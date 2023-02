El tenor canario Néstor Galván debuta en marzo en la ópera de la Scala de Milán

El cantante lírico Néstor Galván debutará el próximo mes de marzo en el Teatro de la Scala de Milán dentro de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. El tenor de origen tinerfeño interpretará el rol de Nathanael, bajo la dirección musical de Frédéric Chaslis y la dirección de escena de David Livermore.

Galván, originario del barrio de Ofra, estudió Canto en el Conservatorio de Música de Tenerife, donde se graduó con las máximas calificaciones en 2015. El continuo ascenso dentro del mundo operístico, afirma, lo ha conseguido a través de esfuerzo y dedicación. En declaraciones a este periódico, comentó que «una de las grandes figuras que siempre he admirado, pero por mi juventud no pude disfrutar en directo, puesto que ya había fallecido, ha sido Alfredo Kraus. Sinceramente creo que no habrá otro como él, para nosotros es una inspiración. Me siento un privilegiado por haber nacido en las Islas», reflexionó.

En la isla vecina, la obra volvió a la 55º temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria con el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz como protagonista. El rol protagonista lo interpretó el mismo Alfredo Kraus en 1987 como última actuación escenificada, por lo que la unión temporal entre ambos artistas es mayor.

Tras su paso por la Ópera Studio de la Ópera National du Rhin, en Estrasburgo, Galván ha cantado en la Ópera de Marsella en la producción de Macbeth, de Verdi, interpretando el rol de Malcolm, y en el Teatro Monumental de Madrid, junto a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, en el cierre de temporada Ecos de la Belle Époque, interpretando el rol de El Remendado en la ópera Carmen. Asimismo, en agosto de 2021, fue galardonado en Niza en el concurso Grand Prix de la Voix, con un concierto en el Teatro Bolshoi de Moscú.

La ópera Los Cuentos de Hoffmann se representará en ocho funciones en la Scala de Milán desde el 15 al 31 de marzo, donde el poeta maldito recrea en cada texto tres amores que suman y representan a su gran amor, la cantante Stella: Olympia, una figura mecánica; Antonia, la diva maldecida por su voz; y Giulietta, una cortesana.