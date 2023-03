25 minutos que valen un premio

El concurso de bandas y artistas Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria asoma en el horizonte de 2023 como plataforma para la visibilidad y la promoción de proyectos musicales afincados en Canarias. El certamen recoge el testigo y el legado La Caja Sonora y Capital Sonora, que en su historia conformaron un escaparate para los creadores emergentes, solistas o grupos en cualquier formato y estilo que han querido ser músicos en un mercado frágil debido a la condición insular y la lejanía de los circuitos en Península.

La décima edición, ahora como Sonora Las Palmas de Gran Canaria, con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, trae al presente a un numeroso y diverso catálogo de artistas de las Islas a los que este concurso les cambió la suerte.

Los nombres de Bel Bee Bee -ahora Lajalada-, Texxcoco, Oscartienelas, The Amaroses, Line, The Buccanan, Red Beard, Mondo Diávolo, Frank Wild Year, Asi Se Murió, Zeazon, Nimañana, El Viejo Astra, Said Muti, Soulamente Solo, The Good Company o El Pez Listo dejaron huella por su impronta musical, forman parte del histórico de este proyecto.

Del palmarés de triunfos y ganadores en las etapas de La Caja Sonora y Capital Sonora, pocos siguen activo: Lajalada, antes Bel Bee Bee, o Texxcoco, primer premio en las ediciones 2012 y 2015, respectivamente, son la excepción a una regla no escrita. El premio fue un impulso a sus carreras profesionales y ambas formaciones serán protagonistas este año en los conciertos en las fases finales de Sonora. Asi, Texxcoco, la formación liderada por Adriana Moscoso y que abrió fronteras fuera del Archipiélago al abrigo de la discográfica Subterfuge, regresa a la capital grancanaria con nuevo repertorio, que se podrá descubrir en directo en la segunda y última jornada de las semifinales, en el Espacio Miller, en el parque Santa Catalina, los días 31 de marzo y 1 de abril.

En cuanto a Lajalada, la plaza de la Música será el lugar para adentrarse en el particular universo sonoro de Belén Doreste, el 24 de junio, en el Festival Sonora, en el que además del grupo ganador de 2023 actúa el músico barcelonés Loquillo y los colombianos Ácido Pantera.

Pero también bandas y artistas que han llegado a semifinales del concurso sin mayor premio que defender su repertorio en directo cabalgan en solitario dentro y fuera de las Islas con varios discos editados. No todos los participantes siguen alimentando una escena canaria de carácter cíclico, que se renueva año tras año con proyectos efímeros que por circunstancias diversas no llegan a superar los dos o tres años de vida. Un alto porcentaje de artistas se diluye en un corto espacio de tiempo por falta de expectativas, y es aquí donde iniciativas como Sonora tienen un especial significado como incentivo hacia estos nuevos creadores y creadoras.

The FEOS, que lideraba César Pérez, en activo en la actualidad a la guitarra y voz en Ojalá Muchá, fue el ganador en la primera edición de La Caja Sonora, con un segundo premio para El Pez Listo. En la final estaba The Good Company, el proyecto de Víctor Ordóñez, que al tiempo daría cuenta de su potencial. El estreno del concurso, promovido por la Obra Social de La Caja de Canarias con Magaly Miranda al frente, se celebró en Infecar.

El recinto ferial fue el punto de partida de una itinerancia que como La Caja Sonora tuvo escenarios en la Plaza de Santa Ana con formato de festival, en el parque Santa Catalina y en el Cicca. La marca Capital Sonora, apoyada por el Gobierno de Canarias, se estrenó en 2011 en la Plaza de la Música para fijar su residencia en el Teatro Guiniguada en posteriores ediciones.

La segunda edición de La Caja Sonora movía el escenario del concurso y del festival hasta la Plaza de Santa Ana. Un enclave privilegiado en el casco histórico capitalino que sería testigo del encumbramiento del músico lanzaroteño Óscartienealas. El segundo premio fue para el trío de enmascarados The Buccanan con su propuesta de surf rock instrumental, que les valió además el premio Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, La Caja Sonora fue un escaparate promocional para The Buccanan con posterior presencia en salas y festivales de las Islas. La banda sigue en activo.

El cuarteto de finalistas en la edición de 2008 se completaba con Red Marks y Jazzy Brown. Los segundos dejaron de funcionar al tiempo del concurso, con la edición de un álbum de por medio, y Red Marks mantiene activo el proyecto con alguno miembros de la formación original. Esta segunda Caja Sonora tuvo festival también en Santa Ana con Muchachito Bombo Infierno, Nawja Nimri y Carlos Jean, Rinocerose y The Pinker Tones, junto a Óscartienealas.

Puntos cardinales

En 2009 el certamen musical se trasladaba al parque de Santa Catalina. De aquella final, a la que llegaron Line, Comsat, Mussa y Replik-Nes no queda ninguno de ellos en activo por razones de distinta naturaleza. El primer premio fue para la propuesta electro-rock de los tinerfeños Line. La vocalista Cristina continúa en activo como cantante en Las Ratas. Esta edición se cerró con un festival a tres bandas en Santa Catalina con Fuel Fandango, We Are Estandar y los ganadores Line.

