cuando aparca –pero nunca olvida– para experimentar con otras propuestas. Y es que el dj y productor conocido por proyectos como Mexrrisey (México + Morrisey) lleva desde 2006 practicando su personal mezcla de funk, cumbia y electrónica bajo las siglas de IMS. Con Méjico máxico (Nacional, 2006), Piñata (Indie Europe/Zoom, 2009), Soy sauce (El Volcán Música, 2009), Político (El Volcán Música, 2012) y en otros tantos eps, Camilo Lara ha demostrado que en ocasiones es posible dar con la fórmula mágica de la fusión musical, cultural y simbólica del alma mariachi, el espíritu de los sonideros y los ruidos electrónicos y sintéticos más audaces.

D'Local Groove es una propuesta musical muy urbana, en el que la voz de Alba Serrano se presenta acompañada de una banda enérgica y muy rítmica. Cargado de arreglos muy particulares y ricos armónicamente, las canciones hacen guiños al neo-soul, R&B, reggae, funk y blues, destacando además la riqueza del groove con letras divertidas e irónicas, pero también reivindicativas. El grupo está ultimando la publicación de su primer disco, resultado de unos años de experiencias y convivencias, compartiendo y disfrutando a muchos de los músicos que más han influenciado a la banda. El grupo lo forman Alba Serrano (voz), Miguel Ramírez (saxo), Miqui Delgado (teclado), José Carlos Cejudo (bajo), Luis Merino (guitarra), Suso Vega (batería) y Ernesto Montenegro (trompeta).

El proyecto musical Buzo Ruso comienza en Gran Canaria, en el verano del 2014, a partir de las composiciones originales de Javier Presa Bosch, contrabajista y compositor de la formación. Buzo Ruso se inició con el propósito de publicar tres trabajos a lo largo de tres años consecutivos. Originariamente la formación musical estaba compuesta por un quinteto (saxofón, piano, guitarra, contrabajo y batería). A comienzos del 2015 graban Mi charco azul. En 2016, la formación graba Five ways to fly. Al proyecto se une el cantante de hip- hop Lordykan, quien añade voz y letra a dos de las diez composiciones originales que presenta el disco. En 2017 edita su tercer trabajo, Soljanka, doce nuevas composiciones originales, tres de ellas con voz y letras de Lordykan. Su cuarto y último trabajo Mosaik, incluye diez nuevas composiciones.

Hay cosas que han cambiado. Mucho. No es que sean mejores ni peores. Es que su capacidad de sorprendernos, de dejar poso, de crear magia, ha mutado de manera imprevisible. Antes recibíamos maquetas, a miles. Cintas, CDs, y todo tipo de formato de audio, con unas propuestas concisas, que buscaban desencajarte la mandíbula en unos cuantos segundos. Ahora, te encuentras con ellas de bruces. Pinchas un enlace, abres una red social, pasa un reel por tus narices y algo te vuela la cabeza. Y sabes que quieres trabajar con esas personas, y sabes que estás viendo unos diamantes aprendiendo a brillar. En cierto modo, algo así nos ocurrió con PIPIOLAS. Formado por Adriana Ubani Álvarez (1997, de Las Palmas de Gran Canaria) y Paula Reyes Morillas (1995, Alcorcón), PIPIOLAS son un dúo de dos personas radicalmente carismáticas. Pero lo más importante, con un espíritu artístico arrollador. Con ese “algo” que las diferencia de todo lo demás. La clave es ellas.

Ant Cosmos es un proyecto liderado por Javier Auserón en el que se alternan a partes iguales el dream pop y el indie/rock alternativo. Con base en Gran Canaria, su música mezcla sonidos rudimentarios con elementos atmosféricos, lo que se traslada fielmente a sus directos, que destacan por su efervescencia y su tradición bailable. Con influencias como Gus Dapperton, Bon Iver, Ben Howard, The 1975 o Mac Demarco entre otros, este proyecto intenta introducir el movimiento kitsch al ámbito musical, donde el estilo que predomina es, precisamente, la ausencia de estilo (bienvenida, era post- millenial). Un nuevo universo por descubrir y disfrutar... Flecha turquesa, Nora, Carretera bajo el mar o Tus redes son algunas de las canciones que aparecen como carta de presentación de Ant Cosmos, que en sus últimos temas ha virado hacia sonidos mucho más urbanos y latinos.

Monkey Faces es una banda afincada en Tenerife compuesta por cuatro músicos con amplia trayectoria en la escena musical de las islas: Carlos Ramos (guitarra y programaciones), Manuel Lorente (bajo), Fede Beuster (batería y percusiones) y Carlos Ortega (voz). Arranca su andadura musical sacando a la luz un primer EP llamado Hard Love producido por Arena Digital y editado por Multitrack. Ellos mismos definen su estilo como Hard Pop, haciendo referencia a un sonido duro pero elaborado, enérgico pero melódico, con aire garajero y bailable, tratando de buscar un perfecto equilibrio entre fuerza y sutileza.

Te puede interesar: Cultura Mapas Fest encara la recta final con el western africano ‘Dark Noon’

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción, LPA Groove Summer es una idea promovida por Colorado Producciones.