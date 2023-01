Un nuevo grunge con sello canario

Los amantes del rock de los noventa, con ramalazos de la escena grunge y cercano al sonido que identificara a Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots o Soundgarden, están de enhorabuena. Y es que una nueva banda canaria, Modo Rakune, que se mueve en esos mismos parámetros estilísticos, acaba de sacar su primer disco, La fiera calma.

Pero Modo Rakune no son, ni muchos menos, unos novatos en la escena de las Islas. Sus dos cabezas visibles, el cantante y guitarrista Jorge Brito y el guitarrista y teclista Ner Suárez, provienen de, nada menos, que La Volpe Band, una formación que, aunque surgiera en Cataluña, estuvo radicada en Las Palmas de Gran Canaria durante la mayor parte de su historia, con un sonido muy parecido al de este nuevo proyecto, y que alcanzó un gran prestigio en la escena de culto. El grupo, que estuvo activo entre 2012 y 2019, logró varios premios nacionales entre ellos un concurso a nivel de talentos emergentes en Barcelona, y que luego, tras trasladarse a la capital grancanaria, sacó dos álbumes que grabaron en inglés titulados La Volpe (2015) con el productor Paco Loco en Cádiz y Micro-revolución (2017) en el Estudio 1 de Madrid. Dichos trabajos fueron grabados gracias a varias campañas de crowdfunding muy exitosas ya que la banda tenía muchos seguidores en las Islas. La formación se completa con el bajista Ruyman Franco y el batería Alejandro Marcos, el nuevo disco ha sido producido por el propio Ner Suárez y el principal cambio con La Volpe es el idioma «porque antes, cuando cantábamos en inglés, tiramos más al folk y ahora hacemos más bien rock indie alternativo», señala su líder Jorge Brito. El nombre de La Volpe surgió por un incidente que tuvo el propio Jorge con un zorro en la costa catalana de Cadaqués, y el actual de Modo Rakune tiene que ver un el término en inglés de mapache racoon que es también el logo de la banda.

Grabación

«El disco lo hemos hecho casi todo en casa, menos las baterías o bases rítmicas, ha sido un proceso de grabación de casi dos años y le hemos metido sintetizadores, capas de guitarras, y hemos investigado en sonidos de voz», añade. «Mi intención es en no distribuirlo en grandes superficies sino en tiendes más bien pequeñas como Lambada Records Bar (en la Avenida de Las Canteras) o No Fun records (en la calle Eusebio Navarro), y sobre todo distribuirlo bajo demanda ya que se pueda hacer envío a particulares». De cualquier forma, el disco está disponible físico y digital en Spotify , AppleMusic, Deezer, Youtube etc y se pondrá a la venta tras una presentación que harán en breve.

Tras la estancia en Barcelona de La Vulpe, y la publicación de sus dos álbumes, el grupo estuvo como tres años sin publicar nada que fue cuando se produjo el impass de cambiar de banda y poder sacar este disco. «El disco ha sido en parte autoproducido», señala el cantante. «Pero el Instituto Canario de Cultura nos ayudó con una subvención. Y la Fundación SGAE a la hora de la promoción. Lo hemos publicado con la distribuidora La Cúpula Music, pero lo hemos autoeditado. El 80 % de las canciones son mías y el 20 % de Ner. O sea, yo llevo el esqueleto y Ner las produce conmigo».

«Componer temas propios en la escena canaria actual es fundamental», señala Jorge Brito

Aparte del grunge, y de Pearl Jam en particular, al grupo le gusta mucho Bob Dylan, los Beatles o Andrés Calamaro. El cambio en el idioma lo explica Brito en que «un grupo que canta en inglés lo tiene muy complicado en un país donde se habla español, por eso quisimos hacer el cambio al castellano». El disco salió digitalmente el 1 de diciembre y todavía tienen pendiente su presentación, aunque «aquí cada vez hay menos salas» a lo que se une el hecho de que el batería ha dejado al grupo por motivos personales y están aún buscando un nuevo sustituto. «En breve se incorporará y en pocas semanas fijaremos la presentación del disco», añade.

Ner Suárez es el único del grupo que se dedica exclusivamente a la música ya que es compositor y toca en otros grupos como La Jalada, El Atlántica. Jorge Brito trabaja entre la docencia y la música. y Ruyman Franco lleva desde la música desde hace 30 años. «Las letras de las canciones son basadas en mi vida o de la gente que me rodea, y tienen todas un pinto crudo sobre temas no muy políticamente correctas», afirma el músico. «Pero lo principal es que hacemos temas propios que es fundamental en la escena musical canaria hoy en día porque el tema de los tributos está copando demasiadas actuaciones y festivales. Yo me he encontrado hasta tres grupos haciendo versiones y hasta repitiendo las mismas canciones. Lo segundo es que tampoco estamos cayendo en la música mainstream o reguetonear que parece que es la única que se escucha. Y tercero que estamos haciendo canciones que cuenten historias que no son frivolidades, y con eso ya es suficiente para distinguirnos de otras bandas», aclara el cantante.

Sea como fuera, el disco ya está disponible en digital. Una ocasión para descubrir los secretos que encierra un trabajo de rock reposado pero lleno de detalles interesantes a descubrir. Así, el oyente podrá disfrutar de temas como Ópalo, que abre el disco, con su medio tiempo sinuoso e impredecible; Yun con estructura claramente setentera donde cobra vida la herencia de los Who o Pink Floyd indistintamente, o el ritmo contundente, vitaminado y eficaz de la sensacional Meyba.