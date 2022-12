La Escuela Luján Pérez terminaba ayer el año, como es tradición en en este prestigioso centro artístico, con una muestra del Taller infantil. La dinámica de este taller supone un futuro esperanzador ya que presenta el compromiso constante de defender el lenguaje universal de la expresión plástica en todas sus manifestaciones.

Los protagonistas de esta muestra son los artistas más jóvenes de la Escuela Luján Pérez. En esta edición, parte del alumnado hace su particular homenaje a Picasso, coincidiendo el próximo año con el 50 aniversario de su fallecimiento. El pintor, escultor, grabador, ceramista y diseñador teatral español, que pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia, se interesó por el arte infantil debido a su sencillez y a su capacidad para transmitir emociones de una manera directa y espontánea. Durante su vida, realizó muchas obras inspiradas en el arte infantil, incluyendo dibujos, pinturas y esculturas.

El arte directo y creativo es una de las características más importantes y destacables de este taller para niños y niñas en el que se realizan actividades creativas como dibujar, pintar, modelar con arcilla y hacer manualidades. Estas modalidades se presentan como excelentes herramientas en lo que respecta a la forma de expresión y desarrollo creativo de los más jóvenes.

El arte como terapia

El arte también puede presentarse en ocasiones como una forma de terapia para los más jóvenes, para aquellos y aquellas que están pasando por momentos difíciles en su desarrollo vital y en su crecimiento personal. Desde la Escuela Luján Pérez se quiere estimular el desarrollo de la creatividad y las habilidades motoras, lo que les permite expresar de manera más fácil, abierta y sencilla lo que a veces les resulta más difícil de expresar con palabras. Además, según indican desde la escuela «puede ser una forma divertida para pasar el tiempo a la vez que socializan». Desarrollar la creatividad y la habilidad para la resolución de problemas y que esto pueda ayudar al alumnado a aprender sobre el mundo que les rodea es uno de sus principales objetivos.

Libertad de crear

El arte infantil es la forma en que los niños expresan su creatividad y sus emociones a través de manifestaciones creativas como dibujar, pintar, modelar con arcilla, hacer manualidades o cualquier otra forma de expresión artística. El arte infantil es también una forma importante de desarrollo para los niños, ya que les ayuda a desarrollar habilidades, a mejorar su capacidad de concentración y a expresar sus emociones de manera saludable. Además, el arte infantil también puede ser una excelente forma de aprendizaje y de exploración para estos creadores, ya que les permite experimentar con diferentes materiales y técnicas y les da la libertad de crear y expresarse de manera libre.

En la Escuela Luján Pérez, el dibujo constituye la piedra angular del mundo creativo infantil. Estos artistas comienzan a expresarse plásticamente muy pronto. Es importante tener en consideración que mientras el lenguaje verbal es un sistema de comunicación con una amplia dosis de racionalidad en aquello que se dice, el dibujo se revela como el medio idóneo a través del cual el niño narra visualmente su manera de entender el mundo real o imaginario que le rodea.

En total, son 37 artistas entre cinco y once años los que exponen sus trabajos, siempre con la singularidad de la Escuela Luján Pérez, cuyo espíritu se basa en el respeto a la individualidad y la libertad creadora de todos sus componentes. En este Taller Infantil se hace un seguimiento a la evolución gráfica y plástica de los alumnos y alumnas, desde los cinco años hasta los once años, a través de las distintas etapas que atraviesan a medida que van creciendo y en las que se incluyen ideas, sentimientos y emociones. Los niños y las niñas no entienden el arte como lo entiende el mundo de los adultos, que suelen estar más preocupados por el resultado final que por disfrutar el propio proceso creativo.

La Escuela Luján Pérez ha dado desde su nacimiento una gran importancia a la formación plástica de los más jóvenes, no sólo para crear futuros artistas, sino para ofrecer una importante herramienta en su formación cultural. Por ello, de lunes a jueves los más jóvenes tienen su espacio para la creación plástica en las instalaciones de esta escuela artística.

La muestra estará disponible desde el 15 de diciembre hasta el 27 de enero de 2023. Se puede visitar de lunes a viernes, en horario de 18.00 a 20.00 horas, en la Galería de la Escuela Luján Pérez.