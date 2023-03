Luz Casal se abre "en canal" en 'Las ventanas de mi alma' (Virgin Music), un decimoséptimo álbum en el que se expone como nunca antes, desde la vulnerabilidad a sus defectos, propósitos y virtudes, un "retrato íntimo" que ha conllevado un proceso creativo de cuatro años, un tiempo que la artista considera "muy bien empleado". Con este trabajo se prevé que recale en Canarias.

"De alguna manera tengo como el temor de que llegue un día en el que escuche alguna canción mía y me produzca una reacción de despropósito, horror o vergüenza", señala en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento del álbum.

En este trabajo, Casal (Boimorto, A Coruña, 1958), ha tenido "muchísimo cuidado", como es habitual en todos sus proyectos, para no arrepentirse después. "Esto lleva tiempo y no pasa nada, lo invierto con gusto", explica sobre este disco, el cual llega después de que en 2022 publicase su primer álbum en directo 'Solo una noche', grabado durante un concierto en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela junto a la Real Filharmonía de Galicia.

En 'Las ventanas de mi alma', la artista se muestra más reflexiva e íntima que en anteriores trabajos e incluye el que fue su primer tema inédito en cinco años 'Hola, qué tal', el cual salió como adelanto del álbum y está compuesto a partir de conversaciones que tuvo durante la pandemia con varias personas que se encontraban solas.

Con temas como este, Casal pretende acompañar a través de la música en momentos de soledad. En este contexto, aboga por "no tener miedo" a estar solo, porque esto da la ocasión de "analizarse", pero apunta a la necesidad de tener una "mano amiga" para "compartir alegría".

"Yo considero que hay esos dos vías, que tenemos que saber que podemos estar solos en muchos momentos de nuestra vida y por otro lado saber la importancia de tener al otro", apostilla al respecto.

Guerra y codicia

Su nuevo trabajo también incluye la canción 'Un poco más de amor', compuesta hace 30 años. Casal ha incluido este tema, que en un principio compuso para su álbum 'A contraluz', por lo mucho que le ha conmovido, "de manera muy íntima", la guerra de Ucrania y Rusia.

"Verdaderamente me di cuenta de que aquella canción ahora tenía mucho más sentido, tenía verdaderamente el peso, describe de manera clarísima lo que estamos viviendo", explica, para incidir en que esta no solo aborda la guerra, también alude a otros aspectos como la "codicia que puede acabar con ciertos materiales de uso cotidiano que algún momento se acabarán".

Con canciones como esta, la artista gallega pretende contar a través de la música "la realidad" de "forma resumida": "Cada imagen, cada frase o cada estrofa va diciendo qué cosas son las que necesitaríamos cambiar".

Cuestionada sobre lemas como el conocido 'no a la guerra', Casal lamenta que estas existan y la "humanidad no avance". "No logramos suprimir este tipo de cosas", advierte, para defender que cada uno dice esto "a su manera" y "pone su pequeño grano de arena en expulsar esa sensación dolorosa" que producen estos conflictos.

En la mencionada canción, la artista reivindica también la necesidad de un "mundo feliz", a lo que agrega en la entrevista que la "felicidad diaria" es uno de los "objetivos de cada día" en lugar de "pensar en otras cosas que son menos importantes".

"Yo creo que eso produciría una mayor armonía, una mayor aceptación de qué eres tú en el mundo", subraya, para insistir en que su objetivo en la música es "dar a la gente datos o ciertas frases, ciertas canciones, para compartir en su día a día" y "producirles felicidad".

Al tanto de la moción de censura

Por otro lado, Casal afirma que está al día de la actualidad política, como la moción de censura que se debate este martes y miércoles en el Congreso, pero descarta hablar de ello porque no se siente "cómoda", como tampoco lo hace con temas como el fútbol o la religión. "Mi responsabilidad va directamente relacionada con los demás a través de la música. En otros terrenos, verdaderamente, por supuesto, puedo tener mis opiniones, pero son opiniones que en muchos casos o en una conversación entrecortada que no son suficientes como para hacer un balance", precisa.

Gira

Tras el lanzamiento este viernes de 'Las ventanas de mi alma', un paso más en la trayectoria consolidada de la artista, continúa una larga gira nacional e internacional. Tras pasar ya por Atenas (Grecia), Casal recalará en distintos puntos de España como Canarias, Santiago de Compostela, Valencia, Bilbao, Sevilla, Madrid, A Coruña o Granada, entre otras, así como actuará también en Francia.

Con los años, cuenta, siente "mucha más responsabilidad" a la hora de ofrecer un concierto. "Siento un agradecimiento infinito a toda la gente que decide ir a nuestros conciertos y creo, sinceramente, que es un gran honor", destaca.

"Disfruto más que hace, por no ir muy atrás, siete años. Creo que no acabo de sorprenderme de la cantidad de posibilidades que hay, incluso para el desarrollo personal, no ya ni siquiera profesional ni musical, sino personal, en lo que significa ponerse de gira", sentencia, para recalcar que esta dispuesta a "disfrutar" y "crecer" con las lecciones y situaciones que le depara aún su futuro en la música, para el que no ve fin.