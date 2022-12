Rosa Cabrera: “El suicidio es el duelo más difícil de superar por el entorno”

Con solo 38 años, la canaria Rosa Cabrera Díez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, sobresale dentro del difícil mundo de lo audiovisual. Tras recoger en septiembre, dentro del Festival de Cine de San Sebastián, el galardón como finalista de la primera edición del prestigioso Premio DAMA de Guion Lola Salvador por 'Las Recoveras', compartido con el malagueño Raúl Mancilla, coautor de la historia, actualmente se encuentra en pleno montaje de 'Abril se fue en noviembre', su séptimo cortometraje como directora, además de guionista. Un trabajo sobre un tema tan duro y difícil como es el suicidio adolescente.

“El premio ha levantado interés por lo que estás haciendo”, admite Rosa Cabrera, quien compagina este trabajo con el de redactora de contenidos como encargada de su posicionamiento SEO en Be Solutions, el departamento comercial de Prensa Ibérica, para aportar soluciones digitales a clientes y marcas de todos los diarios del grupo. El corto se centra en “un tema importante pero incómodo: los supervivientes por suicidio, es decir, el entorno más cercano de estas personas, familiares y amigos. Los expertos aseguran que es el duelo más difícil de superar, similar al de los supervivientes de un campo de concentración”, contesta, ilusionada, Cabrera en una de las salas de Prensa Ibérica en Madrid.

Hace solo un mes grababa la historia de una joven cuya amiga se suicida cuando ambas eran adolescentes. El corto va desglosando las diferentes etapas del dolor, “el proceso de duelo a lo largo del tiempo hasta que ella es adulta”.

“El proyecto ha costado bastante. Nos denegaron las ayudas pero ha salido gracias a un crowdfunding de aportaciones tanto a nivel individual como de asociaciones ligadas al suicidio. Puede decirse que es una producción autofinanciada que espero salga en primavera”, afirma.

«Buenas perspectivas»

A pesar del circuito limitado de los cortometrajes, las perspectivas de este trabajo son buenas en el mercado de los festivales porque, como ella misma asegura, “tiene una utilidad social o como quiera llamarse, al hablar del suicidio, un problema de salud pública muy grande que debemos afrontar”.

Parece que este 2022 ha sido su año, porque a primeros de noviembre estrenó en México la serie 'Mujeres asesinas' (The mall producciones), habiendo trabajado también para la productora El Deseo. Y la SGAE seleccionó un montaje suyo, 'La espera de Gerda', sobre la fotógrafa Gerda Taro, para su ciclo de monólogos, cuyo pase único se realizó en enero. “Estamos trabajando a ver si podemos visibilizarlo de nuevo”, añade esta licenciada en Comunicación Audiovisual, en cuyo currículum aparece como ganadora de otros tantos concursos de microrrelatos y guiones.

‘Las Recoveras’, una historia de posguerra

“Es complicado mantenerse. Lo que hago me gusta mucho, he tocado en muchos sitios y me lo he trabajado”, asegura. Todo este trabajo es el que le ha hecho merecedora de la primera edición del prestigioso premio nacional DAMA de Guion Lola Salvador, que busca precisamente valorar el trabajo precario y mal pagado de los guionistas nacionales. El primer premio, dotado con 30.000 euros, ha sido para Alejandro Andrade por su guion de La dote, y el premio finalista, de 10.000 euros, se lo han llevado Rosa Cabrera y Raúl Mancilla por 'Las Recoveras'.

DAMA es la entidad de gestión de los Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Y Lola Salvador, una maestra y referente de los guionistas, autora de historias tan célebres en el cine como 'El crimen de Cuenca', 'Las bicicletas son para el verano' o 'Salvajes', por el que obtuvo el Goya al Mejor Guion Adaptado en 2002.

“La historia, real, de las recoveras me era desconocida y fue Raúl quien me la propuso. El guion está ambientado en los primeros años 40 de posguerra y centrado en la localidad malagueña de Casares. Aunque había hombres, eran mayormente las mujeres, sobre todo las viudas, las que cada semana portaban los huevos y lo recolectado en el campo caminando durante casi 50 kilómetros hasta llegar a La Línea de Gibraltar para venderlo y comprar allí de estraperlo los productos que escaseaban en aquella España. Después, regresaban más cargadas, escondiendo entre sus ropajes pan, azúcar, medias, penicilina o tabaco. Con el dinero que obtenían conseguían alimentar a su familia y sacarla adelante, en definitiva, subsistir”, detalla Cabrera.

Era la cultura del estraperlo y el mercado negro, una actividad prohibida y perseguida por la Guardia Civil. 'Las Recoveras' cuenta el viaje de tres de estas mujeres y los problemas a los que se enfrentaban en aquella España de miseria y hambre. “Salían de noche y durante el camino, escarpado y pedregoso para calzar alpargatas y llevar mucho peso, tenían que hacer frente a un sinfín de peligros que iban desde las multas a los encontronazos con bandoleros pasando por todo tipo de abusos y violaciones”.

El guion de 'Las Recoveras', por el que varias productoras han mostrado ya su interés, ha sido premiado, según DAMA, por ser “una historia sobre la dignidad y lo que pasa cuanto entra en conflicto con la propia supervivencia”. Un trabajo que “recupera el espíritu del neorrealismo italiano para hablar sobre nuestra posguerra”, añade el jurado del premio. Un relato “sobre mujeres que fueron un ejemplo de resistencia, coraje e ingenio, que se ha ganado su sitio en la historia de nuestro país”.