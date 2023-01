«Whitney Houston es una de las cantantes más grandes que ha pisado la tierra»

¿Cómo se enfrenta una profesional como usted a un papel tan complicado vocalmente como el que hace en este musical?

Este papel tiene sus complicaciones, sí. Sabemos que el registro de Whitney Houston es bastante extenso. Es música, además, que la gente conoce mucho. Creo que eso le añade un poquito de compromiso, sobre todo. Sin embargo, yo venía de hacer Tina, el musical, el año pasado. Me dije que era otro reto de esos que nos toca a las actrices enfrentar. Independientemente de que sea un reto, es una gran oportunidad de hacer esta música para miles de personas, de hacer un papel interesante. Para esto es para lo que me he estado preparando, ¿no?

El teatro musical es uno de los formatos artísticos más complicados de cuantos hay, lo exige todo: cantar, bailar e interpretar. Todo a la vez...

Sí, es un trabajo que –por supuesto– lleva un entrenamiento detrás bastante sólido. En Broadway lo llaman la triple A. Tienes que ser A bailando, A cantando y A haciéndolo todo. Lleva una inversión de tiempo, de dedicación, concentración porque es demandante, muy exigente. Eso es cierto.

Comenta que viene de interpretar a otra de las grandes, Tina Turner, ¿cuál era su relación previa, tanto afectiva como interpretativa, con Whitney Houston y su música?

Realmente, creo que ella es en sí misma una etapa en la vida de todos los cantantes. Originalmente, en mi país, Cuba, yo tengo una carrera de varios años como solista y casi todo el que aspira a tener una carrera así, o que se dedica a cantar sobre un escenario, con tu banda o en un musical, creo que ella es una asignatura obligatoria. Te puede gustar más o menos, puedes ser más o menos afín con su estilo, pero sí que vocalmente es interesante explorarla. En mi caso no sólo eso, a mí me encanta, me fascina. Creo que vocalmente es una de las cantantes más grandes que ha estado aquí en la tierra. Pero además de eso creo que logró muchas cosas para su época siendo mujer y siendo afroamericana. Alcanzó una carrera de una magnitud enorme. El prejuicio racial siempre ha estado ahí y creo que en ese sentido fue heredera del legado de varias mujeres transgresoras y que fueron también grandes estrellas de la música. Whitney llevó todo eso a un nivel estratosférico. La admiro triple porque tuvo una vida difícil y lo superó, porque hizo muchas cosas como cantante y como mujer afroamericana.

La admiro porque hizo muchas cosas como cantante y como mujer afroamericana

El año pasado, la película en la que está basada este musical estuvo de aniversario. ¿Es fiel el espectáculo, desde las exigencias de su formato, a la historia que interpretaron la artista y Kevin Costner? ¿Hay alguna actualización?

Es bastante fiel. Pero tiene otras libertades que, en mi opinión, son necesarias para una puesta en escena. Son muy refrescantes y benevolentes con el público. Claro, la historia original es un poco larga, densa, al menos en la forma en la que está contada. Creo que aquí, en el musical, se hace todo más ameno, menos dramático. Claro que tiene esa carga, evidentemente, porque dramatúrgicamente la tiene que tener. Pero también hay sustituciones y añadiduras que creo que son bastante positivas. A mí, no es porque esté aquí, la verdad, pero me gusta más el musical.

Siete funciones en Tenerife y casi el doble en Gran Canaria sin apenas descanso. ¿Es duro mantener el ritmo?

Esa es la vida del teatro musical. Es un poco más de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Casi siempre es así. Este mundo es muy bonito y parece que todo es perfecto pero realmente se trabaja mucho aquí. Implica a una cantidad de personas tremenda a cien o doscientos por ciento de compromiso y estar lejos de tu familia. Pero cuando sales en los aplausos finales y ves a todo el teatro sonriendo agradecidos por la función que le acabas de dar, es una bendición, no tiene precio y compensa.

¿Qué tal con sus compañeros de elenco?

Maravilloso. He tenido mucha suerte de tener a estos compañeros, tanto con el equipo técnico, peluquería. Todo el equipo es maravilloso y hay mucho talento, tanto como calidad humana.