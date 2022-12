Para Natacha G. Mendoza escribir es un trance en el que queda inmersa cada vez que se le aparece la hoja en blanco que le reta e interroga. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, la escritora que ahora vive en Lanzarote, es cada vez más conocida en la Península y también quiere acercar su prosa a sus raíces, a la tierra salda donde reside y que la ha visto crecer y aprender a jugar con las palabras.

Su segundo libro, Historias mínimas (Versátiles Editorial, 2021), está de doble celebración: acaba de cumplir un año y recién ha agotado su primera edición. Al igual que en su primera obra, Los bares del diablo (Ediciones Escondidas, 2019) la autora grancanaria se aproxima al relato corto y al microrrelato, un género que, tal y como ella misma indica, "viene de la inseguridad, del miedo al fracaso, de que el relato no sirva y tener que cerrarlo con rapidez".

Mendoza es una "amante de la economía de las palabras" que anda siempre en la búsqueda del término preciso, de la expresión certera que consiga sorprender y sorprenderla. Porque cuando se sienta a escribir, ni ella misma sabe cuál va a ser el resultado final: "Yo escribía desde niña y siempre ha sido corto. Cuando escribo, no lo planeo. Escribo en una página en blanco y la página me ataca a mí. Soy escritora pero también lectora, porque no sé lo que va a pasar".

Aquel o aquella que se aproxime a sus textos podrá encontrar soledades, vacíos, amores incompletos, mundos interiores tormentosos, desesperanza por realidades insoportables y también ironía, belleza y poesía como contrapunto a la oscuridad, una de las protagonistas de su primera obra en la que todos los relatos tienen lugar en el interior de lúgubres bares. Ahora, Historias mínimas no deja de darle alegrías: es un libro vivo que va ya a por su segunda edición y que la ha hecho ser finalista del XXVIII Premio Andalucía de la Crítica 2022, que ha hecho una excepción a incluir a una escritora canaria entre los nominados.

Otra de las buenas noticias que han venido de la mano de este libro de relatos, ha sido la de la exposición del pintor gallego Antonio Seijas en A Coruña, un conjunto de 22 obras expuestas en la Fundación Rodríguez Iglesias inspiradas en textos de la autora grancanaria. "Seijas se ha sentido muy conectado con mi escritura", relata Mendoza, "empezó a pintar inspirado por algunos de mis textos y así nació Saudade", este proyecto artístico en el que "palabra y pintura se alimentan recíprocamente para transportar al visitante a unas atmósferas que parecen estar fuera de esta realidad y de este tiempo". 22 relatos y 22 pinturas que el pasado 22 de noviembre vieron la luz a más de mil kilómetros de las Islas y que se podrán contemplar hasta el próximo 16 de diciembre.

Influencias

Una de los principales literarios de Natacha G. Mendoza es la de la pluma del autor de Casa tomada, figura que está muy presente en su segundo libro de relatos y también en el resto de sus lecturas y escrituras. Julio Cortázar llega a la vida de la autora grancanaria gracias a la figura de su abuelo, un canario que tuvo que emigrar a Uruguay durante la Guerra Civil y que de vuelta le trajo a su nieta la prosa de Borges, Sábato y del autor de ascendencia argentina. "Lo empecé a leer con 16 años y no lo he podido abandonar nunca. Borges y Cortázar escribían en corto. Rayuela son pedazos". Pedazos que han inspirado e inspiran a Natacha cuando crea. Fragmentos cortos que en sus pliegues contienen el mundo.

Tercer libro en camino

Actualmente, Natacha G. Mendoza se encuentra terminando su tercer libro, en el que también apuesta por el relato corto aunque con ciertos matices. "He cambiado un poco el chip, me siento más calmada. Aunque sigo con el mismo procedimiento, ya me lanzo al cuento largo. Me lanzo con muchos nervios, porque no sé cómo va a resultar". La autora se enfrenta a sus inseguridades sobre el papel para, sin perder su esencia, explorar textos más largos: "Ahora dejo que la historia me recorra con calma", sentencia Mendoza.