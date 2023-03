Cinezin, testigos de la versión no oficial

«Hemos conseguido sobrevivir y que ganara la palabra». Así contestaba el polifacético artista Fermín Muguruza a la pregunta del periodista Diego F. Hernández acerca de cómo veía desde la distancia esa primera generación punk surgida en los ochenta. «Los que seguimos vivos somos testigos incómodos de toda esa versión no oficial que no han podido ocultar», añadía a continuación. El músico, productor y realizador de Irún era el tercer invitado a la segunda edición del ciclo Cinezín. Secuencias de acordes que se celebró en el Cicca el pasado viernes para hablar de su segunda película de animación Black is Beltza II: Ainhoa. Era la guinda de un evento especialmente interesante tras las presencias del crítico Ignacio Julià en el Castillo de Mata donde se proyectó Song for Drella acerca del reencuentro de Lou Reed y John Cale de la Velvet Underground, y tras la presencia también de la realizadora Paula Labordeta en el teatro Giniguada con la visualización de su documental Labordeta, un hombre sin más. Muguruza venía a Canarias por tercera vez tras actuar con su proyecto Dut y compartir escenario con Manu Chao.

«Kortatu tuvo mucha influencias del nuevo cine alemán», comentó desde el principio a otra pregunta del crítico Xavier Valiño que co-presentaba el evento junto a Hernández. «Concretamente, la película de Werner Herzog Aguirre o la cólera de dios inspiró el título de nuestra primera maqueta Kortatu o la cólera de los no elegidos que hacía referencia a Galeano ya que éramos esas piezas defectuosas de un sistema al que no pertenecíamos». Otra influencia fueron «Wim Wenders y el cine militante de Bertolucci que decía, en Noveccento, que había que agarrar la cámara como si fuera un arma», o de toda la Nouvelle Vague «por ese acceso a Iparralde que teníamos desde Irún». Pero también habló del cómic ya «que de pequeños fuimos muy consumidores de toda la línea clara de Tintín y Hergé y cuando llegó El Víbora que, desde Barcelona, reivindicó toda la línea chunga, nos pareció el gran revulsivo». De este modo, la primera canción de Kortatu, Revuelta en el frenopático, estaba basada en un cómic de Montesol y por eso mismo diferentes dibujantes han intervenido en la película Black is Beltza II para darle un aspecto documental Sobre los personajes del filme, Muguruza apuntó más influencias del noveno arte. «Hugo Pratt es el que decide que desaparezca Corto Maltés cuando va a luchar a la Guerra Civil española con una brigada internacional», reconoció. «Y nosotros imaginábamos que el protagonista, Manex, era hijo de algún periodista internacional que había ido a la misma Brigada de Manchester de Maltés». Protagonismo Sin embargo, su idea era hablar de la hija de Manex y Amanda que nace al final de la primera parte, justo cuando muere Otis Redding. Posteriormente, el hilo conductor de toda la trama será una entrevista que le hacen al propio Fermín y a su hermano y también músico Íñigo. «Nosotros queríamos que la protagonista fuera una mujer que reivindicara esa lucha feminista». El primer protagonista del ciclo Cinezin, sin embargo, sería el crítico musical Ignacio Julià que recordaría con detalle la relación tormentosa que tuvo Lou Reed con John Cale y Andy Warhol, poniendo el acento en todo lo que ocurría en la famosa The Factory. Como máximo experto de la formación vanguardista surgido en los años sesenta, Julià regresaba de Nueva York tras presentar su nuevo libro sobre la banda Lunger on y los momentos más interesantes lo protagonizaron sus anécdotas entre esas fuerzas desatadas que formaban la banda. Un ejemplo fue «la grabación de Sister ray en la que los cuatro intentaban darlo todo para destacar por encima del otro». Finalmente, especialmente emocionante fue la segunda jornada protagonizada por los realizadores Paula Labordeta y Gaizka Urresti. La hija del poeta y músico aragonés reveló aspectos del carácter real de su padre que acabó con el aforo de pie y aplaudiendo. =