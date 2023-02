«Hago música cruel y tierna, letras que dañan pero hay que vivirlas»

Laura Low afronta uno de sus meses más ajetreados con los primeros directos en los que presentará su nuevo disco, Alma vieja, que publicó a final del año pasado. Después de su paso por el Benidorm Fest Club, tras quedarse a las puertas de entrar en el concurso donde se elige al representante de España para el Festival de Eurovisión, y un primer concierto en la sala Bowie Tenerife, la cantante actúa esta noche en Fábrica La Isleta, en la capital grancanaria, a las 22.30 horas, y el día 10 de febrero, en Madrid. Alma vieja es un disco 100% canario, en el que lleva trabajando un año y que ahora presenta en directo, con nervios e ilusión a partes iguales: «Espero que el público desconecte y conecte conmigo para vivir la historia que relato en las canciones y disfrutarlas juntos».

¿Qué tiene preparado para su concierto hoy en Gran Canaria y la semana próxima en Madrid?

La gira en la que estoy inmersa se llama Alma Vieja, como el disco que publiqué a final del pasado año. Mi público está acostumbrado al baile y al sandungueo con mis canciones pero ahora quiero que este disco sea el protagonista y conectar con el público desde otras emociones. En estas actuaciones también habrá temas que no pertenecen al disco pero serán los menos. Alma vieja es un álbum conceptual que cuenta una historia al completo.

¿Cómo planteó la composición del disco Alma vieja?

Cuanto más avanzo en el mundo de la música, más me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender. Estoy en constante aprendizaje y me voy descubriendo a mí misma en las canciones. Entré al estudio sin la mirada fija en nada, trabajando desde las emociones y sin pensar en ninguna etiqueta o género determinado. Quería hacer lo que me saliera del corazón y creo que ahí está el secreto del éxito. No me refiero a llegar a un gran número de público, sino hacer lo que uno siente desde la honestidad. Para mí, ese es el secreto del éxito.

¿Qué es lo que ha querido trasmitir con este nuevo trabajo?

He querido contar una historia real, la de todas las historias de amor que se me han ido quedando en el tintero. Las historias negativas nos sirven a los artistas para plasmar las emocionas más profundas. De emociones positivas salen temazos, pero a mí las canciones que más me llenan suelen venir de emociones menos positivas, de historias que te rayan el alma. Este disco es cruel pero tierno a la vez, de esas historias que sabes que te van a hacer daño pero aún así tienes que vivirlas.

¿Por qué le ha puesto ese título al disco?

Se llama así porque mi madre siempre me ha dicho que yo soy un alma vieja. Desde pequeña tenía una forma de pensar que tal vez no correspondía a una persona de mi edad. En este caso, hemos cogido géneros como el bolero, el tango o la música clásica y los hemos querido transportar a un sonido actual y con acento canario. Es una mezcla de muchas influencias. No es algo nuevo porque ya está todo inventado pero lo hemos revisitado desde un punto de vista que para mí es muy interesante.

¿Diría que ha cambiado mucho su forma de hacer música con el paso de los años?

Creo que ya me voy encontrando. Parte de mi esencia es la versatilidad y que no me da miedo experimentar. No es algo que haga forzado sino que me sale solo. Para mí es una suerte disfrutar de tantos géneros diferentes y de la música en su totalidad.

¿Cómo surgió la idea de participar en Benidorm Fest, que le abrió luego las puertas para su actuación en el Benidorm Fest Club?

Yo nunca he sido muy forofa de ningún concurso televisivo pero me gusta que mi música llegue al máximo público posible. Creo tanto en mi proyecto y en una canción como Te maldigo que decidí presentarme a Benidorm Fest para darla a conocer. El disco salió a finales del pasado año pero este single se compuso en pandemia. Me gusta mucho esa canción y ni siquiera es muy eurovisiva, pero creo mucho en ella. No esperaba que me seleccionaran, y de hecho no ocurrió, pero creía que podría conectar con el jurado y con el público desde el punto de vista emocional. Aunque no me seleccionaron, hace un mes recibí un correo de RTVE en donde me decían que realmente me había quedado a las puertas del concurso y que querían que participara en estas actuaciones en el Benidorm Fest Club. Para mí ha sido un sorpresón y un chute de energía. Hemos empezado el año muy bien. Me he rodeado para esta actuación de profesionales que siempre me han ayudado, como son los productores Yeray Herrera y Guillermo Lupión, que defenderán la canción conmigo. Dejaremos el sello de Canarias en Benidorm mientras lo disfrutamos en el escenario.