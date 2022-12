‘Unrest’ se alza como la ganadora de la XII Muestra de Cine de Lanzarote

La duodécima edición de la Muestra de Cine de Lanzarote ya tiene a su gran película ganadora: Unrest. Desde el 24 de noviembre hasta el 4 de diciembre, la Isla ha sido epicentro del disfrute cinéfilo con una programación que ha girado en torno al mar y sus múltiples significados. Por fin, ayer encontró a la joya de la corona en el Puerto Naos de la capital lanzaroteña durante la ceremonia de entrega de galardones. El Jurado de la presente entrega de la Muestra otorgó por unanimidad el premio a Mejor Película al largometraje del cineasta suizo Cyril Schäublin, por ser un film «intempestivo. Esta película es un misterio, es a la vez remota y actual. Tiene una extraordinaria puesta en escena que sostiene al relato y lo que sucede ópticamente en toda la película merece un estudio concentrado del uso de los planos, los medios y los generales, al igual que los primerísimos planos usados para comprender los mecanismos microscópicos con los que se construían los viejos relojes del siglo XIX. Lo que nos evoca Unrest retoma el secreto vínculo del cine con el mundo».

Unrest cuenta como en los años setenta del siglo XIX, un joven Piotr Kropotkin llega exiliado a Suiza desde Rusia. Allí se encuentra con una circunstancia muy particular: no hay una sola forma de ordenar el tiempo, sino muchas. En el país de los relojes de gran precisión, el tiempo aún no se ha homogeneizado. Así pues, la hora es distinta dependiendo de quién la regule: las grandes fábricas, el servicio ferroviario o los responsables del correo. En ese entorno hostil, la lucha política de los movimientos anarquistas emergentes queda vinculada al problema de la gestión del tiempo.

Mención especial

En cuanto a la mención especial, se la ha llevado Kristina de Nikola Spasic. Un drama serbio que habla de una bellísima mujer que intenta comprender su pasado y su identidad a través de métodos esotéricos y terapias de todo tipo.

No obstante, este año, según ha dicho el propio Jurado, la calidad de las cuatro películas restantes, Anhell69, Las llanuras, Kristina y Soy libre, era tan alta que se ha propuesto durante el debate abierto la elección de las cuatro porque «todas por igual eran merecedoras de una distinción y el hecho de elegir una respecto de otra resultaba una injusticia estética. Esto no ha sido un gesto de cortesía democrática y menos todavía de un ademán de pereza intelectual. Las cuatro películas que, finalmente, no obtienen mención, pero que también son dignas de ser destacadas, han sido discutidas durante más de 45 minutos». Si bien, ha añadido el Jurado «no se pueden transgredir las reglas de la Muestra. Aun así, queremos dejar constancia de que todas estas películas mejoran el cine contemporáneo e iluminan los recovecos menos pensados de la experiencia humana».

En la sección de cortometrajes, Cruce de caminos: cineastas canarios, el corto canario ganador, en esta ocasión, ha sido Bancal, del director canario Rafael Montezuma, quien ya ha recogido otras premios por esta misma obra como el reconocimiento del XXI Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La historia trata de un hombre que construye muros de piedra en el bosque. Cada piedra que forma el muro de un bancal es indispensable. Con fuerza e inteligencia, maestro Santiago las elige y las moldea, creando una especie de escritura. En palabras del jurado, se trata «como la representación de una idea que ha sido revelada. Quizá una búsqueda constante de lo que significa el transitar de la vida».

El Jurado de la Muestra de Cine de Lanzarote está formado por: Roger Koza, miembro de Fipresci, crítico de cine en diversos medios de comunicación y programador de varios festivales de cine, además de director artístico de eventos cinematográficos; Cintia Gil, que fue directora de Doclisboa y del Sheffield DocFest, y en otros muchos, como la Berlinale, El Cairo, Mar del Plata, Jerusalén, Turín, Taiwán o Sevilla; y, el tercer componente, Luis Miranda, quien dirige desde 2015 el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canarias y crítico cinematográfico.

Por otra parte, el premio del jurado joven de la Muestra de Cine de Lanzarote ha sido para Soy libre, de Laure Portier, acerca de los disturbios que hubo en Francia durante noviembre de 2005 a raíz de la muerte de dos chicos que huían de la policía.