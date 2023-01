«En ‘Punto de partida’ logramos aunar rigor informativo y entretenimiento»

¿Qué cree que diferencia Punto de partida, este nuevo formato que hoy ve la luz en TV Canaria, de la parrilla de la Autonómica?

La verdad es que llevo muchos años trabajando para la cadena y este formato es muy distinto a los que había podido ver hasta ahora. Creo que va a gustar, porque es un programa que aborda temas que nos interesan a todos de una manera rigurosa, pero a la vez muy entretenida. Se cuida mucho la imagen, el grafismo, el contenido y el ritmo de las historias. Partimos de un asunto de interés general, que convertimos justificadamente en nuestro Punto de partida y, a partir de ahí, vamos entrelazando historias personales, que nos ayudan a profundizar en ese tema, desde distintas perspectivas. El resultado, se lo garantizo, es enriquecedor. Cuando miras el reloj, te das cuenta de que se te han pasado 45 minutos volando. Y que encima has aprendido algo nuevo.

¿En qué consiste su misión en este nuevo espacio?

Como cara y voz reconocible de la cadena, mi papel es el de ejercer de narrador de las historias que contamos en cada episodio, lo que en el lenguaje televisivo llamamos la voz en off. También me encargo de una de las cuatro o cinco historias que llevamos en cada uno de los programas. Es algo nuevo para mí, porque hasta ahora había trabajado siempre dentro de un plató. Salir a la calle, poder entrevistar a los protagonistas y meterte un día en la piel de un físico-culturista y al día siguiente en la de un músico, que consigue 90 millones de descargas en internet es enriquecedor; se aprende mucho y me estoy sintiendo muy cómodo en ese papel. Pero, con honestidad, te digo que este es un buen programa gracias a que estamos trabajando con un equipo muy completo, en el que todos los departamentos se han implicado al cien por cien.

El público reclama cada vez más que los contenidos informativos profundicen en los temas y no se quede en la superficie. ¿Viene a cubrir Punto de partida esa demanda?

Estoy convencido de que sí. Pero, además, el mérito es que se consigue mantener el rigor de los temas haciendo el programa muy entretenido; y ese es un binomio muy difícil de lograr. Normalmente, los programas que aportan información son sesudos y requieren del espectador una concentración especial. Aquí los datos son tan visuales, y los gráficos tan potentes, que asimilas la información casi sin darte cuenta. Es verdad que no hablamos del origen del universo ni de física cuántica, pero sí sobre los métodos para frenar el envejecimiento, por ejemplo, y lo hacemos hablando con un biólogo molecular. Y todo lo que te cuenta lo entiendes a la primera.

La animación va a tener mucha presencia en este proyecto a la hora de analizar cada tema. ¿Qué línea lleva el grafismo en ese sentido y cuál va a ser su función exacta?

Se apostó desde el principio por no vincular el programa a una estética cerrada o a una técnica determinada; de tal manera que cada episodio de esta serie, al contrario de lo que se acostumbra, es completamente distinto al anterior, consiguiendo así poder poner al servicio de cada historia y de cada tema todos los recursos gráficos y visuales disponibles. El reto era encontrar la manera en la que los grafismos que se plantean para cada programa hagan referencia al imaginario colectivo, a una suerte de acervo visual de nuestro tiempo, para que el espectador entienda de manera amena, divertida y, a veces, hasta irreverente, el contenido del que se habla. Unificando técnicas como el collage digital, animación 2D, motion graphics, ilustración, rotoscopia, trackeado de elementos o la incrustación de cromas se ha conseguido crear un lenguaje propio, con una cuidada postproducción, para un producto innovador y pegado a nuestro tiempo.

¿Hay algún tema en cuestión que le haya resultado más interesante abordar en esta producción?

Todos tienen su punto. Seguramente, por mi edad, me llama más la atención una tribu urbana de gente joven deprimida, con todo lo bueno que ofrece la vida, que alguien que busca pareja a través de Tinder, porque dice que a partir de los 45 te haces invisible. Eso lo veo más a mi alrededor, aunque no sabía, por ejemplo, que existían los coach del amor. Tampoco conocía la cantidad de parásitos que viven en nuestro cuerpo y la importancia de algunos de ellos; algo que descubrí en otro episodio. En todos los programas aprendes algo.

En la entrega de hoy se trata el tema de las redes sociales en Canarias y si es posible ganarse la vida siendo influencer. ¿Sorprenderán los resultados?

Seguro que sí. ¿Sabe cuanto dinero se puede ganar con varios millones de descargas de una canción? Pues eso lo preguntamos. ¿Y sabía que nos podemos pasar al día 145 minutos en redes sociales? Hoy vamos a conocer a los canarios que más seguidores concentran en estas plataformas y desvelaremos cuál es la clave de su éxito. Además, entrevistaremos al dj y productor musical Juacko, que tiene más de 500.000 seguidores en redes sociales y es responsable de éxitos como Mami, la canción interpretada por Ptazeta que lo ha petado. También veremos el lado oscuro de plataformas como TikTok o Instagram. Profundizaremos en los problemas de adicción que se derivan de un consumo excesivo y descubriremos cómo el ansia por conseguir un ‘me gusta’ lleva a muchas personas a perder la cabeza.