Juan Ramón, 50 años de profeta

«Aparte de su gran cultura y sensibilidad, Juan Ramón tenía esa peculiaridad de prestarte atención y hacerte único, que tú fueras único para él y él fuera único para ti. Era capaz de hacerte sentir esencial. Y eso era por su gran humanidad, por su inteligencia para tener ese radar para desentrañar la realidad y lo que está sucediendo. Todo esto acompañado con un sentido del humor fabuloso que ayudaba a relativizar la tragedia». Son las palabras de Fernando Navas, miembro de Profetas de Mueble Bar, cuando recuerda a su compañero Juan Ramón Pérez, fallecido el pasado 8 de noviembre.

El formidable actor y dramaturgo grancanario recibirá un homenaje mañana, a las 20.00 horas, en el teatro Guiniguada, al que acudirán dramaturgos, directores, actores, técnicos y responsables de espacios públicos y fundaciones artísticas de todo el mundo.

«El espectáculo va a ser una especie de gran improvisación», asegura Navas. «Son 50 años de trayectoria y da para mucha vida, por lo que queremos que sea una celebración de la alegría, como cuando durante la adolescencia creías que vivías en la eternidad, porque Profetas nunca perdimos esa ilusión adolescente a lo largo de nuestra trayectoria y de afrontar el trabajo. Y como las personas morimos pero los personajes no, vamos a ver a Juan Ramón que antes vivía fuera de nosotros y ahora a través de los personajes que él creó como actor o apoyó para que otros lo crearan bajo su dirección».

El espectáculo comenzará con el personaje de doña Lola de Ay Canarias mía. Seguirá con un fragmentos de Divorciadas, evangélicas y vegetarianas que se completará con personajes de Locas por Pepe que llevará el show al mundo de las canciones que compusieron para ellos. «Iremos reviviendo, transformados, todos los instantes de distintos espectáculos. Habrá un particular homenaje a él con músicas que le gustaba, y terminaremos todos juntos en un karaoke», adelanta Navas.

A pesar del fallecimiento del inolvidable compañero, el actor afirma que «queremos volver a emocionarnos con lo efímero, que es nuestra materia de trabajo. El teatro no es como otra arte como la pintura o escultura, que crean cosas que pretenden perdurar en el tiempo al quedar suscritas a cosas sólidas, sino que, como todo lo que se hace en el espacio-tiempo, es efímero, y sabemos que va a desaparecer, porque el teatro nos recuerda la importancia del presente, el aquí y el ahora, que es lo que tenemos, lo otro son cábalas».

Navas subraya que en Profetas de Mueble Bar no había ningún líder. «Siempre hemos tenido una estructura muy horizontal. No practicamos eso tan común de la rivalidad o buscar la preponderancia porque la esencia de nuestro trabajo es hacerlo en equipo en el teatro». Y añade que «una de nuestras mayores satisfacciones es cuando nos dicen que un trabajo es mejor que el anterior. Y tú respondes, ‘bueno, pues no me he dormido en los laureles».

Tampoco pone a ninguna obra por encima de otra porque «todas son un poco hijos. Y si en los primeros 25 años tuvimos trabajos emblemáticos como La historia de las tablas, Ay Canarias mía o Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, en los siguientes 15 hubo trabajos como Las criadas, «que nos dio enormes satisfacciones», o El arte de la mentira política, o El gordo y el flaco de Mayorga, o las más recientes como Misericordia, anterior a la pandemia y «un trabajo en el que éramos 50 en escena». Pero el mejor es el último, Diario de un loco, que están representando en estos momentos y «que nos está dando enormes satisfacciones porque está siendo muy bien recibido por el público y la crítica». Y es que «siempre coincidíamos los tres en que lo que más nos apasionaba era el trabajo que hacíamos en el presente».