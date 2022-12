El escritor y gerente de la editorial siete islas, Ismael Lozano Latorre, acaba de lanzar su nueva obra bajo el título ODIO, una novela negra inspirada en hechos reales, que trata problemas sociales actuales del colectivo LGTBI+ y que forma parte del mismo universo literario que "Vagos y Maleantes", ya que comparte personajes, aunque son obras totalmente independientes.

El germen de ODIO se encuentra en los trágicos acontecimientos que ocurrieron un 3 de julio de 2021 en A Coruña. Era la primera noche con ocio nocturno en Galicia tras 15 meses de pandemia. Sin embargo, aquella madrugada de sábado pasó a la historia por un crimen salvaje y homófobo que acabó con la vida de Samuel, español de origen brasileño, que generó una reacción en cadena a lo largo de todo el territorio nacional con miles de personas echándose a la calle para condenar el crimen. Un asesinato que atrajo la atención internacional y provocó un estallido de protestas de la comunidad LGTBIQ+.

"El asesinato de Samuel me generó mucha angustia, un sentimiento que tuve que plasmar en el papel de esta novela", detalla Lozano Latorre. "Fue una necesidad que nació en aquel mismo instante, lo que le ocurrió a Samuel me marcó emocionalmente", asevera el autor.

"Tras el asesinato", prosigue el escritor, "acudí a la Asociación Pasaje Begoña y ellos me pusieron en contacto con una abogada especialista en delitos de odio. Esta novela trata de eso, de los delitos de odio, de su implicación y su relación con los discursos de odio. Todos los acontecimientos que han pasado en España en los últimos año y medio reforzaron mi idea de que era necesario escribir esta novela".

La novela ODIO supone el esperado regreso del escritor granadino tras el éxito de Vagos y Maleantes y Pasaje Begoña. Esta obra posee un gran trasfondo social, ya que analiza todo lo que hay alrededor de los delitos de odio, desde el punto de vista de la víctima, del agresor, de los familiares y de diferentes discursos políticos y su influencia en este tipo de agresiones.

La obra cuenta con un prólogo de Sergio Bero, psicólogo especialista en diversidad y funcionalidad, miembro de la APA-División44 por su compromiso con el colectivo LGTBI.

El libro, que ya está a la venta en las librerías de Canarias y de la Península (también en la web www.editorialsieteislas.com), recoge algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos años, que, por desgracia, formarán parte de la memoria histórica LGTBI+.

Apasionado de Canarias

Ismael Lozano Latorre nació en Granada en 1978, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en la Sierra de Cádiz. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, realizó un Máster Internacional en Dirección y Gestión Hotelera entre Madrid y Suiza.

En el año 2003 se trasladó a Lanzarote, donde comenzó su actividad profesional. Se considera un apasionado de las islas Canarias y en especial de Lanzarote, la isla en la que reside. Sus obras La sirena de Famara, La isla de los dragones dormidos, Órzola, La leyenda de Gara y Jonay, Todavía no me he ido, Vagos y Maleantes y Pasaje Begoña han conquistado el corazón de miles de lectores y han sido lectura recomendada en centros educativos.

Lozano se considera activista literario y recuperador de la memoria histórica LGBTI+, como se hace patente en sus últimas obras.