Nueva edición en 2010, la cuarta, y nueva ubicación, esta vez en el Centro Cultural de La Caja de Canarias, Cicca. La formación grancanaria The Amaroses, con Demelza Cruz al frente, tuvo el favor del jurado para lograr el primer premio en una final en la que participaron Brixtol Tapes, Break & Culture y La Perra de Pavlov.

El estreno de Capital Sonora

En 2011 Capital Sonora cogía el testigo de La Caja Sonora en un nuevo emplazamiento: la Plaza de la Música, en El Rincón. Una edición con 112 inscritos que trajo hasta la final a Soulamente Solo, desde La Palma, que sería el grupo ganador, los tinerfeños de Grenoville y Fran Baraja y la Banda Reparte y los lanzaroteños de Ciempiés Ni Cabeza.

Un año después, Capital Sonora fijó su sede en el Teatro Guiniguada. Este año alumbra a Bel Bee Bee, el proyecto de Belén A. Doreste. El frágil universo pop trufado de electrónica de la grancanaria se impuso en una final que dejaba en segunda posición a Mondo Diavolo con una original propuesta de costuras rock. Bel Bee Bee sigue en activo como Lajalada con notable éxito. Los Premios Canarios de la Música 2022 distinguieron su trabajo reciente con los galardones a Mejor Canción del Año por Demañananosé y a Mejor Disco de Pop-Rock por Dmñnns.

La edición de 2013, la tercera de Capital Sonora, llevaba hasta la final a un conjunto de artistas entre los que figuraban Frank Wild Year y Mother in Law, primer y segundo clasificado este año. El folk indomable de Frank Wild Year se llevó dos de los galardones: el primero, un premio en metálico de 2.000 euros, y un billete al festival Sonidos Líquidos, en Lanzarote, en 2014. Ésta fue la primera colaboración del concurso con Sonidos Líquidos. El segundo clasificado, Mother in Law, recibió un premio de 500 euros. A destacar el alto nivel entre los artistas que fueron seleccionados para la final, y entre los que se encontraban Said Muti, Polen, Flat & Bass, Semper, The Monos, Bazooka, Néctar y Tripolar. De ellos, Said Muti sigue en activo con una notable proyección en el mercado nacional y dos trabajos editados; y Polen, con una dinámica regular de grabaciones y directos en el circuito canario.

Así Se Murió y Texxcoco

La edición de 2014, con 55 artistas inscritos de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, se declinó a favor del trío Así Se Murió. Efímera banda revelación de Gran Canaria con un enérgico directo y una contundente propuesta entre el rock y el blues, que tras editar un Ep no se sostuvo más allá de un año tras el premio. Por el contrario, entre los finalistas de este año se encuentran nombres que han tenido su posterior historia profesional con balance distinto. Es el caso de Red Beard y El Viejo Astra.

El primero ha registrado seis discos desde entonces, con grabación en los míticos Fame Recording Studios; y El Viejo Astra pasó a denominarse Solo Astra y subir puestos en el ranking nacional entre las nuevas bandas que alimentaban la psicodelia, hasta que el cantante Pimp Flaco se cruzó en su camino y se convirtieron en Cupido, que les ha reportado el éxito nacional. Junto a ellos, la final tuvo en el Guiniguada diferentes bandas y estilos como Big Larry, Mentes Extremas, Material de Contrabando, Heather Brooke, Sumergible, Navy Blue Socks y Viltown Muzik Band. Este último, el proyecto de Javier Vila, sigue en activo como Vila. En 2015 Texxcoco se llevó el cetro de Capital Sonora. El rock de aristas grunge de la banda que lidera Adriana Moscoso hizo buenos los pronósticos y tuvo el premio del jurado en una edición en la que Dai Endo logró la segunda plaza.

En la final hubo nivel con las propuestas de El Estrépito del Coloso, Material de Contrabando, The Cassavetes, Social Antix, Maldito Ramírez, Tropical Barba, Aburrido Cósmico y La Guagua Band. Aburrido Cósmico, que tenía al frente a Samuel Sánchez, se ha reconvertido a Sanches. Por su parte, La Guagua Band cuenta con dos trabajos editados y un festivo directo que es marca de la casa.

La última edición de Capital Sonora llegaba también al Guiniguada en 2016. El palmarés daba a Zeason el primer premio y un segundo para Nimañana. Aquí se invierte la regla no escrita sobre la longevidad de los artistas ganadores del certamen, ya que ambas formaciones continúan en activo, además de participar de otros proyectos musicales. La final de esta última Capital Sonora tuvo de protagonistas a CT, Baba Sall, I-Land, Flying Padre, Heather Brooke, Familia Sanyo, Neomaniac e Inadaptados.